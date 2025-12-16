ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 17:25 น.
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม

โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568

กระโดดน้ำ

สนาม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบค บางนา)

รอบชิงชนะเลิศ

  • 14.00 น. ชาย

โปโลน้ำ

สนาม : ศูนย์กีฬาทางน้ำธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 11.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

ยิงธนู

สนาม : สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย

ชิงเหรียญทอง และ เหรียญทองแดง

  • เวลา 09.30-10.30 น. Recurve Team ทีมหญิง
  • เวลา 10.00-11.30 น. Recurve Team ทีมชาย
  • เวลา 13.00-13.40 น. Recurve Team ทีมผสม
  • เวลา 13.40-14.20 น. Recurve หญิง
  • เวลา 14.20-15.00 น. Recurve หญิง

เบสบอล

สนาม : สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จ.ปทุมธานี

ซอฟท์บอล

  • เวลา 09.30 น. ทีมหญิง : มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 10.00 น. ทีมชาย : มาเลเซีย – ไทย
  • เวลา 11.30 น. ทีมหญิง : อินโดนีเซีย – สิงคโปร์
  • เวลา 14.00 น. ทีมชาย : ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์
  • เวลา 14.30 น. ทีมหญิง : ฟิลิปปินส์ – ไทย

บาสเกตบอล

สนาม : สนามกีฬานิมิบุตร

รอบ 8 ทีม ทีมชาย

  • รอยืนยันเวลา : มาเลเซีย – สิงคโปร์
  • รอยืนยันเวลา : อินโดนีเซีย – เวียดนาม

รอบ 8 ทีม ทีมหญิง

  • รอยืนยันเวลา : อินโดนีเซีย – สิงคโปร์
  • รอยืนยันเวลา : มาเลเซีย – เวียดนาม

บิลเลียดและสนุกเกอร์

สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

สนุกเกอร์เดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 14.00 น. หญิง
  • เวลา 18.00 น. ชาย

โบว์ลิ่ง

สนาม : Blu-O Rhythm & Bowl, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ

ประเภทหญิงคู่

  • เวลา 10.00-17.00 น. รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

แคนูและเรือพาย

สนาม : ศูนย์ฝึกเรือพาย กองทัพเรือ จ.ระยอง

เวลา 09.00 – 15.00 น. รอบชิงอันดับ 7- รอบชิงชนะเลิศ

  • เรือพายกรรเชียงหญิงเดี่ยว
  • เรือกรรเชียงชายคู่
  • เรือพายประเภทชายคู่
  • เรือกรรเชียง 4 คนหญิง

หมากรุก

สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก

รอบชิงชนะเลิศ

  • รอยืนยันเวลา : หมากรุกไทย ทีมชาย

คริกเก็ต

สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท

ประเภท T10 ชาย

  • เวลา 09.00 น. ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์
  • เวลา 11.00 น. อินโดนีเซีย – มาเลเซีย
  • เวลา 13.30 น. ไทย – สิงคโปร์

สนาม : สนามคริกเก็ตสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

  • เวลา 09.00 น. กลุ่ม บี : มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 13.30 น. กลุ่ม เอ : เมียนมา – สิงคโปร์

จักรยาน

สนาม : Kamol Sports Park กรุงเทพฯ

ประเภทถนน รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.00-12.00 น. Road Race เดี่ยวหญิง

ขี่ม้า

สนาม : สนามวีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโลปาร์ค VSSC

โปโล 4-6 Goal

  • เวลา 18.00 น.ไทย พบ อินโดนีเซีย

สนาม : Thai Polo & Equestrian Club Pattaya จ.ชลบุรี

ขี้ม้ากระโดด

  • เวลา 09.00-10.00 น ประเภทเดี่ยว และ ประเภททีม
  • เวลา 15.00-16.00 รอบชิงชนะเลิศประเภททีม

อีสปอร์ตส์

สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบชิงชนะเลิศ

  • รอยืนยันเวลา : Mobile Legends : Bang Bang ชาย
  • รอยืนยันเวลา : Mobile Legends : Bang Bang หญิง

