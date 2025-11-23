ข่าว

พรรคประชาชน เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “เท้ง-ไหม-ต้น” นำทัพ สู้ศึกเลือกตั้ง

เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 17:47 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 17:47 น.
พรรคประชาชน เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ "เท้ง-ไหม-ต้น" นำทัพ

“เท้ง ณัฐพงษ์” นำทีมเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน “ศิริกัญญา-วีระยุทธ” ร่วมทัพ พร้อมสยบข่าวลือโผคณะรัฐมนตรีปลอม ยันรอเปิดตัวทางการ

23 พฤศจิกายน 2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ ในงานรีชาร์จประชาชน Recharge the People วันที่ 2 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คนของพรรคอย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า

รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ประกอบด้วย

  1. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
  2. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย
  3. นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคฝ่ายยุทธศาสตร์
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ประกาศแคนดิเดตนายกฯ
นายณัฐพงษ์ เปิดเผยว่า สำหรับคณะทำงานฝ่ายบริหารและแคนดิเดตรัฐมนตรี จะมีการทยอยเปิดตัวเพิ่มเติมในระยะต่อไป ส่วนกระแสข่าวที่มีการคาดเดารายชื่อรัฐมนตรีจากแขกรับเชิญที่มาร่วมงานของพรรคนั้น ขอยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม ขอให้ประชาชนรอติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการจากพรรคเท่านั้น

การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณความพร้อมของพรรคประชาชนในการเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มตัว ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ทั้งการบริหาร นโยบาย และยุทธศาสตร์

เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 17:47 น.
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

