ข่าวกีฬาซีเกมส์

ด่วนที่สุด! สมาคมอีสปอร์ตไทย ประกาศถอนทีม RoV หญิงไทย พ้นซีเกมส์ 2025 แสดงสปิริตเจ้าภาพ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 11:53 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 11:53 น.
205

สันติ โหลทอง นายกสมาคมฯ แถลงทั้งน้ำตา ยืนยันเคารพกติกาและมิตรภาพ ขอบคุณทีมชาติลาวที่ให้เกียรติไม่ประท้วง ยอมรับเป็นเรื่องใหญ่ที่ปล่อยผ่านไม่ได้ จำใจยุติเส้นทางเพื่อรักษามาตรฐาน

นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) และประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตแห่งเอเชีย ได้ออกมาแถลงการณ์ด่วนผ่านวิดีโอ ประกาศ “ถอนตัวนักกีฬาทีมหญิง AOV (RoV) ทีมชาติไทย” ออกจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะประเทศเจ้าภาพ

นายสันติ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงจุดยืนสำคัญของสมาคมฯ ว่า ทางเราเคารพในทุกกติกา มิตรภาพ และความเป็นนักกีฬา โดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่และเกินกว่าจะรับผิดชอบไหวหากปล่อยให้ดำเนินการต่อไป ดังนั้น ในฐานะประเทศเจ้าภาพและผู้กำกับดูแล จึงไม่สามารถปล่อยให้การแข่งขันเดินหน้าต่อได้ภายใต้สถานการณ์นี้

“ข้าพเจ้า นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตแห่งเอเชีย ขอประกาศว่า ประเทศไทยจะถอนตัวนักกีฬาทีมหญิง AOV ออกจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

เราเคารพในทุกกติกา เราเคารพในมิตรภาพ เราเคารพในความเป็นกีฬา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็คงจะเกินความรับผิดชอบ เพราะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ ในฐานะประเทศเจ้าภาพ เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้การแข่งขันเนี่ย ยังเดินต่อไปได้” (พร้อมกล่าวขออภัยและแจ้งว่าอาการหวัดยังไม่หายดี)

ในระหว่างการแถลง นายสันติยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงเช้าที่มีการแข่งขันระหว่าง ทีมชาติไทย และ ทีมชาติ สปป.ลาว โดยได้กล่าวขอบคุณไปยัง “นายกชน” และนักกีฬาทีมชาติลาว ที่แสดงสปิริตของชาวอาเซียน ด้วยการให้เกียรติประเทศไทย ไม่ทำการประท้วงหรือถอนตัวจากการแข่งขันในรอบเช้า แม้จะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นก็ตาม ซึ่งถือเป็นน้ำใจนักกีฬาที่น่ายกย่อง

เราทราบว่าในเช้านี้ ประเทศไทยกับทีม สปป.ลาว กำลังดำเนินการแข่งขันอยู่ ต้องขอขอบคุณท่านนายกชน ที่ยังไม่ได้ประท้วงไทย จนกระทั่งถึงขนาดว่าจะถอนตัวจากการแข่งขันในเช้านี้ ซึ่งถือเป็นสปิริตของเรา ชาวอาเซียน (South East Asia) และขอบคุณนักกีฬาทีมชาติ สปป.ลาว ด้วยครับ ที่ขึ้นเวทีให้เรา ให้เกียรติประเทศไทยครับ…”

นอกจากนี้ นายสันติยังเปิดเผยถึงความกดดันและการทำงานหนักของทีมงาน โดยระบุว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 02.00 น. ตนได้พูดคุยกับ “โค้ชป้อม” และเข้าใจดีว่าน้องๆ นักกีฬาทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่เนื่องจากบทบาทที่ไทยเป็นทั้งเจ้าภาพและตนเองเป็นประธานสหพันธ์เอเชีย การกำกับดูแลการแข่งขันจึงต้องมีความเข้มข้นเกิน 100% หรือ “เต็ม 1,000%” เพื่อรักษามาตรฐานความถูกต้อง

ในช่วงท้าย นายกสมาคมฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า หลังจากนี้จะขอพูดคุยกับนักกีฬาเป็นการส่วนตัวในนามผู้บริหารวงการอีสปอร์ต และขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดอื่นๆ ที่ยังคงทำหน้าที่อยู่ในสนามแข่งขัน ให้มุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไป.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

7 นาที ที่แล้ว
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว ข่าวต่างประเทศ

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน บันเทิง

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับกองทัพโลกปี 2025 เศรษฐกิจ

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 16 ธ.ค. 68 ไทยฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักแย่งปืน กราดยิงบอนไดล่าสุด ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาทีชีวิต คู่รักรัสเซียสู้มือปืนบอนได แย่งอาวุธปกป้องฝูงชนก่อนถูกยิงเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน โต้ข่าวลือ ยันกัมพูชา ไร้ทหารรับจ้างต่างชาติ ร่วมรบปมขัดแย้งไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลรายได้ของบริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 แสดงรายได้ 14.8 ล้าน. เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ภูมิธนเกียรติ จำกัด ปี 2567 โกย 14.8 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน เลขเด็ด

เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส 8 ใบ 48 ล้าน หนุ่มชลบุรี รับเละคนเดียว 30 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เชตวัน งงตาแตก จิรัฏฐ์ คุก 2 ปี คดีใบ สด.43 ปลอม แต่เอกสารออกโดยกองทัพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Netflix ยุติการสร้าง Boots หลังจบซีซั่นแรก บันเทิง

Boots ซีซั่น 2 ไม่ได้ไปต่อ แม้เปิดตัวติดชาร์ต Netflix ตัดจบซีรีส์ทหารเกย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจ เคยสงสัยก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน ข่าวกีฬา

กัปตัน RoV หญิงทีมชาติ เปิดใจเคยสงสัย Tokyogurl ก่อนแข่ง แต่ทำอะไรไม่ได้ ซ้ำถูกโมโหกลบเกลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้ ข่าว

ด่วน! ประกันสังคมเปิดให้ ผู้ประกันตน เปลี่ยนรพ. ประจำปี 69 แบบออนไลน์-ยื่นเองแล้ววันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชมคลิป TokyoGurl โชว์ฝีมือเทพ การันตีอดีตแรงก์ 1 หญิงระดับประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาร์ดิฟฟ์ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 16 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขายไอติมนครนายก ข่าวอาชญากรรม

คลิปมัดชายกลัดมัน อนาจารพนง.ขายไอติมวัย 18 ปี ทุกวัน เจ้าทุกข์สุดทนแจ้งสีกากีมารีบจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกศุกร์ ตรวจหวย

สถิติหวยออก 30 ธันวาคม ย้อนหลัง 10 ปี ก่อนหวยออก งวดสุดท้ายของปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

‘พระราชินีฯ’ ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบไทย คว้าชัย 2 เรซติด ขึ้นเป็นที่ 1 ของตาราง “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัลสลากดิจิทัลเป่าตัง งวด 16 ธ.ค. 68 ตรวจหวย

ดวงเศรษฐีพุ่ง เป๋าตังรางวัลที่ 1 แตก 28 ใบ คนเดียวรับเละ 30 ล้าน สลากดิจิทัล 16/12/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก ข่าว

ทหารบุกรวบ ผู้ใหญ่บ้านโคกสูง สระแก้ว จับสัญญาณโทรหาเขมร สงสัยเป็นไส้ศึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการนครนายก สาหร่ายหางกระรอก ข่าวภูมิภาค

เดือด! เปิดคลิปแฉ 3 บิ๊กข้าราชการเบ่งใส่พนง.สูงวัย เหตุไม่พอใจไม่ได้ของแถม “สาหร่ายหางกระรอก”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย เศรษฐกิจ

อุทาหรณ์ เป็นหนี้ Shopee 3 แสน โดนฟ้องจริง แนะอย่าหนี-ไปศาลขอไกล่เกลี่ย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดแชตลับ! เพื่อนร่วมทีม RoV หญิงทีมชาติ เผย เคยจับได้ว่าโกงตอนซ้อม แต่ไม่ยอมรับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทาทา ยัง โพสต์อาลัยเอ็ดดี้ จิณณวัตร เสียชีวิต บันเทิง

ทาทา ยัง ใจสลาย สูญเสียคนสำคัญในชีวิต กราบลาส่งด้วยรักจากหัวใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง กับข้าวกับปลาโอ เฮลั่น ถูกรางวัลที่ 4 รวม 27 ใบ ล้านกว่าบาท เฮง 2 งวดติด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 11:53 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 11:53 น.
205
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! เครื่องบินเจ็ตบลูหวิดชนเครื่องบินทหารสหรัฐฯ กลางอากาศ เผยเครื่องบินทหารปิดเครื่องระบุตำแหน่ง

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ลูกชาย &quot;อองซานซูจี&quot; หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

ลูกชาย “อองซานซูจี” หวั่นแม่เสียชีวิตแล้ว ถูกตัดขาดโลกภายนอก 2 ปี ไร้ข่าวคราว

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

ปู มัณฑนา โดนฟ้องอาญา 19 คดี มีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย เดินหน้าฟ้อง ลิลลี่ เหงียน

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
อันดับกองทัพโลกปี 2025

อันดับกองทัพโลก 2025 เช็ก Top 10 ครองแชมป์เหนียวแน่น ส่องสถานะไทยไม่น้อยหน้า

เผยแพร่: 16 ธันวาคม 2568
Back to top button