พรรคประชาชน เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “เท้ง-ไหม-ต้น” นำทัพ สู้ศึกเลือกตั้ง
“เท้ง ณัฐพงษ์” นำทีมเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน “ศิริกัญญา-วีระยุทธ” ร่วมทัพ พร้อมสยบข่าวลือโผคณะรัฐมนตรีปลอม ยันรอเปิดตัวทางการ
23 พฤศจิกายน 2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ ในงานรีชาร์จประชาชน Recharge the People วันที่ 2 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คนของพรรคอย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า
รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ประกอบด้วย
- นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
- น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย
- นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคฝ่ายยุทธศาสตร์
นายณัฐพงษ์ เปิดเผยว่า สำหรับคณะทำงานฝ่ายบริหารและแคนดิเดตรัฐมนตรี จะมีการทยอยเปิดตัวเพิ่มเติมในระยะต่อไป ส่วนกระแสข่าวที่มีการคาดเดารายชื่อรัฐมนตรีจากแขกรับเชิญที่มาร่วมงานของพรรคนั้น ขอยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม ขอให้ประชาชนรอติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการจากพรรคเท่านั้น
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณความพร้อมของพรรคประชาชนในการเข้าสู่สนามการเมืองอย่างเต็มตัว ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ทั้งการบริหาร นโยบาย และยุทธศาสตร์
