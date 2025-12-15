บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สเขมร ซัดไทยถล่มปราสาท ลั่นยอมแลกชื่อเสียงเพื่อชาติ วอนยูเนสโกช่วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 10:44 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 10:44 น.
106
ฟิยาตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 อ้างถูกกองทัพไทยโจมตีปราสาทตาควาย

มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 อ้างไทยโจมตีปราสาทพระวิหาร วอน UNESCO-อาเซียน ช่วยปกป้องมรดกที่ถูกทำลาย ลั่นยอมแลกชื่อเสียงเพื่อยืนหยัดข้างผู้นำ ย้ำเจ้าของบ้านไม่ทำลายบ้านตัวเอง

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจำได้สำหรับชื่อของ ไท เนียรี โสเจียตา (Thai Neary Socheata) หรือ ฟิยาตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ที่เคยเดินทางมาประกวดเวมทีมิสยูนิเวิร์ส ณ ประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เจ้าตัวเคยออกมาโพสต์คลิปร้องไห้-รู้สึกถูกเหยียด อ้างถูกสื่อไทยใช้แฟลชส่องหน้าและหัวเราะใส่

ท่ามกลางสถานการณ์ไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด ฟิยาตา ออกมาโพสต์ข้อความเป็นกระบอกเสียงให้คนในประเทศผ่านเฟซบุ๊ก Fiyata เผยว่า “ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านไม่ได้โดดเดี่ยว พวกเราประชาชน 17 ล้านคน ขอยืนหยัดเคียงข้างท่านอย่างมั่นคง เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อชาติของเรา… และพวกเราชาวกัมพูชาพูดเพียงความจริงและต้องการสันติภาพ… “

พร้อมแสดงจุดยืน ระบุว่า “หากการยืนหยัดเพื่อประเทศของฉันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงความนิยม ก็ปล่อยให้มันเป็นไป เพราะชื่อเสียงนั้นไม่มีความหมายอะไรเลย หากประเทศของฉันไม่สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้ หากปราศจากพี่น้องชาวกัมพูชา ฉันก็คงไม่มีตัวตน”

มิสยูนิเวิร์สยืนข้างผู้นำกัมพูชา
ภาพจาก Facebook : Fiyata

นอกจากนี้ เธอยังออกมาอัดคลิปพร้อมแปะภาพโบราณสถานในประเทศ อ้างว่าคนกัมพูชาไม่ทำลายดินแดนของตนเอง เผยว่า “เจ้าของที่แท้จริงย่อมไม่โจมตีสิ่งที่เป็นของตนเอง คนเป็นแม่ย่อมไม่ทำร้ายลูกในไส้ ผู้พิทักษ์ย่อมไม่ทำลายสิ่งที่ตนได้รับมอบหมายให้ปกปักรักษา..เพราะหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรัก ย่อมไม่มีวันทำลายสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาและความทุ่มเท

วันนี้กัมพูชากำลังหลั่งเลือด มรดกของพวกเรา ‘ปราสาทตาควาย’ ถูกทำลายลง นี่ไม่ใช่ความเจ็บปวดครั้งแรก เพราะมรดกของพวกเราอย่าง ‘ปราสาทพระวิหาร’ ก็เคยถูกกองทัพไทยโจมตีมาแล้ว..

ดังนั้น ดิฉันขอเรียกร้องไปยัง UNESCO, ASEAN และประชาคมโลก โปรดช่วยปกป้องสิ่งที่ไม่อาจสร้างขึ้นใหม่ได้หากสูญเสียไปแล้ว โปรดปกป้องความงดงามที่กาลเวลาทะนุถนอมมานานนับศตวรรษให้พวกเรายิ้มได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายสามารถยิ้มไปพร้อม ๆ กันได้เท่านั้น..”

มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 โพสตืเป็นกระบอกเสียงให้คนเขมร
ภาพจาก Instagram : fi.yata
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 อ้างคนเขมรไม่โจมตีดินแดนตนเอง
ภาพจาก Instagram : fi.yata
ฟิยาตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025-2
ภาพจาก Facebook : Fiyata
ฟิยาตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025-4
ภาพจาก Facebook : Fiyata
ฟิยาตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025-5
ภาพจาก Facebook : Fiyata
ฟิยาตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025-7
ภาพจาก Facebook : Fiyata

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก ข่าวต่างประเทศ

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

12 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขชอบ งวด 16/12/68 อัดหนักเลขท้าย ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียเครียด จับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนตายตาม เสียชีวิต 4 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้มโชคใหญ่ส่งท้ายปี Line News

ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปตท บางจาก ส่งน้ำมันให้เขมรจริงไหม ข่าวการเมือง

