ข่าว

โค้ช RoV ทีมหญิง โพสต์เล่าเบื้องหลังดราม่า มีคนสงสัย “Tokyogurl”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 07:44 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 07:44 น.
363

โค้ชป้อม โค้ช RoV ทีมหญิง โพสต์เล่าเบื้องหลังดราม่า มีคนสงสัย “Tokyogurl” แต่เจ้าตัวปฏิเสธ พร้อมโต้กลับว่าคนในทีมไม่เชื่อใจศักยภาพตัวเอง

จากกรณีดราม่าร้อนในการแข่ง RoV หรือ AoV หญิง ซีเกมส์ 2025 ที่นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการเล่นแทน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรง ซึ่งนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตไทยได้ประกาศถอนตัวทั้งทีมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด โค้ชป้อม จักรพล ป้อมปรานี หรือ Mistgunz โค้ชทีมหญิงได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “สวัสดีครับผมโค้ชป้อมนะครับ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแข่งขัน seagames ที่ผ่านมา ในฐานะโค้ชผู้ดูแลทีม AOV หญิง ผมต้องขอโทษทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ติดตามการแข่งขันทุกคนครับ
ผมพร้อมเคารพในกระบวนการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

และผมขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมที่ผ่านมา ผมและนักกีฬา ฝึกซ้อมกันด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และเชื่อใจกันอย่างเต็มที่

จากประเด็นดังกล่าว ที่ผมได้รับข้อมูลจากสมาชิกในทีมว่ามีข้อสงสัยในพฤติกรรมของสมาชิกคนหนึ่ง ด้วยสถานการณ์ในตอนนั้นยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน มีเพียงคำบอกเล่า จึงได้ดำเนินการเรียกสมาชิกในทีม มาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึง บุคคลดังกล่าว

โดยหลังจากการพูดคุยบุคคลดังกล่าวได้มีการปฏิเสธและกล่าวหาว่าสมาชิกในทีมมีการปรักปรำและไม่เชื่อใจในศักยภาพของตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในทีม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมจะมีการแข่งขันสำคัญรออยู่ในอีก 2 วัน เราได้มีการปรึกษาและขอความเห็นจาก เฮดโค้ช และ นักจิตวิทยา ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ผมและสมาชิก จึงตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อใจจากคำพูดของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผมยอมรับว่าผลลัพธ์ในวันนั้น สร้างความเสียใจและกระทบต่อความรู้สึกของผมและนักกีฬาเป็นอย่างมาก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการกระทำและพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวระหว่างการซ้อมเป็นไปตามปกติ มีการสื่อสารและมีส่วนร่วมเหมือนนักกีฬาทั่วไป ในขณะนั้นเราจึงเชื่อใจอย่างใจจริง ว่าตลอดเวลาที่มีการฝึกซ้อมบุคคลดังกล่าวฝึกซ้อมด้วยความสามารถตนเองมาตลอด

ผมขอยืนยันอย่างชัดเจน ว่าผมในฐานะโค้ชและนักกีฬาอีก 5 คน ไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นประเด็นดังกล่าว หากในขณะนั้น ผม นักกีฬา สังกัด รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีทางที่จะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น และจะไม่เอาชื่อเสียง ความไว้ใจ และเกียรติของทีม รวมถึงประเทศมาเสี่ยงอย่างเด็ดขาด

สุดท้ายนี้ผมต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงทุกคนที่ติดตามเชียร์ทีมของเราในนามตัวแทนของประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นบทเรียนสำคัญของผมและนักกีฬา ผมขออภัยทุกท่านอีกครั้งจากใจจริงครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เปิดลงทะเบียนเข้าชม พิธีปิด “ซีเกมส์ 2025” บ่าย 2 วันนี้ – วอล์กอินวันงานได้

9 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง

11 นาที ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพระราชทานยศ พลตรี ม.จ.เจ้านวพรรษ์ ยุคล

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เสียดายเขมรไม่เข้าร่วม คุยปราบสแกมเมอร์ เตรียมแนวทางปราบ

14 นาที ที่แล้ว
ประมวลภาพ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ มอบเหรียญรางวัล นักกีฬากรีฑา ซีเกมส์ 2025 ข่าว

ประมวลภาพ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ มอบเหรียญรางวัล นักกีฬากรีฑา ซีเกมส์ 2025

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะยกเว้นค่าผ่านทาง บูรพาวิถี-กาญจนาภิเษก ช่วงเทศกาลปีใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั้งข้อหา ลูกชายผู้กำกับดัง ฆ่าโหดพ่อแม่คาบ้าน เปิดปมทะเลาะเดือดก่อนแทง ข่าวต่างประเทศ

ตั้งข้อหา ลูกชายผู้กำกับดัง ฆ่าโหดพ่อแม่คาบ้าน เปิดปมทะเลาะเดือดก่อนแทง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนี่ เปิดบ้านหรูชวนเพื่อนรักมาพร้อมหน้า บันเทิง

