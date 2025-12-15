โฆษกกองทัพฯ ตอบยึดปราสาทตาควายได้ แต่ยังไม่ 100% แต่คุมภาพรวมได้แล้ว
โฆษกกองทัพฯ ตอบยึดปราสาทตาควายได้ แต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ควบคุมภาพรวมได้แล้ว ขณะนี้กำลังตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะเนิน 350
จากกรณีที่ เพจ Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ด่วน!! ทหารไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือพื้นที่ตาควาย เป้าหมายต่อไปยึดเนิน 350”
ล่าสุด พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงสถานการณ์ในพื้นที่ปราสาทตาควาย ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเต็มปาก ว่ากองกำลังฝ่ายไทยสามารถยึดพื้นที่ปราสาทตาควายได้อย่างสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถควบคุมสถานการณ์โดยรวมไว้ได้แล้ว
พล.ต.วินธัย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะบริเวณเนิน 350 ว่า ยังมีความเสี่ยงหรือเป็นภัยต่อความปลอดภัยของกำลังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หรือไม่ ซึ่งต้องประเมินอย่างรอบคอบก่อนสรุปสถานการณ์ขั้นสุดท้าย
พลตรีวินธัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการเป็นหลัก และสามารถคลายความกังวลได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกองทัพยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตามแผนได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมเชิญธงชาติขึ้นเสา
- ทบ.แจงสถานะ 2 ปราสาทตาควาย-คนา อัปเดตทหารไทยสูญเสียเพิ่ม
- เปิดคลิป ไทยยิงถล่มปราสาทตาควาย ที่ตั้งฐานทัพเขมร โดนเต็มๆ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: