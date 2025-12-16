ข่าว

“ดร.เอ้” จี้รัฐบาล ต้องพูดความจริง จะดำเนินการอย่างไรต่อ จะยุติหรือรบต่อ?

เผยแพร่: 16 ธ.ค. 2568 11:09 น.
ดร.เอ้ จี้รัฐบาล ต้องพูดความจริง จะดำเนินการอย่างไรต่อ จะยุติหรือรบต่อ เพื่อที่ให้ทุกฝ่ายรู้ตัวเอง เตือนระวังเรื่องภาษีทรัมป์ จะทำประเทศเสียเปรียบ

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ได้ออกมาแสดงความเห็น ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาว่า เหตุรุนแรงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ดำเนินมาเกิน 1 สัปดาห์แล้ว ทำให้มีคนไทยต้องอพยพมาพักอาศัยในศูนย์อพยพต่างๆ หลายแสนคน ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการที่ดีให้ผู้อพยพมีความปลอดภัย ลูกหลานเด็กเล็กที่อพยพมาด้วย ต้องได้รับการศึกษาชดเชยกับที่เสียไปจากการปิดโรงเรียนในพื้นที่ปะทะ โดยเฉพาะภาระทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องหนี้สิน ค่าน้ำ ค่าไฟ เงินผ่อน เงินกู้ ผู้อพยพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ดอกเบี้ยไม่ได้หยุดตาม ยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีคนไทยที่ตกค้างอยู่ในกัมพูชานับพันคนที่ต้องเร่งช่วยเหลือ เพราะมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย แต่ถึงขณะนี้ ยังไม่เห็นมาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไร

นายสุชัชวีร์ ยังกล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรี ต้องพูดความจริงกับคนไทยว่ามีนโยบายอย่างไร จะเร่งหาวิธียุติหรือจะสู้รบต่อไป เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รู้อนาคตตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพที่อยากกลับไปใช้ชีวิตปกติ อยากทำงานหารายได้ ผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจได้ ผู้ส่งออกจะโดนทรัมป์เพิ่มภาษีสินค้าหรือไม่

เพราะหากทุกอย่างยังคลุมเครืออยู่อย่างนี้ โอกาสที่ จีดีพีไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ และต้นปีหน้าอาจจะลดลงกว่าที่คาดการณ์ เพราะรัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนได้ โดยเฉพาะเรื่องภาษีของทรัมป์ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยบอกว่า สหรัฐฯ จะไม่นำมากดดันให้ไทยและกัมพูชา หยุดยิง แต่สุดท้าย ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะกดดันไทยและกัมพูชาด้วยการขึ้นภาษี ซึ่งจะทำให้ไทยเสียเปรียบเวียดนามในการส่งออกไปสหรัฐฯ ทันที

โดยในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2568 นี้ ตนจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยและไปที่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดสระแก้ว นอกจากไปให้กำลังใจแล้ว ยังต้องการรับทราบปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จากประชาชนด้วยตนเอง

