ประวัติ Tokyogurl โปร RoV หญิงทีมชาติไทย ก่อนถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ 2025

รู้จัก Tokyogurl คือใคร? เปิดประวัติโปร RoV หญิงทีมชาติไทย ก่อนถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ 2025 เซ่นปมผิดกฎร้ายแรง ข้อ 9.4.3 ใช้อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ต้องห้าม TESF ฟันดาบสอง ยอมรับโทษปลดพ้นทีมชาติทันที
เส้นทางในนามทีมชาติของ Tokyogurl ต้องยุติลงอย่างกะทันหัน หลังถูกคำสั่งให้พ้นจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ด้วยข้อหาฝ่าฝืนกฎการใช้อุปกรณ์ต้องห้าม วันนี้ทีมข่าวThaiger จะขอพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับโปรเพลเยอร์หญิงรายนี้ ว่าเธอคือใคร มีที่มาอย่างไรก่อนเกิดกรณีดังกล่าว
Tokyogurl คือใคร?
สำหรับ Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) มีชื่อจริงว่า นางสาวณภัทร วราสินธ์ (Naphat Warasin) เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงที่มีความเชี่ยวชาญในเกม Arena of Valor (RoV) หรือเกมแนว MOBA ยอดนิยมบนมือถือ
ด้วยทักษะการเล่นที่โดดเด่น ทำให้ผ่านการคัดเลือกจนมีรายชื่อเป็นหนึ่งในขุนพล ทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง เพื่อเตรียมสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนักแข่งเกมที่ได้รับใช้ชาติ เป็นที่จับตามองในฐานะกำลังสำคัญของทีมในการไล่ล่าเหรียญทอง
ดราม่าร้อน ถูกขับพ้นซีเกมส์ 2025
เส้นทางทีมชาติของ Tokyogurl ต้องสะดุดลง เมื่อสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้ออกประกาศด่วน เรื่องการลงโทษทางวินัย โดยอ้างอิงคำตัดสินจากฝ่ายเทคนิคการแข่งขันอีสปอร์ต (Esports Technical Delegate) ซึ่งมีคำสั่งให้ “ลงโทษส่วนบุคคล” แก่นางสาวณภัทร วราสินธ์ ให้ พ้นจากการเป็นนักกีฬาในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้
เปิดสาเหตุ ผิดกฎข้อ 9.4.3 (ใช้อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ต้องห้าม)
สำหรับมูลเหตุที่นำไปสู่การตัดสิทธิ์ครั้งนี้ เมื่อตรวจสอบรายละเอียดในคู่มือเทคนิค (Technical Handbook) ของการแข่งขันซีเกมส์ พบว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฝ่าฝืนกฎข้อที่ 9.4.3 ซึ่งระบุถึงการกระทำที่เข้าข่ายเอาเปรียบในการแข่งขัน
โดยเฉพาะการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ระหว่างแข่งขัน ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงที่กติกากำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้กระทำผิดจะต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที (Disqualification)
หลังคำตัดสินของฝ่ายเทคนิคออกมา ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ “น้อมรับและปฏิบัติตามคำตัดสิน” ดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งระบุมาตรการเพิ่มเติมว่า
- จะดำเนินการ สอบสวนภายใน อย่างละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- เตรียมยกระดับมาตรฐานด้านจริยธรรมและเทคนิคของนักกีฬา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคต สร้างความเชื่อมั่นให้กับวงการอีสปอร์ตไทย
Garena ฟันดาบสอง! สั่งแบน “Tokyogurl” ตลอดชีวิต
(16 ธ.ค. 68) Garena RoV Thailand ออกแถลงการณ์ด่วน ลงดาบ “Tokyogurl” หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ ด้วยบทลงโทษสูงสุด “ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่จัดโดยการีนาตลอดชีวิต” โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจาก สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) มีมติชี้ขาดว่านักกีฬารายนี้กระทำผิดกฎการแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่างร้ายแรงจนถูกตัดสิทธิ์จากทีมชาติ ทาง Garena จึงตัดสินใจใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐาน จริยธรรม และความศักดิ์สิทธิ์ของวงการอีสปอร์ต โดยยืนยันจุดยืนในการยึดมั่นความถูกต้องและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “Tokyogurl” โปร RoV หญิง ถูกขับพ้นซีเกมส์ ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง
- สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 15 ธ.ค. ไทยนำ ทะลุ 137 ทอง
ภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: