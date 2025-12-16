ข่าวกีฬาซีเกมส์

ด่วน! RoV ประกาศแบน Tokyogurl ตลอดชีวิต เซ่นปมผิดกฎร้ายแรง ซีเกมส์ 2025

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 11:04 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 11:04 น.
420
Garena ประกาศแบน "Tokyogurl" ตลอดชีวิต มีผลทันที 16 ธ.ค. นี้ ย้ำจุดยืนรักษามาตรฐานและความโปร่งใสวงการอีสปอร์ต
ภาพจาก : IG tky.grl_, X/Garena RoV Thailand

Garena ประกาศแบน “Tokyogurl” ตลอดชีวิต มีผลทันที 16 ธ.ค. นี้ ย้ำจุดยืนรักษามาตรฐานและความโปร่งใสวงการอีสปอร์ต

Garena RoV Thailand ผู้ให้บริการเกมและผู้จัดการแข่งขันอีสปอร์ตชื่อดัง ออกแถลงการณ์ด่วน ประกาศบทลงโทษสูงสุดต่อ นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือที่รู้จักในชื่อ “Tokyogurl” นักกีฬา RoV ประเภททีมหญิง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักกีฬาและห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่ Garena จัดขึ้นตลอดชีวิต โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ Garena ได้รับทราบประกาศอย่างเป็นทางการจาก สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเทคนิค ที่ตัดสินให้ นางสาวณภัทร มีความผิดจริงฐานละเมิดกฎระเบียบการแข่งขันรายการ Arena of Valor ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) จนนำไปสู่การถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันในนามทีมชาติไทย

ทาง Garena ระบุว่า บริษัทเคารพในคำตัดสินของสมาคมฯ และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษามาตรฐานการแข่งขัน รวมถึงจริยธรรมของนักกีฬา เพื่อให้วงการอีสปอร์ตมีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันทุกคน จึงตัดสินใจประกาศแบน นางสาวณภัทร วราสินธ์ ออกจากการแข่งขัน Arena of Valor ทุกรายการภายใต้การดูแลของ Garena เป็นการถาวร

ในตอนท้ายของประกาศ Garena ยังย้ำจุดยืนที่ชัดเจนในการยึดมั่นกฎ กติกา และมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความถูกต้อง โปร่งใส และธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของวงการอีสปอร์ตสืบไป

ประกาศฉบับเต็มจาก Garena RoV Thailand
X/Garena RoV Thailand

ประกาศฉบับเต็มจาก Garena RoV Thailand

ประกาศแบบนักกีฬา

ทางการีนาได้รับทราบประกาศอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) กรณีการกระทําผิดกติกาในการแข่งขันอีสปอร์ต รายการ Arena of Valor ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเทคนิค สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้มีคําตัดสินอย่างเป็นทางการว่า นางสาวณภัทร วราสินธ์ (Naphat Warasin) นักกีฬาประเภททีมหญิง รายการ Arena of Valor ได้กระทําผิดกฎระเบียบการแข่งขัน และมีผลให้ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน อีสปอร์ตในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การีนาเคารพค่าตัดสินดังกล่าว และเพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขัน มาตรฐานความประพฤติ นักกีฬา รวมถึงความเป็นธรรม และความน่าเชื่อถือของการแข่งขันอีสปอร์ต การีนานอประกาศแบบ นางสาวณภัทร วราสินธ์ ออกจากการแข่งขัน Arena of Valor ทุกรายการที่จัดขึ้นโดยการีนา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

การีนายังคงยืนยันจุดยืนในการยึดมั่นกฎ กติกา และมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความถูกต้อง ความโปร่งใส และจริยธรรมของการแข่งขันอีสปอร์ต

GARENA ROV THAILAND

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

2 นาที ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 ตรวจหวย

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก ข่าว

ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการนครนายก สาหร่ายหางกระรอก ข่าวภูมิภาค

เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย เศรษฐกิจ

อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาทา ยัง โพสต์อาลัยเอ็ดดี้ จิณณวัตร เสียชีวิต บันเทิง

ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง กับข้าวกับปลาโอ เฮลั่น ถูกรางวัลที่ 4 รวม 27 ใบ ล้านกว่าบาท เฮง 2 งวดติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 11:04 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 11:04 น.
420
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
อันดับกองทัพโลกปี 2025

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button