เจนี่ เปิดบ้านรวมตัวเพื่อนรัก10 ปี มาครบ เผยคำมั่นน้ำตาซึม มิตรภาพที่เงินซื้อไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก ต้น เดิมพัน นักธุรกิจชื่อดัง เจ้าของรีสอร์ทรางวัลพระราชทาน ผู้นำเทรนด์เทคโนโลยีรักษ์โลก ข่าว

รู้จัก ต้น เดิมพัน นักธุรกิจดัง เจ้าของรีสอร์ทบนเกาะเสม็ด ผู้นำเทรนด์ธุรกิจเทคโนโลยีรักษ์โลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“จิมมี่” นักคิกบ็อกซิ่ง LGBTQ+ ทีมชาติไทย ไหล่หลุดท้ายเกม กัดฟันสู้จนคว้าทอง ซีเกมส์ 2025 – ฟูลเทิร์นรับเหรียญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปชช. ร้องสื่อ แท็กซี่เขมรขูดรีดค่าโดยสารผู้อพยพ ชาติเดียวกันก็ไม่เว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tokyogurl โดนแบนจากซีเกมส์เพราะการโกง RoV ที่ถูกเปิดเผย ข่าวกีฬา

ไขสงสัย Tokyogurl โกง RoV ซีเกมส์ ติดคุกหรือไม่? เปิดข้อกฎหมายโทษทางอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เชื่อจัดเลือกตั้งได้ตามกำหนด หากชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่สงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก จิมมี่ พิฆเนศ คิกบ็อกซิ่ง LGBT หัวใจแกร่ง สู้จนไหล่หลุด คว้าทองซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

รู้จัก จิมมี่ พิฆเนศ คิกบ็อกซิ่ง LGBT หัวใจแกร่ง สู้จนไหล่หลุด คว้าทองซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าไม่เว้นวัน “นักมวยทีมชาติไทย” โพสต์ระบาย ถูกล็อกผลให้แพ้ วางมาเลฯได้เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ทุกพรรค ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ ในสนามเลือกตั้ง 2569 ข่าว

เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ทุกพรรค ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ ในสนามเลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพ เร่งตามหา พลทหารหายไป 2 นาย ระดมกำลังทั้งบก-อากาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูชัด ๆ รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025 อึ้งเปิดมาเจอสิ่งนี้ หลุดขำทั้งคลิป คนไทยอายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง หอบกระเช้าขอโทษ ป้าติ๋มตักแกง ปมดราม่า เขียวหวานเนื้อ มีแต่มะเขือ ข่าว

เพจดัง หอบกระเช้าขอโทษ ป้าติ๋มตักแกง ปมดราม่า เขียวหวานเนื้อ มีแต่มะเขือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน สั่งเก็บภาษีถุงยาง-ยาคุม หวังกระตุ้นจำนวนประชากร เริ่มปีหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิจัยเตือน ขนมปังปิ้ง อาหารเช้าคนชอบกิน ปรุงผิดวิธี เสี่ยงหัวใจวาย-สโตรกพุ่ง 60% ข่าวต่างประเทศ

วิจัยเตือน ขนมปังปิ้ง อาหารเช้าคนชอบกิน ปรุงผิดวิธี เสี่ยงหัวใจวาย-สโตรกพุ่ง 60%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดวาร์ป “โอ๊ต ภาสพงศ์ ” นักกีฬากระโดดค้ำถ่อสุดหล่อของไทย ดีกรีเหรียญเงินซีเกมส์ 2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วี วิโอเลต เปิดใจหลังดราม่า ลั่น โกรธตัวเองที่ไม่ร้องสด เล็งเอาผิดคอมเมนต์หยาบเข้ารอบมิส สน. บันเทิง

วี วิโอเลต เปิดใจหลังดราม่า โกรธตัวเองที่ไม่ร้องสด เล็งเอาผิดคอมเมนต์หยาบเข้ารอบมิส สน.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตถกสนั่น บ้านติดวัด เหม็นกลิ่นศพ ข่าว

ถกเดือด บ้านติดวัดเหม็นควันศพ กลิ่นคลุ้งจนเวียนหัว เจอไล่ย้ายหนีฮวงจุ้ย ถูกสวนกลับนิ่ม ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“โนอาห์แห่งกาน่า” อ้างน้ำจะท่วมโลกนาน 3 ปี ในคริสต์มาส สร้างเรือรองรับแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 07:44 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 07:44 น.
363
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดลงทะเบียนเข้าชม พิธีปิด “ซีเกมส์ 2025” บ่าย 2 วันนี้ – วอล์กอินวันงานได้

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง

กัมพูชา เรียกร้องสหรัฐฯ ตรวจสอบไทยใช้อาวุธสหรัฐฯ ถล่มชายแดน-ละเมิดหยุดยิง

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568

“สีหศักดิ์” เสียดายเขมรไม่เข้าร่วม คุยปราบสแกมเมอร์ เตรียมแนวทางปราบ

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
การเริ่มต้นธุรกิจที่ถูกต้องเริ่มจากการจดทะเบียนร้านค้า

จดทะเบียนร้านค้าง่ายๆ กับมิตรแท้โชห่วย

เผยแพร่: 17 ธันวาคม 2568
Back to top button