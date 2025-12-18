ข่าว

รวบแล้ว 3 ราย วัยรุ่นเขมรกร่างปาระเบิดในชลบุรี เตรียมส่งกลับประเทศ

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 08:09 น.
รวบแล้ว 3 ราย วัยรุ่นเขมรกร่างปาระเบิดในชลบุรี เตรียมส่งกลับประเทศ ด้านหนึ่งในแม่ผู้ก่อเหตุขอโทษคนไทย บอกย้ำกับลูกชายแล้ว

จากกรณีที่​มีกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชาอัดคลิปปาระเบิดและพกมีดโชว์ บริเวณสามแยกเขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมทั้งท้าทายวัยรุ่นในพื้นที่ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนั้น

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจส ภ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และ สภ.ปลวกแดง รวมทั้งฝ่ายสืบสวน ภ.จว.ระยอง ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดสืบสวนภาค 2 ติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว 3 ราย โดยใช้เวลาหาเบาะแสติดตามตัวได้ภายในเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมง และจะเร่งติดตามจับกุมเพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือต่อไป โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ทราบชื่อคือ พีคเมย ริน คนปาระเบิดตามคลิป, พิช เอิม และ เขมรา เมิร์ต

นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่เน้นย้ำเรื่องความสงบสุขของประชาชนเป็นสำคัญ จนทำให้เกิดการบูรณาการกำลังครั้งใหญ่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 จังหวัดจนสามารถจับกุมหัวโจกได้ พร้อมแจ้งข้อหาหนัก และมาตรการเด็ดขาดทั้งเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน – ถอนวีซ่า-แบล็กลิสต์” และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการมีวัตถุระเบิด, พกพาอาวุธไปในเมือง และสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

โดยผู้ว่าฯ ชลบุรี ยังสั่งการให้จัดหางานจังหวัดชลบุรี เร่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน รวมถึงประสาน ตม. ดำเนินมาตรการสูงสุดคือ “การเพิกถอนวีซ่า” และ “ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร” ในทันทีเนื่องจากมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง พร้อมขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ห้ามกลับเข้าประเทศไทยอีก

“ความสงบสุขของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน ใครที่เข้ามาอาศัยในแผ่นดินไทยแล้วทำตัวเป็นภัยต่อสังคม จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและไม่มีที่ยืนในจังหวัดชลบุรี” ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าว

ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุได้กล่าวขอโทษประชาชนคนไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่าตนเองอยู่ในไทยมา 25 ปี และได้ย้ำเตือนกับลูกชายตลอดถึงสถานการณ์เปราะบางในตอนนี้

