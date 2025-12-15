ข่าว

โฆษกกองทัพฯ ตอบยึดปราสาทตาควายได้ แต่ยังไม่ 100% แต่คุมภาพรวมได้แล้ว

เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 13:14 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 13:18 น.
โฆษกกองทัพฯ ตอบยึดปราสาทตาควายได้ แต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ควบคุมภาพรวมได้แล้ว ขณะนี้กำลังตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะเนิน 350

จากกรณีที่ เพจ Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ด่วน!! ทหารไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือพื้นที่ตาควาย เป้าหมายต่อไปยึดเนิน 350”

ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ปราสาทตาควาย ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเต็มปาก ว่ากองกำลังฝ่ายไทยสามารถยึดพื้นที่ปราสาทตาควายได้อย่างสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถควบคุมสถานการณ์โดยรวมไว้ได้แล้ว

พล.ต.วินธัย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะบริเวณเนิน 350 ว่า ยังมีความเสี่ยงหรือเป็นภัยต่อความปลอดภัยของกำลังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หรือไม่ ซึ่งต้องประเมินอย่างรอบคอบก่อนสรุปสถานการณ์ขั้นสุดท้าย
พลตรีวินธัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการเป็นหลัก และสามารถคลายความกังวลได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกองทัพยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตามแผนได้

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ

