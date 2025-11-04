เศรษฐกิจ

วิกฤติประชากร 3 จังหวัด ตายมากกว่าเกิด เข้าปีที่ 5 หนักสุดในไทย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 21:45 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 14:50 น.
67
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ โคราช-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด คือฮอตสปอตประชากรติดลบ หลังไทยเข้าสู่ภาวะ "ตายมากกว่าเกิด" ปีที่ 5 เสี่ยงหลุด 66 ล้านคนสิ้นปีนี้
หมายเหตุ : ภาพจำลองเหตุการณ์เท่านั้น ไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ โคราช-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด คือฮอตสปอตประชากรติดลบ หลังไทยเข้าสู่ภาวะ "ตายมากกว่าเกิด" ปีที่ 5 เสี่ยงหลุด 66 ล้านคนสิ้นปีนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกรายงานยืนยันภาพ ประชากรไทยหดตัว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในปี 2568 โดยตัวเลข 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย. 68) มีเด็กเกิดใหม่เพียง 309,644 คน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ศูนย์วิจัยฯ ประเมินว่า ประชากรรวมทั้งประเทศมีความเสี่ยงที่จะลดลง ต่ำกว่า 66 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2568 นี้

รายงานระบุว่า แม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะ คนตายมากกว่าคนเกิด มาตั้งแต่ปี 2564 แต่สถานการณ์ในปีนี้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในเชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 3 จังหวัดที่สถานการณ์ “คนเกิดน้อยกว่าคนตาย” หนักที่สุดในขณะนี้ คือ นครราชสีมา, ขอนแก่น และ ร้อยเอ็ด

จังหวัดเหล่านี้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน กำลังเป็น ฮอตสปอตประชากรติดลบ ของประเทศ เนื่องจากมีฐานประชากรขนาดใหญ่ และกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็ว

ไทยเข้าสู่ปีที่ 5 “เกิดน้อยกว่าตาย”

วิกฤติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว เนื่องจากแรงงานหดตัว และภาระงบประมาณด้านผู้สูงวัยพุ่งสูงขึ้น

ข้อมูลจากรายงาน Thai Health 2025 ระบุว่า อัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR) ของไทยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.1 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 อย่างมาก ทำให้จำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงจากจุดสูงสุดราว 1.2 ล้านคน (ในปี 2514) เหลือไม่ถึง 5 แสนคนต่อปีในปัจจุบัน

ไทยเข้าสู่ปีที่ 5 เกิดน้อยกว่าตาย
หมายเหตุ : ภาพจำลองเหตุการณ์เท่านั้น ไม่ใช่ภาพเหตุการณ์จริง

ทำไม “โคราช-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด” จึงวิกฤติหนัก

นักวิเคราะห์ชี้ถึง 3 สาเหตุหลัก ที่ทำให้ 3 จังหวัดใหญ่อีสานเผชิญวิกฤติหนักกว่าพื้นที่อื่น

  1. โครงสร้างอายุ “แก่ก่อนรวย” : ฐานผู้สูงวัยในพื้นที่ขยายตัวเร็ว ทำให้มีอัตราการตายสูง
  2. การย้ายถิ่นออก : คนในวัยทำงานและวัยเจริญพันธุ์ ย้ายออกไปทำงานในกรุงเทพฯ หรือต่างประเทศ ทำให้การเกิดในถิ่นเดิมลดลง
  3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ : ค่าครองชีพ รายได้ และบริการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่ ยังไม่ดึงดูดใจให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจมีบุตร

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปว่า วิกฤติประชากรไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป นโยบายของรัฐจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ ไปสู่การสร้างสวัสดิการเด็กและครอบครัวที่จับต้องได้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง (โคราช, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด) เพื่อหยุดภาวะประชากรติดลบ ก่อนที่โครงสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นจะยุบตัวถาวร

