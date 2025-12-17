ดูชัด ๆ รีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025 อึ้งเปิดมาเจอสิ่งนี้ หลุดขำทั้งคลิป คนไทยอายแทน
นักกีฬา สปป. ลาว แกะกล่องรีวิวกิ๊ฟเซ็ตซีเกมส์ 2025 เจอหน้ากากอนามัย-กาแฟกระป๋อง แถมชุดแก้วและชาม ทำเอาหลุดขำ โซเชียลไทยอายแทน นึกว่าถุงยังชีพ ขอโทษเพื่อนบ้านยกใหญ่
กลายเป็นคลิปวิดีโอที่เรียกรอยยิ้มปนความสงสัยไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อ Adong Phoumisin นักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติ สปป.ลาว สุดหล่อ ได้โพสต์คลิปรีวิว Gift Set หรือชุดของที่ระลึกที่ได้รับจากการมาร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
แม้ว่าบรรยากาศในคลิปจะเต็มไปด้วยความสดใส หลังนักกีฬาหนุ่มนั่งอยู่บนเตียงภายในห้องพักด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส แต่เมื่อเจ้าตัวเริ่มล้วงมือเข้าไปหยิบของในถุงดำสกรีนลาย SEA GAMES THAILAND 2025 ออกมาทีละชิ้น กลับทำให้คนดูและเจ้าตัวถึงกับต้องหลุดขำออกมาด้วยความเอ็นดู
จากการรีวิวของตะกร้อหนุ่ม เขาหยิบสิ่งของออกมาโชว์ด้วยสีหน้าทึ่ง ๆ ปนขบขัน เปิดประเดิมด้วยไอเทมยุค New Normal ที่เจ้าตัวชูขึ้นมาโชว์พร้อมรอยยิ้มแล้วบอกว่าเป็นของมันต้องมี แถมยังหยอดมุกว่ากันขี้ฝุ่นได้ดีสุด ๆ
ตามมาติด ๆ กับชิ้นที่ 2 คือถุงผ้าใบเล็ก เมื่อล้วงออกมาเจอ กาแฟกระป๋อง 2 กระป๋อง และ เยลลี่ให้พลังงาน 1 ซอง ทำเอาเขาชูให้กล้องดูด้วยสีหน้าขำขัน ก่อนจะหัวเราะออกมา
ไฮไลต์ที่ทำเอาหลายคนงงตาแตก คือ กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่ภายในบรรจุชามและแก้วกระดาษเอาไว้ ซึ่งในคลิปจะเห็นชัดเจนว่านักกีฬาหนุ่มถึงกับหัวเราะร่าขณะหยิบมันออกมาโชว์
ปิดท้ายด้วยซองสีแดง ภายในเป็น Gift Voucher สำหรับใช้จับจ่ายในห้างสรรพสินค้า ดูจะเป็นของที่ดูเข้าท่าที่สุดในเซ็ตนี้ ก่อนจะจบคลิปนักกีฬาหนุ่มขอยกนิ้วโป้งพร้อมชูมินิฮาร์ทส่งความน่ารักก่อนจากลากันไป
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตไทยจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลาย ส่วนใหญ่มองไปในทิศทางเดียวกันว่า ของที่ระลึกถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเหมือนถุงยังชีพมากกว่า Gift Set ต้อนรับนักกีฬา
“ไม่คาดหวัง ยังผิดหวัง 5555”
“อันนี้ของขวัญหรือถุงยังชีพ”
“อย่างไรแล้วเราต้องขออภัยกับพี่น้องชาวลาวแทนผู้จัดด้วยนะครับ ผู้จัดควรทำได้ดีกว่านี้ครับ “
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดราม่าตั้งแต่เกมแรก คู่เปิดสนามฟุตบอลซีเกมส์ 2025 เพลงชาติไม่ขึ้น นักเตะสปป.ลาว-เวียดนาม ต้องร้องสด
- 2 สาวเกาหลี รีวิวเที่ยวไทย ไม่คาดคิดเจอสิ่งนี้ พูดตรง ๆ อยากอยู่ต่อไหม
- ส่องรีวิวถุงยังชีพจากกองทัพ มีอะไรบ้าง? คนหาดใหญ่ชื่นชม เกิดมาไม่ได้เคยได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: