ด่วนที่สุด! สมาคมอีสปอร์ตไทย ประกาศถอนทีม RoV หญิงไทย พ้นซีเกมส์ 2025 แสดงสปิริตเจ้าภาพ

สันติ โหลทอง นายกสมาคมฯ แถลงทั้งน้ำตา ยืนยันเคารพกติกาและมิตรภาพ ขอบคุณทีมชาติลาวที่ให้เกียรติไม่ประท้วง ยอมรับเป็นเรื่องใหญ่ที่ปล่อยผ่านไม่ได้ จำใจยุติเส้นทางเพื่อรักษามาตรฐาน
นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) และประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตแห่งเอเชีย ได้ออกมาแถลงการณ์ด่วนผ่านวิดีโอ ประกาศ “ถอนตัวนักกีฬาทีมหญิง AOV (RoV) ทีมชาติไทย” ออกจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะประเทศเจ้าภาพ
นายสันติ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงจุดยืนสำคัญของสมาคมฯ ว่า ทางเราเคารพในทุกกติกา มิตรภาพ และความเป็นนักกีฬา โดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่และเกินกว่าจะรับผิดชอบไหวหากปล่อยให้ดำเนินการต่อไป ดังนั้น ในฐานะประเทศเจ้าภาพและผู้กำกับดูแล จึงไม่สามารถปล่อยให้การแข่งขันเดินหน้าต่อได้ภายใต้สถานการณ์นี้
“ข้าพเจ้า นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตแห่งเอเชีย ขอประกาศว่า ประเทศไทยจะถอนตัวนักกีฬาทีมหญิง AOV ออกจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
เราเคารพในทุกกติกา เราเคารพในมิตรภาพ เราเคารพในความเป็นกีฬา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็คงจะเกินความรับผิดชอบ เพราะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ ในฐานะประเทศเจ้าภาพ เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้การแข่งขันเนี่ย ยังเดินต่อไปได้” (พร้อมกล่าวขออภัยและแจ้งว่าอาการหวัดยังไม่หายดี)
ในระหว่างการแถลง นายสันติยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงเช้าที่มีการแข่งขันระหว่าง ทีมชาติไทย และ ทีมชาติ สปป.ลาว โดยได้กล่าวขอบคุณไปยัง “นายกชน” และนักกีฬาทีมชาติลาว ที่แสดงสปิริตของชาวอาเซียน ด้วยการให้เกียรติประเทศไทย ไม่ทำการประท้วงหรือถอนตัวจากการแข่งขันในรอบเช้า แม้จะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นก็ตาม ซึ่งถือเป็นน้ำใจนักกีฬาที่น่ายกย่อง
เราทราบว่าในเช้านี้ ประเทศไทยกับทีม สปป.ลาว กำลังดำเนินการแข่งขันอยู่ ต้องขอขอบคุณท่านนายกชน ที่ยังไม่ได้ประท้วงไทย จนกระทั่งถึงขนาดว่าจะถอนตัวจากการแข่งขันในเช้านี้ ซึ่งถือเป็นสปิริตของเรา ชาวอาเซียน (South East Asia) และขอบคุณนักกีฬาทีมชาติ สปป.ลาว ด้วยครับ ที่ขึ้นเวทีให้เรา ให้เกียรติประเทศไทยครับ…”
นอกจากนี้ นายสันติยังเปิดเผยถึงความกดดันและการทำงานหนักของทีมงาน โดยระบุว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 02.00 น. ตนได้พูดคุยกับ “โค้ชป้อม” และเข้าใจดีว่าน้องๆ นักกีฬาทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่เนื่องจากบทบาทที่ไทยเป็นทั้งเจ้าภาพและตนเองเป็นประธานสหพันธ์เอเชีย การกำกับดูแลการแข่งขันจึงต้องมีความเข้มข้นเกิน 100% หรือ “เต็ม 1,000%” เพื่อรักษามาตรฐานความถูกต้อง
ในช่วงท้าย นายกสมาคมฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า หลังจากนี้จะขอพูดคุยกับนักกีฬาเป็นการส่วนตัวในนามผู้บริหารวงการอีสปอร์ต และขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดอื่นๆ ที่ยังคงทำหน้าที่อยู่ในสนามแข่งขัน ให้มุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไป.
