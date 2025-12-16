ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม
โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568
กระโดดน้ำ
สนาม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา)
รอบชิงชนะเลิศ
- 14.00 น. ชาย
โปโลน้ำ
สนาม : ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 11.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
ยิงธนู
สนาม : สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย
ชิงเหรียญทอง และ เหรียญทองแดง
- เวลา 09.30-10.30 น. Recurve Team ทีมหญิง
- เวลา 10.00-11.30 น. Recurve Team ทีมชาย
- เวลา 13.00-13.40 น. Recurve Team ทีมผสม
- เวลา 13.40-14.20 น. Recurve หญิง
- เวลา 14.20-15.00 น. Recurve หญิง
เบสบอล
สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี
ซอฟท์บอล
- เวลา 09.30 น. ทีมหญิง : มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์
- เวลา 10.00 น. ทีมชาย : มาเลเซีย – ไทย
- เวลา 11.30 น. ทีมหญิง : อินโดนีเซีย – สิงคโปร์
- เวลา 14.00 น. ทีมชาย : ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์
- เวลา 14.30 น. ทีมหญิง : ฟิลิปปินส์ – ไทย
บาสเกตบอล
สนาม : สนามกีฬานิมิบุตร
รอบ 8 ทีม ทีมชาย
- รอยืนยันเวลา : มาเลเซีย – สิงคโปร์
- รอยืนยันเวลา : อินโดนีเซีย – เวียดนาม
รอบ 8 ทีม ทีมหญิง
- รอยืนยันเวลา : อินโดนีเซีย – สิงคโปร์
- รอยืนยันเวลา : มาเลเซีย – เวียดนาม
บิลเลียดและสนุกเกอร์
สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
สนุกเกอร์เดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 14.00 น. หญิง
- เวลา 18.00 น. ชาย
โบว์ลิ่ง
สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ
ประเภทหญิงคู่
- เวลา 10.00-17.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
แคนูและเรือพาย
สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง
เวลา 09.00 – 15.00 น. รอบชิงอันดับ 7- รอบชิงชนะเลิศ
- เรือพายกรรเชียงหญิงเดี่ยว
- เรือกรรเชียงชายคู่
- เรือพายประเภทชายคู่
- เรือกรรเชียง 4 คนหญิง
หมากรุก
สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก
รอบชิงชนะเลิศ
- รอยืนยันเวลา : หมากรุกไทย ทีมชาย
คริกเก็ต
สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท
ประเภท T10 ชาย
- เวลา 09.00 น. ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์
- เวลา 11.00 น. อินโดนีเซีย – มาเลเซีย
- เวลา 13.30 น. ไทย – สิงคโปร์
สนาม : สนามคริกเก็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- เวลา 09.00 น. กลุ่ม บี : มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์
- เวลา 13.30 น. กลุ่ม เอ : เมียนมา – สิงคโปร์
จักรยาน
สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ
ประเภทถนน รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00-12.00 น. Road Race เดี่ยวหญิง
ขี่ม้า
สนาม : สนามวีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโลปาร์ค VSSC
โปโล 4-6 Goal
- เวลา 18.00 น.ไทย พบ อินโดนีเซีย
สนาม : Thai Polo & Equestrian Club Pattaya จ.ชลบุรี
ขี้ม้ากระโดด
- เวลา 09.00-10.00 น ประเภทเดี่ยว และ ประเภททีม
- เวลา 15.00-16.00 รอบชิงชนะเลิศประเภททีม
อีสปอร์ตส์
สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
- รอยืนยันเวลา : Mobile Legends : Bang Bang ชาย
- รอยืนยันเวลา : Mobile Legends : Bang Bang หญิง
ฟันดาบ
สนาม : Island Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ
รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 15.00 -18.00 น. ฟอยล์ เดี่ยวชาย / เอเป้ เดี่ยวหญิง / เซเบอร์ เดี่ยวหญิง
ฟลอร์บอล
สนาม : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี
ทีมชาย รอบแรก
- เวลา 18.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
ฟุตซอล
สนาม : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ
ทีมหญิง
- เวลา 15.30 น. ชิงเหรียญทองแดง
- เวลา 19.30 น. ชิงเหรียญทอง
แฮนด์บอล
สนาม : สนามกีฬาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 14.00 น. ทีมหญิง
- เวลา 16.00 น.ทีมชาย
ฮอกกี้
สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อินเดอร์ รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 14.30 น. ทีมชาย : อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์
- เวลา 16.00 น. ทีมหญิง : ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์
- เวลา 17.30 น. ทีมชาย : มาเลเซีย – ไทย
- เวลา 19.00 น. ทีมหญิง : ไทย – มาเลเซีย
ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ
รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 10.00 น. ทีมหญิง : ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์
- เวลา 13.30 น. ทีมหญิง : ไทย – มาเลเซีย
- เวลา 17.00 น. ทีมชาย : รอยืนยัน
- เวลา 20.30 น. ทีมหญิง : รอยืนยัน
คาบัดดี้
สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)
Three Stars แข่งแบบพบกันหมด
ประเภทชาย
- เวลา 09.30 น. ไทย พบ มาเลเซีย
- เวลา 12.00 น. ไทย พบ ติมอร์ เลสเต
- เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
ประเภทหญิง
- เวลา 11.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
- เวลา 16.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
ปัญจกีฬาสมัยใหม่
สนาม : หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 16.00 น. Laser Run หญิง
- เวลา 17.00 น. Laser Run ชาย
มวย
สนาม : สนามมวยลุมพินี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 13.00 น. ไหว้ครู ชาย, หญิง
- เวลา 14.00 น. พินเวท 45 กก. ชาย, หญิง
- เวลา 14.00 น. ไลท์ฟลายเวต 48 กก.ชาย, หญิง
- เวลา 14.00 น. ฟลายเวต 51 กก.ชาย, หญิง
- เวลา 14.00 น. แบนตัมเวต 54 กก.ชาย, หญิง
- เวลา 14.00 น. เฟเธอร์เวต 57 กก.ชาย, หญิง
- เวลา 14.00 น. ไลต์เวต 60 กก.ชาย, หญิง
- เวลา 14.00 น. ไลต์ เวลเตอร์เวต 63.5 กก.ชาย
- เวลา 14.00 น. เวลเตอร์เวต 67 กก.ชาย
- เวลา 14.00 น. ไลต์ มิดเดิลเวต 71 กก.ชาย
- เวลา 14.00 น. มิดเดิลเวต 75 กก.ชาย
เนตบอล
สนาม : สนามจันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
ทีมหญิง
- เวลา 15.00 น. นัดชิงชนะเลิศ
ปัญจสีลัต
สนาม : อิมแพค อารีน่า เมืองทอง
รอบชิงชนะเลิศ
เวลา 10.00 -17.00 น.
- ต่ำกว่า 45 กก.ชาย
- คลาส A (45 – 50 กก.) ชาย
- คลาส B (50 – 55 กก.) หญิง
- คลาส C (55 – 60 กก.) ชาย
- คลาส C (55 – 60 กก.) หญิง
- คลาส D (60 – 65 กก.) ชาย
- คลาส D (65 – 70 กก.) ชาย
- คลาส F (70 – 75 กก.) ชาย
- คลาส F (75 – 80 กก.) ชาย
- คลาส G (75 – 80 กก.) ชาย
- คลาส I (85 – 90 กก.) ชาย
ไคท์บอร์ดดิ้ง
สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
นัดชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.00 -17.00 น. Formula Kite ชาย
วินด์เซิร์ฟ
สนาม : หาดลานทราย พัทยา จ.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.00-17.00 น. Men Formula Kite / Men’s iQFOiL open / Men’s U19 iQFOiL / Techno 293 Plus Men ชาย รอบแรก Women’s iQFOiL open หญิง
สนาม : Ocean Marina Yacht club จ.ชลบุรี
เรือใบ (SSL 47)
- เวลา 10.00 -17.00 น. ทีมผสม รอบแรก
เซปัคตะกร้อ
สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม
เซปัคตะกร้อ 4 คน หญิง รอบแรก
- เวลา 09.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
- เวลา 16.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย
เซปัคตะกร้อ 4 คน ชาย รอบแรก
- เวลา 10.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
- เวลา 19.00 น. ไทย พบ ติมอร์ เลสเต
ยิงปืน
สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ปืนยาว 50 เมตร 3 ตำแหน่ง
รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.30 -15.30 น.ประเภทหญิง, ประเภททีมหญิง
ปืนพกขนาด 25 เมตร
รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.45-13.15 น ประเภทหญิง
- เวลา 10.45 -14.15 น. ประเภททีมหญิง
สนาม : โพธาราม จ.ราชบุรี
ลูกซองเป้าบิน รอบแรก
- เวลา 09.00-15.00 น.ประเภทชาย
สควอช
สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ
หญิงเดี่ยว รอบแรก
- เวลา 09.00 – 10.30 น.
ชายเดี่ยว รอบแรก
- เวลา 10.00 – 11.15 น.
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 14.00 – 17.00 น. คู่ผสม / ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ
ประเภททีมคู่ (2 คนต่อทีม U21)
- เวลา 17.45-20.00 น. รอบรองชนะเลิศ
เทเบิลเทนนิส
สนาม : Westgate Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี
รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.00 – 22.00 น. ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม
เทนนิส
สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี
รอบรองชนะเลิศ
- เวลา 09.00 น. ชายเดี่ยว/ ชายคู่ และ หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ
ไตรกีฬา
สนาม : แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 07.00 น. ทีมชาย
- เวลา 07.45 น. ทีมหญิง
- เวลา 17.30 น. ทีมผสม
สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
รอบแรก-ชิงอันดับ 5
- เวลา 09.00-17.00 น. ทีมชาย และ ทีมหญิง
ยกน้ำหนัก
สนาม : โรงเรียนกีฬาชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 13.00 -15.00 น. รุ่น 77 กก. หญิง
- เวลา 13.00 -15.00 น. รุ่น +77 กก. หญิง
- เวลา 15.00 -17.00 น. รุ่น +94 กก. ชาย
มวยปล้ำ
สนาม : ชั้น 4 แปซิฟิก ปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี
รอบแรก -รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 10.00 -18.00 น. กรีก-โรมัน รุ่น 67 รุ่น 77 รุ่น 87 รุ่น 97
กีฬาทางอากาศ
สนาม : หนองค้อ จ.ชลบุรี
พาราไกลดิ้ง
- เวลา 06.00-18.00 น. Team Combined ทีมผสม รอบแรก
สนาม : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จานร่อน (Ultimate Division)
แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 09.30 -10.40 น. Ultimate Division ทีมผสม ไทย พบ สิงคโปร์
- เวลา 12.30 -13.40 น. Ultimate Division ทีมผสม ไทย พบ อินโดนีเซีย
รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 16.40-17.50 น. Ultimate Division ทีมผสม
สนาม : สนามกอล์ฟ เลค วู้ด ลาดกระบัง
Disc Golf
รอบแรก
- เวลา 12.00 น. ประเภทชาย (Men Card 2)
- เวลา 12.10 น. ประเภทชาย (Men Card 1)
- เวลา 12.20 น. ประเภทหญิง (Women Card 2 2)
- เวลา 12.30 น. ประเภทหญิง (Women Card 2 2)
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
