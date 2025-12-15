ข่าวกีฬา
ถ่ายทอดสด พระราชินีฯ ทรงแข่งกีฬาเรือใบ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การแข่งขันเรือใบประเภท SSL47 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2568 ณ โอเชี่ยนมารีน่า ยอร์ช คลับ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ถ่ายทอดสดทาง NBT2HD วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ร่วมส่งแรงใจ แรงเชียร์ พร้อมกำลังใจให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทุกคน
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์
รับชมถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท. (NBT2HD) คลิกที่นี่
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พิธีเปิดซีเกมส์ 2025
- เปิดจองที่นั่ง พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 10,000 คน ลงทะเบียนเข้าชมฟรี
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก
10 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขชอบ งวด 16/12/68 อัดหนักเลขท้าย ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี
40 นาที ที่แล้ว
Line News
ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สถานทูตรัสเซีย แจงข่าวลือ ทหารรับจ้างรัสเซีย ไม่เป็นความจริง ยันหนุนสันติภาพไทย-กัมพูชา
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 ธ.ค. 2568 ปล่อยใบเต็ม ฟันธงวิ่งบน 2 วิ่งล่าง 5 มาแรง
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
กรมศิลป์ฯ ตอบแล้วกรณี “ปราสาทตาควาย” ถูกใช้เป็นฐานรบ ซ่อมแซมได้แค่ไหน?
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ทรัมป์ ขู่ขึ้นภาษีนำเข้า ฉีกสัญญาการค้า ไทย-กัมพูชา หากยังไม่ยุติศึกชายแดน
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ทัวร์เมสซี่ในอินเดีย ดราม่าไม่เลิก ! ดาราบอลลีวูดโดนโห่ สตาร์ฟ้าขาวเจอโยงการเมืองสนั่น
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
จุกอก! เหลือเฟือ มกจ๊ก ตลกดัง เสียหลานชาย ทหารกล้ารายที่ 7 พลีชีพในสมรภูมิรบ
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เบื้องหลังเหตุสลด “หาดบอนได” ชาวบ้านซ่อนผู้หนีภัย-ไลฟ์การ์ดช่วยนทท.จมน้ำ อัปเดตอาการฮีโร่แย่งปืนล่าสุด
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ 15 ธ.ค. เช็กเวลา-ช่องดูสดที่นี่
7 ชั่วโมง ที่แล้ว