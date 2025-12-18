ข่าวกีฬา

“เติ้น ทัศนพล” คว้ารางวัลชัยชนะยอดเยี่ยม หลังชนะ F3 ที่อิตาเลียน GP

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 09:16 น.
62

เด็กไทยเก่ง! เติ้น ทัศนพล คว้ารางวัลชัยชนะยอดเยี่ยม หลังชนะ F3 ที่อิตาเลียน GP เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ช่วยพาทีมคว้าแชมป์แบบทีม

เติ้น ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ นักแข่งดาวรุ่งชาวไทย ที่ฤดูหน้าเตรียมลงแข่ง F2 ได้รับรางวัล “ชัยชยะยอดเยี่ยม” (Mecachrome Outstanding Win Award) หลังจากที่เขาชัยในเรสสุดท้ายของ F3 ที่สนามมอนซ่า ประเทศอิตาลี โดยชัยชนะครั้งนั้นยังช่วยให้ทีมแคมปอสต้นสังกัดเก่าของเขาได้แชมป์แบบทีมครั้งแรกด้วย

โดยทางคณะกรรมการมอบว่าชัยชนะครั้งนั้นถือเป็นการแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับเติ้น ทัศนพล ซึ่งเขาสตาร์จากอันดับ 4 ก่อนที่เขาจะโชว์ความสามารถพลิกแซงตอนท้ายเรส ทำให้เขาขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ก่อนจะคว้าชัยได้ที่สุด ถือเป็นชัยชนะครั้งที่ 3 ในฤดูกาลนั้น

เติ้น ได้กล่าวขอบคุณทีมแคมปอสและบอกว่าเป็นชัยชนะที่พิเศษของเขา โดยการคว้าชัยได้ในมอนซ่าถือเป็นเรื่องวิเศษมาก และยังเป็นการชนะ Feature Race ครั้งแรกและเป็นเรสสุดท้ายของฤดูกาล พร้อมขอบคุณทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนัก รวมถึงทุกคนที่สนับสนุนเขาด้วย

สำหรับ เติ้น นั้นจะลงแข่ง F2 ฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการกับทีม ART ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่ F1 ของนักซิ่งชาวไทยคนนี้