ฟันดาบ

สนาม : Island Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 15.00 -18.00 น. ฟอยล์ เดี่ยวชาย / เอเป้ เดี่ยวหญิง / เซเบอร์ เดี่ยวหญิง

ฟลอร์บอล

สนาม : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี

ทีมชาย รอบแรก

  • เวลา 18.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

ฟุตซอล

สนาม : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ

ทีมหญิง

  • เวลา 15.30 น. ชิงเหรียญทองแดง
  • เวลา 19.30 น. ชิงเหรียญทอง

แฮนด์บอล

สนาม : สนามกีฬาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 14.00 น. ทีมหญิง
  • เวลา 16.00 น.ทีมชาย

ฮอกกี้

สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

อินเดอร์ รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 14.30 น. ทีมชาย : อินโดนีเซีย – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 16.00 น. ทีมหญิง : ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์
  • เวลา 17.30 น. ทีมชาย : มาเลเซีย – ไทย
  • เวลา 19.00 น. ทีมหญิง : ไทย – มาเลเซีย

ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ

รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 10.00 น. ทีมหญิง : ฟิลิปปินส์ – สิงคโปร์
  • เวลา 13.30 น. ทีมหญิง : ไทย – มาเลเซีย
  • เวลา 17.00 น. ทีมชาย : รอยืนยัน
  • เวลา 20.30 น. ทีมหญิง : รอยืนยัน

คาบัดดี้

สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์)

Three Stars แข่งแบบพบกันหมด

ประเภทชาย

  • เวลา 09.30 น. ไทย พบ มาเลเซีย
  • เวลา 12.00 น. ไทย พบ ติมอร์ เลสเต
  • เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์

ประเภทหญิง

  • เวลา 11.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
  • เวลา 16.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย

ปัญจกีฬาสมัยใหม่

สนาม : หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 16.00 น. Laser Run หญิง
  • เวลา 17.00 น. Laser Run ชาย

มวย

สนาม : สนามมวยลุมพินี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 13.00 น. ไหว้ครู ชาย, หญิง
  • เวลา 14.00 น. พินเวท 45 กก. ชาย, หญิง
  • เวลา 14.00 น. ไลท์ฟลายเวต 48 กก.ชาย, หญิง
  • เวลา 14.00 น. ฟลายเวต 51 กก.ชาย, หญิง
  • เวลา 14.00 น. แบนตัมเวต 54 กก.ชาย, หญิง
  • เวลา 14.00 น. เฟเธอร์เวต 57 กก.ชาย, หญิง
  • เวลา 14.00 น. ไลต์เวต 60 กก.ชาย, หญิง
  • เวลา 14.00 น. ไลต์ เวลเตอร์เวต 63.5 กก.ชาย
  • เวลา 14.00 น. เวลเตอร์เวต 67 กก.ชาย
  • เวลา 14.00 น. ไลต์ มิดเดิลเวต 71 กก.ชาย
  • เวลา 14.00 น. มิดเดิลเวต 75 กก.ชาย

เนตบอล

สนาม : สนามจันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

ทีมหญิง

  • เวลา 15.00 น. นัดชิงชนะเลิศ

ปัญจสีลัต

สนาม : อิมแพค อารีน่า เมืองทอง

รอบชิงชนะเลิศ

เวลา 10.00 -17.00 น.

  • ต่ำกว่า 45 กก.ชาย
  • คลาส A (45 – 50 กก.) ชาย
  • คลาส B (50 – 55 กก.) หญิง
  • คลาส C (55 – 60 กก.) ชาย
  • คลาส C (55 – 60 กก.) หญิง
  • คลาส D (60 – 65 กก.) ชาย
  • คลาส D (65 – 70 กก.) ชาย
  • คลาส F (70 – 75 กก.) ชาย
  • คลาส F (75 – 80 กก.) ชาย
  • คลาส G (75 – 80 กก.) ชาย
  • คลาส I (85 – 90 กก.) ชาย

ไคท์บอร์ดดิ้ง

สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

นัดชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.00 -17.00 น. Formula Kite ชาย

