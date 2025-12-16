ข่าวกีฬา
“Jenniex” ฝากถึง “Tokyogurl” ดราม่าร่างทรงเล่นแทน ทำทีมถอนตัวซีเกมส์
Jenniex ฝากถึง Tokyogurl หลังดราม่าร่างทรงเล่นแทน ลงแข่ง RoV ซีเกมส์ ทำแบบนี้กับน้องๆในทีมได้ยังไง ตัดอนาคตน้องๆ
จากกรณีดราม่าร้อนในการแข่ง RoV หญิง ซีเกมส์ 2025 ที่นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ถูกจับได้ว่ามีการใช้ “ร่างทรง” ในการเล่นแทน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรง ซึ่งนายสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตไทยได้ประกาศถอนตัวทั้งทีมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ Jenniex Jennie นักกีฬาอีสปอร์ตหญิงทีมชาติไทย อีกหนึ่งตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่ง ROV ได้แชร์ข่าวดังกล่าวก่อนจะโพสต์สั้นๆว่า “ทำแบบนี้กับน้องๆในทีมได้ยังไงวะ ตัดอนาคตน้องได้ยังไง ทำทำไมวะ”
ขณะที่ก่อนหน้านี้ Givemeakiss หนึ่งในผู้เล่นของทีมได้โพสต์ข้อความว่า “พอรู้แล้วก็ใจสลาย แต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ”
