ต้นสังกัด ลงดาบปลด นักแข่ง ROV หลังถูกตัดสิทธิ์ซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมโกง

TALON สั่งยุติบทบาท นักกีฬาอีสปอร์ต ROV หลังถูกตัดสินโทษตัดสิทธิ์จากซีเกมส์ 33 ด้วยเหตุผลฝ่าฝืนกฎสำคัญ และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
จากกรณีที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้มีประกาศตัดสินโทษนักกีฬาของ นางสาวณภัทร วราสิทธ์ นักกีฬาอีสปอร์ต AOV ประเภททีมหญิง ในการแข่งขันซีเกมส์ 2025 หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นักกีฬารายดังกล่าวชูนิ้วกลางระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันในเกมที่เจอกับทีมชาติเวียดนาม และข้อสงสัยที่ว่ามีการติดตั้งโปรแกรมนอกเหนือจากที่กำหนดลงในอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน
โดยล่าสุด ทางต้นสังกัดของ นางสาวณภัทร วราสิทธ์ ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่า
TALON เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกับผลการพิจารณาและคำวินิจฉัยของ Technical Delegate ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ AOV ประเภททีมหญิง จากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2568
โดยนักกีฬาอีสปอร์ต นางสาว ณภัทร วราสิทธ์ ได้ทำการฝ่าฝืนกฎสำคัญในระหว่างการแข่งขัน และได้ถูดตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33
องค์กรได้ยุติบทบาทของการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตคนดังกล่าวภายใต้สังกัด ถือว่าสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้ติดตามทุกท่าน
