กกต. เชื่อจัดเลือกตั้งได้ตามกำหนด หากชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่สงบ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มั่นใจจัดเลือกตั้งได้ตามกำหนด หากชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่สงบ มีแผนรองรับอยู่แล้ว
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการเลือกตั้งตามพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ตอนนี้สถานการณ์ยังตรึงเครียด ว่า สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย่อมกระทบต่อการความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ยืนยันไม่กระทบกับการจัดการเลือกตั้ง
โดย กกต. มีวิธีการบริหาร เราอยากให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกำหนดวัน ที่เบื้องต้นมีรายงานว่าเป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยในการแก้ปัญหา แต่ยืนยันว่ากกต. เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงในกรณีบางพื้นที่ชายแดนที่มีการประกาศกฎอัยการศึกจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไร นายแสวงกล่าวว่า มีแผนอยู่แล้ว ถ้าเป็นกฎอัยการศึก ต้องมาดูสาระสำคัญของกฎอัยการศึก มั่นใจว่าไม่กระทบกับการเลือกตั้ง แม้ว่าวันเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้น หรือมีเหตุประทะกันเกิดขึ้นก็ตาม เพราะเราบริหารภายใต้สถานการณ์พิเศษตามที่กฎหมายให้อำนาจเรา เราทำน้อยกว่ากฎหมายไม่ได้
เมื่อถามว่าสามารถนำหน่วยเลือกตั้งไปการเลือกตั้งที่ศูนย์อพยพได้ นายแสวง กล่าวว่า ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ แต่ก็มีวิธีการเอาหน่วยเลือกตั้งไปหาคน และเอาคนไปหาหน่วยเลือกตั้งอยู่แล้ว ย้ำว่ามีทางออก
