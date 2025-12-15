ข่าว
ด่วน! ไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมเชิญธงชาติขึ้นเสา
สวยงาม! เพจดังโพสต์ภาพและคลิป ไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมเชิญธงชาติขึ้นเสา โดยเป้าหมายต่อไปคือยึดเนิน 350
เพจ Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ด่วน!! ทหารไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จแล้ว พร้อมเชิญธงชาติไทยขึ้นเหนือพื้นที่ตาควาย เป้าหมายต่อไปยึดเนิน 350”
ก่อนจะโพสต์อีกรูปพร้อมข้อความระบุว่า “ทหารไทยยึดคืนปราสาทตาควายได้สำเร็จแล้วครับ” โดยเป็นภาพของกำลังเข้าพื้นที่ปราสาทตาควาย
ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากกองทัพ สำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
