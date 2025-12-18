ข่าว

กกท. หนุน นายกสมาคมอีสปอร์ต ดำเนินการทางกฎหมาย “Tokyogurl”

กกท. หนุน นายกสมาคมอีสปอร์ต ดำเนินการทางกฎหมาย Tokyogurl กรณีโกงเกม RoV ในการแข่งซีเกมส์ แต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าผิดกฎหมายข้อไหนบ้าง

จากกรณีดราม่าร้อนในการแข่ง RoV หรือ AoV หญิง ซีเกมส์ 2025 ที่นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการเล่นแทน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงและสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการ Esport ไทย ซึ่งนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตไทยได้ประกาศถอนตัวทั้งทีมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เผยว่า ได้คุยกับ นายสันติแล้ว เบื้องต้นจะดำเนินการในส่วนของสมาคมฯ รายงานไปที่มนตรีซีเกมส์ และสหพันธ์อีสปอร์ตแห่งเอเชีย เพื่อออกบทลงโทษ ในทางด้านกีฬาก่อน

ดร.ก้องศักด เผยต่อว่า ในส่วนทางด้านกฎหมาย ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายอย่างไรบ้าง ซึ่งได้ให้ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนรอรายงานกลับมา อย่างไรก็ตามได้กำชับว่าต้องมีการยกระดับเรื่องบทลงโทษ และขัอบังคับต่างๆ รวมถึงมาตรการป้องกันอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เหตุการแบบนี้เกิดขึ้นอีก

ดร.ก้องศักด กล่าวปิดท้ายว่า เรื่องการโกงไม่ว่ากีฬาชนิดไหนก็เป็นสิ่งที่ไม่ดี สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมจากรื่องนี้คือการที่ กรรมการคนไทย ตรวจพบการกระทำผิดและรายงานอย่างตรงไปตรงมา แม้จะเป็นนักกีฬาของไทยเอง ซึ่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพย้ำมาตลอดในเรื่องของความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เรื่องนี้ก็พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย ไม่ได้เข้าข้างกันเอง เราทำทุกอย่างอย่างโปร่งใส และเป็นมาตรฐานซีเกมส์ ที่ดีให้ชาวอาเซียนมั่นใจ

