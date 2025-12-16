ดราม่า นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2025 ชูนิ้วกลางใส่กล้อง – ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากทีม
กลายเป็นประเด็นร้อนในการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 เมื่อนักกีฬา RoV หญิงทีมชาติไทย ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม ชูนิ้วกลางใส่กล้อง-ให้คนอื่นเล่นแทน ก่อนถูกขับออกจากการแข่งขัน
หนึ่งในประเภทกีฬาที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั่นก็คือ อีสปอร์ต แต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ (15 ธันวาคม) มีประเด็นดราม่าให้ได้พูดถึง เพราะในช่วงที่ระหว่างการแข่งขัน “tokyogurlz” หรือ นางสาวณภัทร วราสินธ์ หนึ่งในผู้เล่นของทีมชาติไทย ชูนิ้วกลางให้กับกล้องถ่ายทอดสด ทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับเหวอ
แต่ที่รุนแรงที่สุดคงหนีไม่พ้นการที่กระทำผิดกฎการแข่งขัน ด้วยการให้ผู้เล่นชายมอนิเตอร์จากทางไกล และเล่นแทนระหว่างการแข่งขัน ก่อนที่สุดท้ายจะถูกกรรมการจับได้ จนนำไปสู่กระแสวิจารณ์ต่างๆ นานา
ก่อนที่ล่าสุดวันนี้ (16 ธันวาคม) สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้ประกาศยอมรับว่านักกีฬาทีมชาติไทยรายนี้ทำผิดกฎจริง และได้ตัดสินใจขับนักกีฬาคนดังกล่าวออกจากแข่งขันในซีเกมส์ 2025 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่นักกีฬาคนอื่นๆ และทีมชาติไทน ยังได้ไปต่อในการแข่งขันครั้งนี้
“ประกาศ เรื่อง การยอมรับการตัดสินโทษนักกีฬา ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33”
“สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ขอประกาศยอมรับและปฏิบัติตามการตัดสินโทษส่วนบุคคลที่ออกโดย หัวหน้าเทคนิคการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ที่มีต่อนักกีฬาไทย นางสาวณภัทร วราสินธ์ Miss Naphat Warasin ทีม Arena of Valor ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33”
“ตามสาเหตุ : กระทำความผิดตามรายการที่ 9.4.3 ของคู่มือเทคนิคอีสปอร์ต โดยใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568”
“โดยมีบทลงโทษ ให้ขับนักกีฬาคนดังกล่าวออกจากการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33”
“สมาคมฯ ยอมรับผลการตัดสินที่เป็นที่สิ้นสุดนี้ และเน้นย้ำถึงความสำคัญสูงสุดของ “Fair Play” (การแข่งขันอย่างยุติธรรม) อย่างเคร่งครัด สมาคมฯ จะดำเนินการสอบสวนภายในและยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและเทคนิคของนักกีฬาต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก”
“จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568 สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย”
ขณะที่ทาง TALON ต้นสังกัดของนักกีฬาคนดังกล่าว ก็ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับนักกีฬสาวรายนี้ โดยมีผลทันที ความว่า
“TALON เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกับผลการพิจารณาและคำวินิจฉัยของ Technical Delegate ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ AOV ประเภททีม หญิง จากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประจําวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2568”
“โดยนักกีฬาอีสปอร์ต นางสาว ณภัทร วราสิทธ์ ได้ทําการฝ่าฝืนกฎสำคัญ ในระหว่างการแข่งขัน และได้ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33”
“องค์กรได้ยุติบทบาทของการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตคนดังกล่าวภายใต้สังกัด ถือว่าสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป”
“จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้ติดตามทุกท่าน”
อ้างอิง : Facebook TESF , TALON TH
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: