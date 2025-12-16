รีบไปมุง ดราม่าฉ่ำ “กองเชียร์ฟิลิปปินส์” จู่ๆ ทำตากล้องยิงสดซีเกมส์ 2025 งานเข้าหนัก!

ตากล้องเปลี่ยนมุมแทบไม่ทัน หลังถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 กองเชียร์ฟิลิปปินส์ เผลอดีใจสะบัดจนไวรัล พร้อมเรียกเสียงทัวร์สยามสนั่น !
เป็นประเด็นควันหลงในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในประเภทวอลเลย์บอลทีมชายซึ่งเป็นการพบกันระหว่าง ทีมชาติฟิลิปปินส์ กับ อินโดนีเซีย ซึ่งระหว่างที่เกมของเซตแรกดำเนินมาถึงสกอร์ 11-16 ซึ่งนักตบลูกยางชายอินโดฯ เป็นฝ่ายทำแต้มขึ้นนำและกุมความได้เปรียบไว้ก่อนนั้น
จังหวะหนึ่งขณะที่กำลังมีการแพลนภาพบรรยากาศของกองเชียร์ในสนาม จู่ๆ ก็ได้มีจังหวะ 18+ ไม่คาดฝันขึ้น !
โดยเป็นนาทีที่กองเชียร์สาวแดนตากาล็อก ซึ่งมาในชุดแหวกอกคว้านเบอร์ลึกเผยหน้าอกหน้าใจชนิดไม่กลัวแสงแฟลชใดๆ เผลอแสดงอาการดีใจออกมาสุดขีด ! ด้วยการโบกสะบัดธงเชียร์ที่ถือในมือ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สายเดี่ยวซึ่งเกาะอยู่ตรงไหล่และหน้าอกของกองเชียณ์รายนี้ หลุดจนเผยให้เห็นพลานุภาพของแฟนลูกยางฟิลิปิโน่รายนี้ถึงขนาดที่ตากล้องต้องรีบเปลี่ยนมุมเก็บบรรยากาศในสนามตอนยิงสดกันเลยทีเดียว
อย่างไรก็ดี ในส่วนของคอมเมนต์โลกออนไลน์ บางส่วนตำหนิโดยมองว่า กองเชียร์สาวฟิลิปปินส์รายนี้ จงใจจะมาปล่อยซีนสิบแปดบวกนี้หรือไม่ด้วย (ดูคลิป)
ทั้งนี้ในส่วนของผลการแข่งขัน ปรากฏ วอลเลย์บอลชาย ทีมชาติอินโดนีเซีย เป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่ามาก โดยเอาชนะไปได้ 3 เซตรวด สกอร์ 25-17 , 27-25 และ 26-24 โดยลูกยางอิเหนา นำอันดับ 1 ของกลุ่ม แข่ง 2 นัดมี 6 แต้ม อันดับสอง ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ที่แพ้ 1 ชนะ 1 มีอยู่ 3 คะแนน.
อ่านข่าวกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ล่าสุด สำรวจประเด็นเด่น เนื้อหาแง่มุมเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจทั้งหมด ได้ที่นี่
- เพื่อนร่วมทีม RoV ทีมหญิง รู้สึกเสียใจ ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง หลังถอนตัวแข่งขันซีเกมส์
- โค้ชเวียดนาม เปิดใจ แต้มสุดท้ายโหดร้ายมาก ทำแพ้ไทย วอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ 2025
- เพื่อนนักกีฬา RoV หญิง โพสต์เศร้า รับผลกระทบ ถูกถอนตัวซีเกมส์ 2025
ติดตาม The Thaiger บน Google News: