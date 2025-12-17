วี วิโอเลต เปิดใจหลังดราม่า โกรธตัวเองที่ไม่ร้องสด เล็งเอาผิดคอมเมนต์หยาบเข้ารอบมิส สน.

วี วิโอเลต เปิดใจหลังดราม่า ร้องเพี้ยนซีเกมส์ 2025 ลั่น โกรธตัวเองที่ไม่ร้องสด เผยผู้จัดขอความร่วมมือซิงค์เพื่อความชัวร์ รู้ว่าเกิดปัญหาก็ตอนแสดงเสร็จ เล็งเอาผิดคอมเมนต์หยาบเข้ารอบมิส สน.
หลังจากตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนักในประเด็นร้องเพลงเพี้ยนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ล่าสุด วี วิโอเลต ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก ในงาน 2025 Thailand Headlines Person of the year พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่มีบทบาทในการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC LIVE)
วี วิโอเลต เผยว่า “เรื่องซีเกมส์ถามว่ากระทบกับเรายังไง ก็คือแว็บแรกตกใจว่ายังไง รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น และด้วยความสามารถของเรา ด้วยเทคนิคมันไม่ควรจะเกิดสิ่งนี้ขึ้น ถ้าเราใช้ความสามารถเราจริง ๆ มันจะไม่เป็นแบบนี้เลย แว็บแรกเสียใจมาก แต่แว็บที่สองก็มานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น และมันเกิดไปแล้ว เราทำอะไรได้บ้าง โฟกัสอะไรดี และเราเห็นว่าทุกคนออกมาซัพพอร์ตเรามาก ๆ ขอบคุณทุกกำลังใจมาก ๆ ก็เลยข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นไปเลย และโฟกัสกับสิ่งที่ดี ดีกว่า
วีมารู้ตัวว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ตอนลงมาแล้ว คือบนเวทีก็มั่นมาก เชื่อว่าฉันซิงค์เนียนมาก แต่ด้วยความที่เป็นศิลปิน การซิงค์มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะออกมายอมรับเท่าไหร่ แต่พอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราก็อยากปกป้องตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น และตอนอยู่บนเวทีเราก็ได้ยินแต่เสียงที่มันอัดมาแล้ว เป็นดนตรีกับเสียงที่อัดมาแล้ว เราไม่ได้ยินเสียงตัวเองสดเลย และในราชมังฯ ก็ไม่ได้เปิดเสียงสดออกมาเลย เราก็เลยคิดว่าซิงค์อยู่ เราก็ร้องซิงค์ไป ไม่ได้ตั้งใจร้องด้วย ก็บ้อ ๆ แบ้ ๆ ออกไป งับให้คำตรงพอ แล้วพอลงมาแล้วถึงมาย้อนดูว่าเป็นยังไงบ้าง ถึงได้ยินว่าเขาเปิดไมค์สำหรับไลฟ์สตรีม ก็เลยตกใจ
สุดท้ายก็ให้ทางผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าจะแก้ไขปัญหายังไงได้บ้าง เขาก็ขอโทษเข้ามานะคะ เราก็เข้าใจเขานะ มันไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นหรอก แต่มันเป็นการตกลงกันตั้งแต่แรกว่าจะซิงค์ เพราะมันเป็นงานใหญ่ และเขาก็รู้สึกว่าเพื่อความชัวร์สุด ด้วยเทคนิคหลาย ๆ อย่าง เขาก็เลยขอความร่วมมือซิงค์ ส่วนตัวไม่ได้ดูดิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ว่ามันเป็นรีแอ็กแรกและเราโกรธตัวเองมากกว่าว่าทำไมเราไม่ร้องสดไปเลย อย่างน้อยถ้ามันออกมาไม่ดีมันก็เป็นความสามารถของเรา แต่อันนี้มันไม่ใช่แพลนของเราตั้งแต่แรก พอสุดท้ายเราก็ให้เกียรติถ้าเป็นไปตามนี้เราก็ยอมซิงค์
แต่เขาก็ชี้แจง แต่เราก็ข้ามไปเลย ไม่ได้อยากมาหาคนผิดแล้ว เพราะมันเกิดไปแล้ว และเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว เรื่องหลังบ้านก็ให้หลังบ้านเขาคุยกัน ส่วนเราก็กลับมาโฟกัสตัวเอง โฟกัสใจเราดีกว่า และก็งงมากว่าสตรองเหมือนกันเนอะ เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกัน วันต่อมาเล่นมุกได้แล้ว ก็กลับมาดูแลตัวเองดีกว่า และขอบคุณทุก ๆ กำลังใจมาก ๆ เลย ทั้งวงการเพลงลุกขึ้นมาปกป้องเรา เหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดไปแล้วแน่ ๆ แหละ ก็อยู่ที่เราว่าเราจะมองฝั่งไหน ถ้าเราไปมองแต่ตรงนั้นวีคงเฮิร์ตหนักมาก ก็เลยรู้สึกว่าเพื่อเซฟตัวเอง เลยมองข้ามและมองสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นดีกว่า ตอนนี้รู้สึกว่าได้รับความรัก ได้รับกำลังใจจากทุก ๆ เยอะมาก ๆ แต่ส่วนตัวคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากให้เกิดขึ้น ทางคนจัดการเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่บทเรียนให้กับตน แต่เป็นบทเรียนให้กับทุก ๆ คนในสายงานอาชีพนี้ มันเป็นการเรียนรู้สำหรับตนในอนาคต ในครั้งนี้เราไปในฐานะแขกรับเชิญ เพราะทีมที่ไปก็ไม่ใช่ทีมเราทั้งหมด มีประกบแค่คนเดียวที่เหลือไม่ใช่ทีมของเราเลย
อนาคตเราก็เลยรู้แล้วว่าแม้เราจะไปเป็นแค่แขกรับเชิญ เราก็คงเอาทีมเราไปให้หมด เพื่อช่วยกันดีกว่า เพื่อเซฟตัวเองและแว็บแรกเราก็เกรงใจเขานะ เราก็อยู่ในส่วนของเรา แต่ก็รู้สึกว่าอาจจะต้องมีคนที่นั่งในตำแหน่งของเราบ้าง ไม่ใช่ว่าจะไปกันเยอะหรือไปเกะกะใคร แต่แค่เพื่อเซฟตัวเราเอง
สำหรับคนอื่น ๆ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบทเรียนมันจะเป็นยังไงบ้าง และเสียดายที่ไม่เชื่อสัญชาตญาณตัวเอง แต่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปก็รู้สึกแข็งแรงมากขึ้น แข็งแรงตั้งแต่แรกด้วย คิดว่าลึก ๆ แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ เราก็รู้สึกดีกับกำลังใจของทุกคนมาก ๆ และรู้สึกขอบคุณตัวเอง เธอเก่งมาก เธอร้องไห้แค่กี่ทีเอง ก็รู้สึกโอเค
ส่วนพวกคอมเมนต์หยาบคาย เราก็แคปไว้ รอดูดีกว่าว่าเข้ารอบมิส สน.เยอะแค่ไหน”
