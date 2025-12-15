มิสยูนิเวิร์สเขมร ซัดไทยถล่มปราสาท ลั่นยอมแลกชื่อเสียงเพื่อชาติ วอนยูเนสโกช่วย
มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 อ้างไทยโจมตีปราสาทพระวิหาร วอน UNESCO-อาเซียน ช่วยปกป้องมรดกที่ถูกทำลาย ลั่นยอมแลกชื่อเสียงเพื่อยืนหยัดข้างผู้นำ ย้ำเจ้าของบ้านไม่ทำลายบ้านตัวเอง
เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจำได้สำหรับชื่อของ ไท เนียรี โสเจียตา (Thai Neary Socheata) หรือ ฟิยาตา มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 ที่เคยเดินทางมาประกวดเวมทีมิสยูนิเวิร์ส ณ ประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เจ้าตัวเคยออกมาโพสต์คลิปร้องไห้-รู้สึกถูกเหยียด อ้างถูกสื่อไทยใช้แฟลชส่องหน้าและหัวเราะใส่
ท่ามกลางสถานการณ์ไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด ฟิยาตา ออกมาโพสต์ข้อความเป็นกระบอกเสียงให้คนในประเทศผ่านเฟซบุ๊ก Fiyata เผยว่า “ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านไม่ได้โดดเดี่ยว พวกเราประชาชน 17 ล้านคน ขอยืนหยัดเคียงข้างท่านอย่างมั่นคง เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อชาติของเรา… และพวกเราชาวกัมพูชาพูดเพียงความจริงและต้องการสันติภาพ… “
พร้อมแสดงจุดยืน ระบุว่า “หากการยืนหยัดเพื่อประเทศของฉันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงความนิยม ก็ปล่อยให้มันเป็นไป เพราะชื่อเสียงนั้นไม่มีความหมายอะไรเลย หากประเทศของฉันไม่สามารถอยู่อย่างสงบสุขได้ หากปราศจากพี่น้องชาวกัมพูชา ฉันก็คงไม่มีตัวตน”
นอกจากนี้ เธอยังออกมาอัดคลิปพร้อมแปะภาพโบราณสถานในประเทศ อ้างว่าคนกัมพูชาไม่ทำลายดินแดนของตนเอง เผยว่า “เจ้าของที่แท้จริงย่อมไม่โจมตีสิ่งที่เป็นของตนเอง คนเป็นแม่ย่อมไม่ทำร้ายลูกในไส้ ผู้พิทักษ์ย่อมไม่ทำลายสิ่งที่ตนได้รับมอบหมายให้ปกปักรักษา..เพราะหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรัก ย่อมไม่มีวันทำลายสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธาและความทุ่มเท
วันนี้กัมพูชากำลังหลั่งเลือด มรดกของพวกเรา ‘ปราสาทตาควาย’ ถูกทำลายลง นี่ไม่ใช่ความเจ็บปวดครั้งแรก เพราะมรดกของพวกเราอย่าง ‘ปราสาทพระวิหาร’ ก็เคยถูกกองทัพไทยโจมตีมาแล้ว..
ดังนั้น ดิฉันขอเรียกร้องไปยัง UNESCO, ASEAN และประชาคมโลก โปรดช่วยปกป้องสิ่งที่ไม่อาจสร้างขึ้นใหม่ได้หากสูญเสียไปแล้ว โปรดปกป้องความงดงามที่กาลเวลาทะนุถนอมมานานนับศตวรรษให้พวกเรายิ้มได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายสามารถยิ้มไปพร้อม ๆ กันได้เท่านั้น..”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม
- นางงามเขมร อวดชุดประจำชาติ ยันมีมาแต่ราชวงศ์โบราณ คนเอ๊ะ ทำไมเหมือนชุดไทย?
- เปิดคลิป มิสชาร์มกัมพูชา อินเนอร์โกรธจัด ชี้นิ้วด่าพวกโจรจ้องรุกรานดินแดน
- ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: