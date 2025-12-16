ด่วน! RoV ประกาศแบน Tokyogurl ตลอดชีวิต เซ่นปมผิดกฎร้ายแรง ซีเกมส์ 2025

Garena ประกาศแบน “Tokyogurl” ตลอดชีวิต มีผลทันที 16 ธ.ค. นี้ ย้ำจุดยืนรักษามาตรฐานและความโปร่งใสวงการอีสปอร์ต
Garena RoV Thailand ผู้ให้บริการเกมและผู้จัดการแข่งขันอีสปอร์ตชื่อดัง ออกแถลงการณ์ด่วน ประกาศบทลงโทษสูงสุดต่อ นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือที่รู้จักในชื่อ “Tokyogurl” นักกีฬา RoV ประเภททีมหญิง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักกีฬาและห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่ Garena จัดขึ้นตลอดชีวิต โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ Garena ได้รับทราบประกาศอย่างเป็นทางการจาก สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเทคนิค ที่ตัดสินให้ นางสาวณภัทร มีความผิดจริงฐานละเมิดกฎระเบียบการแข่งขันรายการ Arena of Valor ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) จนนำไปสู่การถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันในนามทีมชาติไทย
ทาง Garena ระบุว่า บริษัทเคารพในคำตัดสินของสมาคมฯ และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษามาตรฐานการแข่งขัน รวมถึงจริยธรรมของนักกีฬา เพื่อให้วงการอีสปอร์ตมีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันทุกคน จึงตัดสินใจประกาศแบน นางสาวณภัทร วราสินธ์ ออกจากการแข่งขัน Arena of Valor ทุกรายการภายใต้การดูแลของ Garena เป็นการถาวร
ในตอนท้ายของประกาศ Garena ยังย้ำจุดยืนที่ชัดเจนในการยึดมั่นกฎ กติกา และมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความถูกต้อง โปร่งใส และธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของวงการอีสปอร์ตสืบไป
ประกาศฉบับเต็มจาก Garena RoV Thailand
ประกาศแบบนักกีฬา
ทางการีนาได้รับทราบประกาศอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) กรณีการกระทําผิดกติกาในการแข่งขันอีสปอร์ต รายการ Arena of Valor ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเทคนิค สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้มีคําตัดสินอย่างเป็นทางการว่า นางสาวณภัทร วราสินธ์ (Naphat Warasin) นักกีฬาประเภททีมหญิง รายการ Arena of Valor ได้กระทําผิดกฎระเบียบการแข่งขัน และมีผลให้ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน อีสปอร์ตในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การีนาเคารพค่าตัดสินดังกล่าว และเพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขัน มาตรฐานความประพฤติ นักกีฬา รวมถึงความเป็นธรรม และความน่าเชื่อถือของการแข่งขันอีสปอร์ต การีนานอประกาศแบบ นางสาวณภัทร วราสินธ์ ออกจากการแข่งขัน Arena of Valor ทุกรายการที่จัดขึ้นโดยการีนา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
การีนายังคงยืนยันจุดยืนในการยึดมั่นกฎ กติกา และมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความถูกต้อง ความโปร่งใส และจริยธรรมของการแข่งขันอีสปอร์ต
GARENA ROV THAILAND
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ Tokyogurl โปร RoV หญิงทีมชาติไทย ก่อนถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ 2025
- ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง
- ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: