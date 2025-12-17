เพจดัง หอบกระเช้าขอโทษ ป้าติ๋มตักแกง ปมดราม่า เขียวหวานเนื้อ มีแต่มะเขือ
กรณีร้านข้าวแกงขวัญใจมหาชน “ป้าติ๋มตักแกง” ที่ก่อนหน้านี้ถูกทัวร์ลงอย่างหนัก จากความเข้าใจผิดเรื่องปริมาณและราคาอาหาร ล่าสุดทางเพจต้นเรื่องได้เดินทางไปขอขมาและชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้ เพจรีวิวอาหาร “ตะลอนถ่ายคลิป” ได้เผยแพร่วิดีโอขณะป้าติ๋มกำลังตัก แกงเขียวหวานเนื้อ โดยภาพในคลิปปรากฏให้เห็นแต่มะเขือเปาะเต็มจาน แทบไม่เห็นชิ้นเนื้อ พร้อมระบุข้อมูลว่าราคา 60 บาท
คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก ต่างพากันเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าป้าติ๋มเอาเปรียบผู้บริโภค ขายแพงเกินจริง จนเกิดกระแสโจมตีร้านอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงว่า ในคลิปเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ลูกค้าคนดังกล่าว “สั่งเฉพาะมะเขือ ไม่เอาเนื้อสัตว์” ซึ่งป้าติ๋มคิดราคาเพียง 10 บาท เท่านั้น ไม่ใช่ 60 บาทตามที่เพจนำเสนอข้อมูลไปในตอนแรก
ล่าสุด วันนี้ (17 ธ.ค.) ทางเพจ “ตะลอนถ่ายคลิป” ได้เดินทางไปพบป้าติ๋มที่ร้านพร้อมมอบกระเช้าเพื่อแสดงความขอโทษอย่างเป็นทางการ โดยแอดมินเพจได้โพสต์ข้อความระบุว่า เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากความเข้าใจผิดพลาดของตนเอง และการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จนสร้างความเสียหายและความเข้าใจผิดในวงกว้าง
“ผมกราบขอโทษทุกคน สำหรับความผิดพลาดในครั้งนี้ที่สื่อสารข้อมูลคลาดเคลื่อน ขอน้อมรับและจะนำเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น” พร้อมยืนยันว่าจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคต
ถือเป็นการจบดราม่าด้วยดี โดยทางร้านป้าติ๋มได้รับความเป็นธรรมคืนสู่สังคม เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับสื่อออนไลน์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเสนอ
