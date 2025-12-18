“เติ้น ทัศนพล” คว้ารางวัลชัยชนะยอดเยี่ยม หลังชนะ F3 ที่อิตาเลียน GP
เด็กไทยเก่ง! เติ้น ทัศนพล คว้ารางวัลชัยชนะยอดเยี่ยม หลังชนะ F3 ที่อิตาเลียน GP เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ช่วยพาทีมคว้าแชมป์แบบทีม
เติ้น ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ นักแข่งดาวรุ่งชาวไทย ที่ฤดูหน้าเตรียมลงแข่ง F2 ได้รับรางวัล “ชัยชยะยอดเยี่ยม” (Mecachrome Outstanding Win Award) หลังจากที่เขาชัยในเรสสุดท้ายของ F3 ที่สนามมอนซ่า ประเทศอิตาลี โดยชัยชนะครั้งนั้นยังช่วยให้ทีมแคมปอสต้นสังกัดเก่าของเขาได้แชมป์แบบทีมครั้งแรกด้วย
โดยทางคณะกรรมการมอบว่าชัยชนะครั้งนั้นถือเป็นการแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับเติ้น ทัศนพล ซึ่งเขาสตาร์จากอันดับ 4 ก่อนที่เขาจะโชว์ความสามารถพลิกแซงตอนท้ายเรส ทำให้เขาขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ก่อนจะคว้าชัยได้ที่สุด ถือเป็นชัยชนะครั้งที่ 3 ในฤดูกาลนั้น
เติ้น ได้กล่าวขอบคุณทีมแคมปอสและบอกว่าเป็นชัยชนะที่พิเศษของเขา โดยการคว้าชัยได้ในมอนซ่าถือเป็นเรื่องวิเศษมาก และยังเป็นการชนะ Feature Race ครั้งแรกและเป็นเรสสุดท้ายของฤดูกาล พร้อมขอบคุณทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนัก รวมถึงทุกคนที่สนับสนุนเขาด้วย
สำหรับ เติ้น นั้นจะลงแข่ง F2 ฤดูกาลหน้าอย่างเป็นทางการกับทีม ART ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่ F1 ของนักซิ่งชาวไทยคนนี้
