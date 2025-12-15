“มหาดไทยกัมพูชา” อ้าง “ไทย” ใช้ควันพิษ โพสต์คลิปทหารไทยฉีดยากันยุง
มหาดไทยกัมพูชามึน อ้างไทยใช้ควันพิษ ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิต โพสต์คลิปหลักฐาน เป็นวินาทีทหารไทยกำลังฉีดยากันยุง
กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “กระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนและการคุ้มครองประชาชนผู้พลัดถิ่น อันเป็นผลมาจากสงครามรุกรานด้านดินแดนโดยรัฐบาลกรุงเทพฯ และกองทัพไทย ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2025
มีพลเรือนเสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ 15 ราย รวมถึง 1 รายที่ได้รับผลกระทบจากควันพิษ
ณ เวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2025 ยอดรวมพลเรือนชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตเพิ่มเป็น 12 ราย และผู้บาดเจ็บรวม 74 ราย
จำนวนผู้พลัดถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 120,814 ครอบครัว หรือคิดเป็น 403,601 คน ในจำนวนนี้มี สตรีประมาณ 208,000 คน และ เด็กประมาณ 96,000 คน”
อย่างไรก็ตามหนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากคือทางการกัมพูชาได้ภาพของทหารไทยฉีดยากันยุง โดยอ้างว่าเป็นการโจมตีโดยควันพิษ
