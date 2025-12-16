ประวัติ Tokyogurl โปร RoV หญิงทีมชาติไทย ก่อนถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ 2025

ข่าวกีฬาซีเกมส์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 10:26 น.| อัปเดต: 16 ธ.ค. 2568 11:06 น.
16,127
Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทยในชุดแข่งขัน
ภาพจาก : IG tky.grl_

รู้จัก Tokyogurl คือใคร? เปิดประวัติโปร RoV หญิงทีมชาติไทย ก่อนถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ 2025 เซ่นปมผิดกฎร้ายแรง ข้อ 9.4.3 ใช้อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ต้องห้าม TESF ฟันดาบสอง ยอมรับโทษปลดพ้นทีมชาติทันที

เส้นทางในนามทีมชาติของ Tokyogurl ต้องยุติลงอย่างกะทันหัน หลังถูกคำสั่งให้พ้นจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ด้วยข้อหาฝ่าฝืนกฎการใช้อุปกรณ์ต้องห้าม วันนี้ทีมข่าวThaiger จะขอพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับโปรเพลเยอร์หญิงรายนี้ ว่าเธอคือใคร มีที่มาอย่างไรก่อนเกิดกรณีดังกล่าว

Tokyogurl คือใคร?

สำหรับ Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) มีชื่อจริงว่า นางสาวณภัทร วราสินธ์ (Naphat Warasin) เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหญิงที่มีความเชี่ยวชาญในเกม Arena of Valor (RoV) หรือเกมแนว MOBA ยอดนิยมบนมือถือ

ด้วยทักษะการเล่นที่โดดเด่น ทำให้ผ่านการคัดเลือกจนมีรายชื่อเป็นหนึ่งในขุนพล ทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง เพื่อเตรียมสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของนักแข่งเกมที่ได้รับใช้ชาติ เป็นที่จับตามองในฐานะกำลังสำคัญของทีมในการไล่ล่าเหรียญทอง

Tokyogurl แสดงทักษะการเล่น RoV ในสนามแข่งขัน
ภาพจาก : IG tky.grl_

ดราม่าร้อน ถูกขับพ้นซีเกมส์ 2025

เส้นทางทีมชาติของ Tokyogurl ต้องสะดุดลง เมื่อสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้ออกประกาศด่วน เรื่องการลงโทษทางวินัย โดยอ้างอิงคำตัดสินจากฝ่ายเทคนิคการแข่งขันอีสปอร์ต (Esports Technical Delegate) ซึ่งมีคำสั่งให้ “ลงโทษส่วนบุคคล” แก่นางสาวณภัทร วราสินธ์ ให้ พ้นจากการเป็นนักกีฬาในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้

ภาพ Tokyogurl ขณะสัมภาษณ์หลังถูกตัดสิทธิ์จากซีเกมส์ 2025
ภาพจาก : IG tky.grl_

เปิดสาเหตุ ผิดกฎข้อ 9.4.3 (ใช้อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ต้องห้าม)

สำหรับมูลเหตุที่นำไปสู่การตัดสิทธิ์ครั้งนี้ เมื่อตรวจสอบรายละเอียดในคู่มือเทคนิค (Technical Handbook) ของการแข่งขันซีเกมส์ พบว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฝ่าฝืนกฎข้อที่ 9.4.3 ซึ่งระบุถึงการกระทำที่เข้าข่ายเอาเปรียบในการแข่งขัน

Talon แถลง
FB/ TALON TH

โดยเฉพาะการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ระหว่างแข่งขัน ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงที่กติกากำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้กระทำผิดจะต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที (Disqualification)

ภาพ Tokyogurl ขณะฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน
ภาพจาก : IG tky.grl_

หลังคำตัดสินของฝ่ายเทคนิคออกมา ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ “น้อมรับและปฏิบัติตามคำตัดสิน” ดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งระบุมาตรการเพิ่มเติมว่า

  • จะดำเนินการ สอบสวนภายใน อย่างละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  • เตรียมยกระดับมาตรฐานด้านจริยธรรมและเทคนิคของนักกีฬา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคต สร้างความเชื่อมั่นให้กับวงการอีสปอร์ตไทย
ประกาศฉบับเต็มจาก Garena RoV Thailand
X/Garena RoV Thailand

Garena ฟันดาบสอง! สั่งแบน “Tokyogurl” ตลอดชีวิต

(16 ธ.ค. 68) Garena RoV Thailand ออกแถลงการณ์ด่วน ลงดาบ “Tokyogurl” หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ ด้วยบทลงโทษสูงสุด “ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่จัดโดยการีนาตลอดชีวิต” โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจาก สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) มีมติชี้ขาดว่านักกีฬารายนี้กระทำผิดกฎการแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 อย่างร้ายแรงจนถูกตัดสิทธิ์จากทีมชาติ ทาง Garena จึงตัดสินใจใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐาน จริยธรรม และความศักดิ์สิทธิ์ของวงการอีสปอร์ต โดยยืนยันจุดยืนในการยึดมั่นความถูกต้องและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

Tokyogurl นักกีฬาอีสปอร์ตหญิงที่มีชื่อเสียงในไทย
ภาพจาก : IG tky.grl_
ภาพ Tokyogurl กับทีมชาติไทยก่อนการแข่งขันซีเกมส์
ภาพจาก : IG tky.grl_
ภาพจาก : IG tky.grl_
Tokyogurl นักแข่ง RoV ที่ถูกลงโทษจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ต
ภาพจาก : IG tky.grl_
ภาพ Tokyogurl ขณะเล่นเกม Arena of Valor ในการแข่งขัน
ภาพจาก : IG tky.grl_

Photo of Thosapol

Thosapol

