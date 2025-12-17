ข่าว
โฆษกกองทัพ เร่งตามหา พลทหารหายไป 2 นาย ระดมกำลังทั้งบก-อากาศ
โฆษกกองทัพ เร่งตามหา พลทหารหายไป 2 นาย ภายหลังถอยลงมาจากเนิน 350 เจออุปสรรคมาก เตรียมระดมกำลังทั้งพื้นดิน-อากาศ
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า จากการเข้าตีเพื่อควมคุมที่หมาย เนิน 350 ฝ่ายไทยเข้าตีเพื่อกดดัน แต่โดนต่อต้านอย่างหนัก เมื่อถอนตัวพบกำลังพลหายไป 2 นาย
แต่ด้วยสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากสภาพการมองเห็นจำกัด ประกอบกับอุปสรรคจากสภาพภูมิประเทศ ทุ่นระเบิด และการยิงต้านทาน ทำให้ยังไม่เหมาะต่อการค้นหาเร่งด่วนขณะนั้น จึงกลับลงมาทำแผนเพื่อจะเข้ากู้ร่างอีกครั้งในวันนี้ ซึ่งจะระดมการค้นหาทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ เพื่อนำกำลังพลกลับมาให้ได้
- เพจดัง เปิดภาพปราสาทตาควายล่าสุด พร้อมคลิปปักธงชาติไทย ย้ำไม่ใช่ AI
- เขมรไม่เชื่อ ทหารไทยยึดช่องอานม้าสำเร็จ แม้มีคลิปร้องเพลงชาติไทย บอกเป็น AI
- ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย
