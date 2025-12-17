ข่าว

นายกฯ อีสปอร์ต เผยหลัง Tokyogurl อ้างเป็นแพนิก สุดท้ายหมอบอกลำไส้อักเสบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 14:46 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 14:46 น.
187
นายกสมาคมอีสปอร์ตฯ เผย “Tokyogurl” ป่วยลำไส้อักเสบ ไม่ใช่แพนิกตามที่อ้าง ซัดแรง เป็นอาการป๊อดของคนกลัวแพ้

นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ โหนกระแส เพื่อต่อกรณีดราม่าร้อนแรงของวงการอีสปอร์ตไทย หลังจาก Tokyogurl หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ นักกีฬา RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 เพราะถูกตรวจสอบพบว่าใช้โปรแกรมโกง ซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้ออกมาโต้ตอบชาวเน็ตว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะมีอาการแพนิก ตื่นสนาม และเครียดจัดจนสลบต้องหามส่งโรงพยาบาล

นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
FB/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
นายสันติ เล่าว่า “ย้อนกลับไปที่ถามว่าเป็นแพนิกไหม ผมว่าไม่ได้แพนิกครับ เพราะว่าหลังจากเกิดเคสในเย็นวันนั้น สมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจ เราดำเนินการตามระเบียบเป๊ะ ส่งให้แพทย์สนามเช็คก่อน แม้ว่าเราจะมีจิตแพทย์ นักจิตวิทยานักกีฬาอยู่ในทีม แต่ผมว่าไม่พอ ให้ส่งแพทย์

ทางโรงพยาบาลจุฬาฯ ส่งเจ้าหน้าที่สนามซึ่งเป็นแพทย์มาดูแล ก็บอกไปโรงพยาบาลเถอะ (ผม)ก็ส่งไปโรงพยาบาล ผมก็แอดมิตให้และรับรองค่าใช้จ่ายไปหมด คุณหมอบอกว่ายังไม่ให้กลับ คืนนี้นอนที่นี่ ถ้าหมอวินิจฉัยว่ามีอาการทางสมองก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่หมอบแกว่าลำไส้อักเสบ ก็ไม่ใช่แพนิก มันมีผลวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อยู่ ผมว่ามันคืออาการป๊อดของคนกลัวแพ้มากกว่า”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

