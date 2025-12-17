รู้จัก จิมมี่ พิฆเนศ คิกบ็อกซิ่ง LGBT หัวใจแกร่ง สู้จนไหล่หลุด คว้าทองซีเกมส์ 2025

ข่าวกีฬาซีเกมส์

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 11:11 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 11:24 น.
เปิดประวัติสุดแกร่ง จิมมี่ พิฆเนศ สุขหยิก นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์โลก โชว์หัวใจนักสู้สยบทุกดราม่า กัดฟันสู้ทั้งน้ำตาหลังไหล่หลุดกลางเวที ก่อนพลิกสถานการณ์เอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย คว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มาครองได้สำเร็จ พร้อมประกาศจุดยืนเรื่องเพศสภาพ ยืนยันจะ ฟูลเทิร์น ต่อไปแม้โดนสหพันธ์ตักเตือน

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภททาทามิ พอยต์ ไฟติ้ง รุ่น 63 กก. ชาย ณ ศูนย์กีฬา ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา จิมมี่ โคจรมาพบกับ สิเปตู อาริยานตา จากอินโดนีเซีย เกมเป็นไปอย่างดุเดือดจนกระทั่งยกที่ 3 เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อจิมมี่ได้รับบาดเจ็บหัวไหล่ซ้ายหลุดจนต้องพักปฐมพยาบาล

แต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ จิมมี่กัดฟันกลับลงมาสู้ต่อจนครบยก และเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนขาดลอย 14-7 คว้าเหรียญทองมาครอง ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องของแฟนชาวไทย

หลังจบเกม จิมมี่ปล่อยโฮออกมาด้วยความอัดอั้นและดีใจ โดยเผยว่า “ตอนนั้นเจ็บมาก น่าจะไหล่หลุดล็อกนิดนึง ตกใจมาก แต่พยายามคุมสติ บอกตัวเองว่า ‘ถึงจะมีหมัดเดียว หรือแขนเดียว ก็จะต้องชนะให้ได้’ เพราะตั้งใจซ้อมมาหนักมากเพื่อเหรียญนี้ อยากทำให้สมาคมฯ และพี่น้องชาวไทยภูมิใจ วันนี้หนูทำได้แล้ว หนูไม่ได้สู้คนเดียว แต่สู้ไปพร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ”

นอกจากชัยชนะแล้ว ยังมีประเด็นดราม่าเมื่อจิมมี่ถูกสหพันธ์คิกบ็อกซิ่งตักเตือนเรื่องท่าเดินเปิดตัวแบบ “ฟูลเทิร์น” (Full Turn) ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมองว่าไม่เหมาะสม แต่ทางสมาคมคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยกลับให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยบอกให้จิมมี่เป็นตัวของตัวเองได้เลย

“สหพันธ์อาจตัดสินเราที่เพศสภาพ แต่สมาคมฯ บอกให้หนูเป็นตัวของตัวเอง หนูอยากให้วงการนี้เปิดกว้าง เพราะเมื่อขึ้นบนเวที เพศสภาพไม่มีผล สุดท้ายวัดกันที่ฝีมือและเทคนิค รายการหน้าหนูยืนยันว่าจะยังฟูลเทิร์นต่อไปแน่นอน” จิมมี่ กล่าวทิ้งท้ายอย่างมั่นใจ

ย้อนผลงานสุดปัที่ทำให้ประวัติจิมมี่ พิฆเนศดังเป็นวงกว้าง

  • ซีเกมส์ 2023 ที่กัมพูชา จิมมี่เป็นเจ้าของท่าดีใจ “หมุนสโลว์โมเทิร์น” หลังชนะ และมีโมเมนต์กอดคู่แข่ง จนคลิปกระจายทั่วโซเชียล

  • เหตุนี้ทำให้มีประเด็นตามมา เพราะมีรายงานว่า ได้รับจดหมาย/คำเตือน เรื่องท่าทางบนเวที และสมาคมฯ แจ้งว่าไม่ควรทำซ้ำ

  • ผลงานในซีเกมส์ 2023 ได้ เหรียญทองแดง คิกบ็อกซิ่ง

เส้นทางกีฬาก่อนคิกบ็อกซิ่งจะไวรัล

  • เคยเป็น นักกีฬาคาราเต้เยาวชนทีมชาติ (รุ่น 55 กก.) และถูกระบุว่าเคยมีอันดับโลกติดท็อป 10 พร้อมทั้งมีดีกรี เหรียญเงินซีเกมส์ 2022 ในประเภทท่ารำทีมชาย

อัปเดตผลงานล่าสุด

  • ซีเกมส์ 2025 จิมมี่คว้า เหรียญทองคิกบ็อกซิ่ง ประเภททาทามิ รุ่น Point Fighting 63 กก.

งานอื่นนอกสังเวียน

  • ช่วงกระแสพีก มีข่าวว่าได้รับโอกาสงานบันเทิง เช่นร่วมงานละครทางช่อง 8

อ้างอิงจากสัมภาษณ์ที่จิมมี่ ให้ไว้กับอะเดย์ แม็กกาซีน เผยว่า เส้นทางนักสู้เริ่มต้นตั้งแต่อายุ 13 ปี จากความต้องการของครอบครัวที่มองว่ากีฬาสามารถเป็นใบเบิกทางสู่อาชีพและรายได้ในอนาคต แต่จิมมี่เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ติดต่อกันนานถึง 3 ปี โดยไม่ชนะใครเลยนอกจากรางวัลระดับภาคใต้

ในช่วงวัยรุ่นที่ต้องเรียนโรงเรียนกีฬาแบบกินนอนรวมกับผู้ชาย ต้องสร้างกำแพง “แอ๊บแมน” เพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกบูลลี่ พร้อมมีความเชื่อฝังหัวว่า “เราเป็นตุ๊ด เราเลยไม่ชนะใคร” ความกดดันทำให้ท้อถอยจนถึงขั้นอยากลาออกในช่วงชั้น ม.3 เพื่อหนีไปเรียนสายอาชีพ

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นจากสองแรงผลักดัน หนึ่งคือ ครอบครัวที่ขอให้เธอสู้ต่อเพราะไม่อยากให้ทิ้งโอกาสกลางคัน และสองคือ โค้ชที่ยื่นคำขาดว่าขอเวลาอีกแค่ปีเดียว จะปั้นให้เธอเป็นแชมป์และติดทีมชาติให้ได้

เมื่อก้าวสู่ระดับชาติ จิมมี่เลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ แม้จะสร้างความสุขให้ผู้ชม แต่กลับไม่ถูกใจ “สหพันธ์คิกบ็อกซิ่งแห่งเอเชีย” ที่ส่งจดหมายเตือนมายังสมาคมฯ เพราะมองว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม

แต่จิมมี่ในเวอร์ชันที่รักตัวเองแล้ว รับมือเรื่องนี้ด้วยความนิ่งและเข้าใจ เธอเลือกที่จะโฟกัสที่การแข่งขันและมองข้ามอคติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยที่ยืนหยัดเคียงข้าง เหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อของเธอที่ว่า “เพศสภาพไม่ใช่อุปสรรค และทุกคนควรได้รับความเคารพในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง”

ภาพจาก: Jim’my Sukyik

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 11:11 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 11:24 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

