รีบไปมุง ดราม่าฉ่ำ “กองเชียร์ฟิลิปปินส์” จู่ๆ ทำตากล้องยิงสดซีเกมส์ 2025 งานเข้าหนัก!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 15:34 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 15:39 น.
138
กองเชียร์สาวฟิลิปปินส์
แฟ้มภาพ

ตากล้องเปลี่ยนมุมแทบไม่ทัน หลังถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 กองเชียร์ฟิลิปปินส์ เผลอดีใจสะบัดจนไวรัล พร้อมเรียกเสียงทัวร์สยามสนั่น !

เป็นประเด็นควันหลงในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในประเภทวอลเลย์บอลทีมชายซึ่งเป็นการพบกันระหว่าง ทีมชาติฟิลิปปินส์ กับ อินโดนีเซีย ซึ่งระหว่างที่เกมของเซตแรกดำเนินมาถึงสกอร์ 11-16 ซึ่งนักตบลูกยางชายอินโดฯ เป็นฝ่ายทำแต้มขึ้นนำและกุมความได้เปรียบไว้ก่อนนั้น

จังหวะหนึ่งขณะที่กำลังมีการแพลนภาพบรรยากาศของกองเชียร์ในสนาม จู่ๆ ก็ได้มีจังหวะ 18+ ไม่คาดฝันขึ้น !

โดยเป็นนาทีที่กองเชียร์สาวแดนตากาล็อก ซึ่งมาในชุดแหวกอกคว้านเบอร์ลึกเผยหน้าอกหน้าใจชนิดไม่กลัวแสงแฟลชใดๆ เผลอแสดงอาการดีใจออกมาสุดขีด ! ด้วยการโบกสะบัดธงเชียร์ที่ถือในมือ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่สายเดี่ยวซึ่งเกาะอยู่ตรงไหล่และหน้าอกของกองเชียณ์รายนี้ หลุดจนเผยให้เห็นพลานุภาพของแฟนลูกยางฟิลิปิโน่รายนี้ถึงขนาดที่ตากล้องต้องรีบเปลี่ยนมุมเก็บบรรยากาศในสนามตอนยิงสดกันเลยทีเดียว

อย่างไรก็ดี ในส่วนของคอมเมนต์โลกออนไลน์ บางส่วนตำหนิโดยมองว่า กองเชียร์สาวฟิลิปปินส์รายนี้ จงใจจะมาปล่อยซีนสิบแปดบวกนี้หรือไม่ด้วย (ดูคลิป)

แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ในส่วนของผลการแข่งขัน ปรากฏ วอลเลย์บอลชาย ทีมชาติอินโดนีเซีย เป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่ามาก โดยเอาชนะไปได้ 3 เซตรวด สกอร์ 25-17 , 27-25 และ 26-24 โดยลูกยางอิเหนา นำอันดับ 1 ของกลุ่ม แข่ง 2 นัดมี 6 แต้ม อันดับสอง ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ที่แพ้ 1 ชนะ 1 มีอยู่ 3 คะแนน.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

