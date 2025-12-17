โค้ช RoV ทีมหญิง โพสต์เล่าเบื้องหลังดราม่า มีคนสงสัย “Tokyogurl”
โค้ชป้อม โค้ช RoV ทีมหญิง โพสต์เล่าเบื้องหลังดราม่า มีคนสงสัย “Tokyogurl” แต่เจ้าตัวปฏิเสธ พร้อมโต้กลับว่าคนในทีมไม่เชื่อใจศักยภาพตัวเอง
จากกรณีดราม่าร้อนในการแข่ง RoV หรือ AoV หญิง ซีเกมส์ 2025 ที่นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการเล่นแทน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรง ซึ่งนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตไทยได้ประกาศถอนตัวทั้งทีมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด โค้ชป้อม จักรพล ป้อมปรานี หรือ Mistgunz โค้ชทีมหญิงได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าว ระบุว่า “สวัสดีครับผมโค้ชป้อมนะครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแข่งขัน seagames ที่ผ่านมา ในฐานะโค้ชผู้ดูแลทีม AOV หญิง ผมต้องขอโทษทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ติดตามการแข่งขันทุกคนครับ
ผมพร้อมเคารพในกระบวนการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และผมขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมที่ผ่านมา ผมและนักกีฬา ฝึกซ้อมกันด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และเชื่อใจกันอย่างเต็มที่
จากประเด็นดังกล่าว ที่ผมได้รับข้อมูลจากสมาชิกในทีมว่ามีข้อสงสัยในพฤติกรรมของสมาชิกคนหนึ่ง ด้วยสถานการณ์ในตอนนั้นยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน มีเพียงคำบอกเล่า จึงได้ดำเนินการเรียกสมาชิกในทีม มาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรวมไปถึง บุคคลดังกล่าว
โดยหลังจากการพูดคุยบุคคลดังกล่าวได้มีการปฏิเสธและกล่าวหาว่าสมาชิกในทีมมีการปรักปรำและไม่เชื่อใจในศักยภาพของตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในทีม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมจะมีการแข่งขันสำคัญรออยู่ในอีก 2 วัน เราได้มีการปรึกษาและขอความเห็นจาก เฮดโค้ช และ นักจิตวิทยา ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ผมและสมาชิก จึงตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อใจจากคำพูดของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผมยอมรับว่าผลลัพธ์ในวันนั้น สร้างความเสียใจและกระทบต่อความรู้สึกของผมและนักกีฬาเป็นอย่างมาก
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการกระทำและพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวระหว่างการซ้อมเป็นไปตามปกติ มีการสื่อสารและมีส่วนร่วมเหมือนนักกีฬาทั่วไป ในขณะนั้นเราจึงเชื่อใจอย่างใจจริง ว่าตลอดเวลาที่มีการฝึกซ้อมบุคคลดังกล่าวฝึกซ้อมด้วยความสามารถตนเองมาตลอด
ผมขอยืนยันอย่างชัดเจน ว่าผมในฐานะโค้ชและนักกีฬาอีก 5 คน ไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นประเด็นดังกล่าว หากในขณะนั้น ผม นักกีฬา สังกัด รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีทางที่จะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น และจะไม่เอาชื่อเสียง ความไว้ใจ และเกียรติของทีม รวมถึงประเทศมาเสี่ยงอย่างเด็ดขาด
สุดท้ายนี้ผมต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึงทุกคนที่ติดตามเชียร์ทีมของเราในนามตัวแทนของประเทศ เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นบทเรียนสำคัญของผมและนักกีฬา ผมขออภัยทุกท่านอีกครั้งจากใจจริงครับ”