กลุ่มปตท.-บางจาก ยันไม่มีการ “ส่งออกน้ำมัน” ไปกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทิน หลวงปู่สรวง งวด 16 ธ.ค. 68 3 ตัว 2 ตัวเน้น ๆ หลังงวดก่อนเข้าเต็มเป้า รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 16/12/68 จับตาเลขชุดมาแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 15 ธ.ค. แสดงความสำเร็จของทีมไทย ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 15 ธ.ค. ไทยนำ ทะลุ 137 ทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนสุดา โพสต์ถึงใคร ทำงานแบบไม่วางแผนช่อโกง บันเทิง

เจนสุดา ลั่นเจ็บ ทำงานไม่วางแผนโกง ฟาดคำคม ซื่อสัตย์-ขยัน อ่านแล้วรู้เลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตรัสเซีย แจงข่าวลือ ทหารรับจ้างรัสเซีย ไม่เป็นความจริง ยันหนุนสันติภาพไทย-กัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 15 ธันวาคม 2568 ออกเลข 6 ตัวที่น่าติดตาม หวยลาว

หวยลาว 15 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันจันทร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 ธ.ค. 2568 ปล่อยใบเต็ม ฟันธงวิ่งบน 2 วิ่งล่าง 5 มาแรง Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 ธ.ค. 2568 ปล่อยใบเต็ม ฟันธงวิ่งบน 2 วิ่งล่าง 5 มาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมศิลซ่อมปราสาทตาควาย ข่าวการเมือง

กรมศิลป์ฯ ตอบแล้วกรณี “ปราสาทตาควาย” ถูกใช้เป็นฐานรบ ซ่อมแซมได้แค่ไหน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย ข่าวต่างประเทศ

หลักฐานชัด! กัมพูชา จ้างบริษัทที่ปรึกษาสหรัฐฯ เปิดศึกสงครามข่าวสาร ใส่ร้ายไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดสบงแล้วจะมาทรงนักรบ ข่าว

ถอดสบงแล้วจะมาทรงนักรบ! เปิดคลิป 2 สามเณรวัย 18 เดินเท้าขอสมัครทหารออนไลน์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพรถเก๋งที่ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ เสียชีวิตภายใน โดยมีอาวุธปืนตกอยู่ข้างๆ ข่าว

เผยสาเหตุ พล.ต.ต.ธนานันท์วิชญ์ จบชีวิตในรถเก๋ง ย้อนไทม์ไลน์ พบศพช่วงเช้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่ขึ้นภาษีนำเข้า ฉีกสัญญาการค้า ไทย-กัมพูชา หากยังไม่ยุติศึกชายแดน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อสส. รับเป็นคดีนอกราชอาณาจักร “ฮุนเซน-ฮุนมาเนต” สั่งยิง ปชช. ไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ทัวร์เมสซี่ในอินเดีย ดราม่าไม่เลิก ! ดาราบอลลีวูดโดนโห่ สตาร์ฟ้าขาวเจอโยงการเมืองสนั่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จุกอก! เหลือเฟือ มกจ๊ก ตลกดัง เสียหลานชาย ทหารกล้ารายที่ 7 พลีชีพในสมรภูมิรบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดจากไทยรัฐ งวด 16/12/68 มีตัวเลข 1, 2, 3, 4, 6 สำหรับนักเสี่ยงโชค เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/12/68 เทียบเลข 3 สำนัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 15 ธ.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลังเหตุสลด “หาดบอนได” ชาวบ้านซ่อนผู้หนีภัย-ไลฟ์การ์ดช่วยนทท.จมน้ำ อัปเดตอาการฮีโร่แย่งปืนล่าสุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปตท. โต้กระแสออนไลน์ ยันไม่มีการส่งออกน้ำมันไปที่เขมร ตั้งแต่ มิ.ย. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชายซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลชาย ซีเกมส์ 2025 วันนี้ 15 ธ.ค. เช็กเวลา-ช่องดูสดที่นี่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชาปัดข่าวไทยยึดคืนปราสาทตาควายสำเร็จ ข่าว

สื่อเขมรโต้ข่าวไทยยึดปราสาทตาควาย ชี้ยังรักษาพื้นที่ได้ โวใช้ BM-21 ถล่มทัพอยู่หมัด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 ธ.ค. 2568 10:44 น.| อัปเดต: 15 ธ.ค. 2568 10:44 น.
106
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

ครูสาวชาวจีน ดิ่งตึกดับคาชุดเจ้าสาว เผยแชตสุดท้าย ลั่นความในใจก่อนลาโลก

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 ธันวาคม 2568

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง ฟันเลขชอบ งวด 16/12/68 อัดหนักเลขท้าย ทิ้งทวนก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568

หนุ่มอินเดียเครียด จับลูก 5 คนแขวนคอ ก่อนตายตาม เสียชีวิต 4 ศพ

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้มโชคใหญ่ส่งท้ายปี

ตารางทักษามหารานี เลขเด็ด อ.ออร่า งวด 16 ธ.ค. 68 จัดเน้นๆ ลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปี

เผยแพร่: 15 ธันวาคม 2568
Back to top button