วินด์เซิร์ฟ

สนาม : หาดลานทราย พัทยา จ.ชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.00-17.00 น. Men Formula Kite / Men’s iQFOiL open / Men’s U19 iQFOiL / Techno 293 Plus Men ชาย รอบแรก Women’s iQFOiL open หญิง

สนาม : Ocean Marina Yacht club จ.ชลบุรี

เรือใบ (SSL 47)

  • เวลา 10.00 -17.00 น. ทีมผสม รอบแรก

เซปัคตะกร้อ

สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม

เซปัคตะกร้อ 4 คน หญิง รอบแรก

  • เวลา 09.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
  • เวลา 16.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย

เซปัคตะกร้อ 4 คน ชาย รอบแรก

  • เวลา 10.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
  • เวลา 19.00 น. ไทย พบ ติมอร์ เลสเต

ยิงปืน

สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ปืนยาว 50 เมตร 3 ตำแหน่ง

รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.30 -15.30 น.ประเภทหญิง, ประเภททีมหญิง

ปืนพกขนาด 25 เมตร

รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.45-13.15 น ประเภทหญิง
  • เวลา 10.45 -14.15 น. ประเภททีมหญิง

สนาม : โพธาราม จ.ราชบุรี

ลูกซองเป้าบิน รอบแรก

  • เวลา 09.00-15.00 น.ประเภทชาย

สควอช

สนาม : วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ

หญิงเดี่ยว รอบแรก

  • เวลา 09.00 – 10.30 น.

ชายเดี่ยว รอบแรก

  • เวลา 10.00 – 11.15 น.

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 14.00 – 17.00 น. คู่ผสม / ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ

ประเภททีมคู่ (2 คนต่อทีม U21)

  • เวลา 17.45-20.00 น. รอบรองชนะเลิศ

เทเบิลเทนนิส

สนาม : Westgate Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี

รอบรองชนะเลิศ-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.00 – 22.00 น. ชายคู่ / หญิงคู่ / คู่ผสม

เทนนิส

สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี

รอบรองชนะเลิศ

  • เวลา 09.00 น. ชายเดี่ยว/ ชายคู่ และ หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ

ไตรกีฬา

สนาม : แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 07.00 น. ทีมชาย
  • เวลา 07.45 น. ทีมหญิง
  • เวลา 17.30 น. ทีมผสม

วอลเลย์บอล

สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

รอบแรก-ชิงอันดับ 5

  • เวลา 09.00-17.00 น. ทีมชาย และ ทีมหญิง

ยกน้ำหนัก

สนาม : โรงเรียนกีฬาชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 13.00 -15.00 น. รุ่น 77 กก. หญิง
  • เวลา 13.00 -15.00 น. รุ่น +77 กก. หญิง
  • เวลา 15.00 -17.00 น. รุ่น +94 กก. ชาย

มวยปล้ำ

สนาม : ชั้น 4 แปซิฟิก ปาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

รอบแรก -รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 10.00 -18.00 น. กรีก-โรมัน รุ่น 67 รุ่น 77 รุ่น 87 รุ่น 97

กีฬาทางอากาศ

สนาม : หนองค้อ จ.ชลบุรี

พาราไกลดิ้ง

  • เวลา 06.00-18.00 น. Team Combined ทีมผสม รอบแรก

สนาม : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จานร่อน (Ultimate Division)

แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 09.30 -10.40 น. Ultimate Division ทีมผสม ไทย พบ สิงคโปร์
  • เวลา 12.30 -13.40 น. Ultimate Division ทีมผสม ไทย พบ อินโดนีเซีย

รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 16.40-17.50 น. Ultimate Division ทีมผสม

สนาม : สนามกอล์ฟ เลค วู้ด ลาดกระบัง

Disc Golf

รอบแรก

  • เวลา 12.00 น. ประเภทชาย (Men Card 2)
  • เวลา 12.10 น. ประเภทชาย (Men Card 1)
  • เวลา 12.20 น. ประเภทหญิง (Women Card 2 2)
  • เวลา 12.30 น. ประเภทหญิง (Women Card 2 2)

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

