รู้จัก จิมมี่ พิฆเนศ คิกบ็อกซิ่ง LGBT หัวใจแกร่ง สู้จนไหล่หลุด คว้าทองซีเกมส์ 2025

เปิดประวัติสุดแกร่ง จิมมี่ พิฆเนศ สุขหยิก นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์โลก โชว์หัวใจนักสู้สยบทุกดราม่า กัดฟันสู้ทั้งน้ำตาหลังไหล่หลุดกลางเวที ก่อนพลิกสถานการณ์เอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มาครองได้สำเร็จ พร้อมประกาศจุดยืนเรื่องเพศสภาพ ยืนยันจะ ฟูลเทิร์น ต่อไปแม้โดนสหพันธ์ตักเตือน
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภททาทามิ พอยต์ ไฟติ้ง รุ่น 63 กก. ชาย ณ ศูนย์กีฬา ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา จิมมี่ โคจรมาพบกับ สิเปตู อาริยานตา จากอินโดนีเซีย เกมเป็นไปอย่างดุเดือดจนกระทั่งยกที่ 3 เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อจิมมี่ได้รับบาดเจ็บหัวไหล่ซ้ายหลุดจนต้องพักปฐมพยาบาล
แต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ จิมมี่กัดฟันกลับลงมาสู้ต่อจนครบยก และเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนขาดลอย 14-7 คว้าเหรียญทองมาครอง ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องของแฟนชาวไทย
หลังจบเกม จิมมี่ปล่อยโฮออกมาด้วยความอัดอั้นและดีใจ โดยเผยว่า “ตอนนั้นเจ็บมาก น่าจะไหล่หลุดล็อกนิดนึง ตกใจมาก แต่พยายามคุมสติ บอกตัวเองว่า ‘ถึงจะมีหมัดเดียว หรือแขนเดียว ก็จะต้องชนะให้ได้’ เพราะตั้งใจซ้อมมาหนักมากเพื่อเหรียญนี้ อยากทำให้สมาคมฯ และพี่น้องชาวไทยภูมิใจ วันนี้หนูทำได้แล้ว หนูไม่ได้สู้คนเดียว แต่สู้ไปพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ”
นอกจากชัยชนะแล้ว ยังมีประเด็นดราม่าเมื่อจิมมี่ถูกสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งตักเตือนเรื่องท่าเดินเปิดตัวแบบ “ฟูลเทิร์น” (Full Turn) ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมองว่าไม่เหมาะสม แต่ทางสมาคมคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยกลับให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยบอกให้จิมมี่เป็นตัวของตัวเองได้เลย
“สหพันธ์อาจตัดสินเราที่เพศสภาพ แต่สมาคมฯ บอกให้หนูเป็นตัวของตัวเอง หนูอยากให้วงการนี้เปิดกว้าง เพราะเมื่อขึ้นบนเวที เพศสภาพไม่มีผล สุดท้ายวัดกันที่ฝีมือและเทคนิค รายการหน้าหนูยืนยันว่าจะยังฟูลเทิร์นต่อไปแน่นอน” จิมมี่ กล่าวทิ้งท้ายอย่างมั่นใจ
ย้อนผลงานสุดปัที่ทำให้ประวัติจิมมี่ พิฆเนศดังเป็นวงกว้าง
-
ซีเกมส์ 2023 ที่กัมพูชา จิมมี่เป็นเจ้าของท่าดีใจ “หมุนสโลว์โมเทิร์น” หลังชนะ และมีโมเมนต์กอดคู่แข่ง จนคลิปกระจายทั่วโซเชียล
-
เหตุนี้ทำให้มีประเด็นตามมา เพราะมีรายงานว่า ได้รับจดหมาย/คำเตือน เรื่องท่าทางบนเวที และสมาคมฯ แจ้งว่าไม่ควรทำซ้ำ
-
ผลงานในซีเกมส์ 2023 ได้ เหรียญทองแดง คิกบ็อกซิ่ง
เส้นทางกีฬาก่อนคิกบ็อกซิ่งจะไวรัล
-
เคยเป็น นักกีฬาคาราเต้เยาวชนทีมชาติ (รุ่น 55 กก.) และถูกระบุว่าเคยมีอันดับโลกติดท็อป 10 พร้อมทั้งมีดีกรี เหรียญเงินซีเกมส์ 2022 ในประเภทท่ารำทีมชาย
อัปเดตผลงานล่าสุด
-
ซีเกมส์ 2025 จิมมี่คว้า เหรียญทองคิกบ็อกซิ่ง ประเภททาทามิ รุ่น Point Fighting 63 กก.
งานอื่นนอกสังเวียน
-
ช่วงกระแสพีก มีข่าวว่าได้รับโอกาสงานบันเทิง เช่นร่วมงานละครทางช่อง 8
อ้างอิงจากสัมภาษณ์ที่จิมมี่ ให้ไว้กับอะเดย์ แม็กกาซีน เผยว่า เส้นทางนักสู้เริ่มต้นตั้งแต่อายุ 13 ปี จากความต้องการของครอบครัวที่มองว่ากีฬาสามารถเป็นใบเบิกทางสู่อาชีพและรายได้ในอนาคต แต่จิมมี่เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ติดต่อกันนานถึง 3 ปี โดยไม่ชนะใครเลยนอกจากรางวัลระดับภาคใต้
ในช่วงวัยรุ่นที่ต้องเรียนโรงเรียนกีฬาแบบกินนอนรวมกับผู้ชาย ต้องสร้างกำแพง “แอ๊บแมน” เพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกบูลลี่ พร้อมมีความเชื่อฝังหัวว่า “เราเป็นตุ๊ด เราเลยไม่ชนะใคร” ความกดดันทำให้ท้อถอยจนถึงขั้นอยากลาออกในช่วงชั้น ม.3 เพื่อหนีไปเรียนสายอาชีพ
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นจากสองแรงผลักดัน หนึ่งคือ ครอบครัวที่ขอให้เธอสู้ต่อเพราะไม่อยากให้ทิ้งโอกาสกลางคัน และสองคือ โค้ชที่ยื่นคำขาดว่าขอเวลาอีกแค่ปีเดียว จะปั้นให้เธอเป็นแชมป์และติดทีมชาติให้ได้
เมื่อก้าวสู่ระดับชาติ จิมมี่เลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ แม้จะสร้างความสุขให้ผู้ชม แต่กลับไม่ถูกใจ “สหพันธ์คิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชีย” ที่ส่งจดหมายเตือนมายังสมาคมฯ เพราะมองว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม
แต่จิมมี่ในเวอร์ชันที่รักตัวเองแล้ว รับมือเรื่องนี้ด้วยความนิ่งและเข้าใจ เธอเลือกที่จะโฟกัสที่การแข่งขันและมองข้ามอคติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยที่ยืนหยัดเคียงข้าง เหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อของเธอที่ว่า “เพศสภาพไม่ใช่อุปสรรค และทุกคนควรได้รับความเคารพในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง”
