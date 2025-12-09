ข่าว

เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พิธีเปิดซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 10 ธ.ค. 2568 00:10 น.
50

เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ ‘พระราชินี’ ทรงร่วมขบวนนักกีฬาไทย ‘เทนนิส-พาณิภัค’ จุดคบเพลิงเปิดฉากศักราชใหม่เจ้าเหรียญทอง

9 ธันวาคม การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ท่ามกลางความปลาบปลื้มของปวงชนชาวไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมเดินขบวนพาเหรดในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย

ทีมงานเนรมิตราชมังคลากีฬาสถานให้กลายเป็นเวทีแห่งแสงสีเสียงสุดตระการตา เพื่อต้อนรับทัพนักกีฬาจาก 11 ชาติอาเซียน โดยพิธีการเริ่มขึ้นด้วยการแสดงที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สื่อถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาค

5 ชุดการแสดงสะท้อนจิตวิญญาณไทยสู่สากล

เจ้าภาพจัดเต็มด้วยการแสดง5 ชุดพิเศษ ที่ร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่

BACK TO THE ORIGIN (สู่จุดเริ่มต้น): การแสดงโดรนแปรอักษรและการนับถอยหลัง ผสานกราฟิกแมปปิ้งบนพื้นสนาม เพื่อย้อนรำลึกถึงจุดกำเนิดแห่งมิตรภาพ

IGNITE THE GAME (ปลุกพลังสู่การแข่งขัน): ระเบิดความมันส์กับศิลปินดัง วี วิโอเล็ต, โต้ง ทูพี และ กอล์ฟ F.HERO ในเพลง “1%” พร้อมโชว์กลองสุดเร้าใจจาก เคน วงซีล และเอฟเฟกต์ไฟไพโรลุกโชน

WE ARE ONE (สายน้ำหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว): การแสดงกลางน้ำและระบำใต้น้ำสุดวิจิตร นำโดย “เปิ้ล” นาคร ศิลาชัย กับลูกชาย “น้องออก้า” นครา ศิลาชัย โชว์ลีลาเจ็ตสกีและฟายบอร์ด

ONE SPIRIT (จิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่ง): การเปิดตัวยอดนักมวยไทย “บัวขาว บัญชาเมฆ” ในชุดการแสดงไหว้ครูมวยไทยที่เข้มแข็งดุดัน ผสานการโซโล่กีตาร์

BLOOMING OF ONE VICTORY (มิตรภาพ คือ ชัยชนะ): ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “แบมแบม” กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ศิลปิน K-POP สัญชาติไทย วง GOT7 นำทีมร้องเพลง “รักหนักแน่น” สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมทั้งสนาม

จากนั้นช่วงเวลาสำคัญของพิธี คือขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาจาก 11 ชาติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทรงพระดำเนินร่วมในขบวนนักกีฬาทีมชาติไทย ในฐานะที่พระองค์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบในซีเกมส์ครั้งนี้

สำหรับผู้นำถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทย ได้แก่ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ฮีโร่เหรียญเงินแบดมินตันโอลิมปิก 2024 และ “บี” จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง เจ้าของเหรียญทองแดงมวยสากลหญิงโอลิมปิก 2024

จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ตามด้วยพิธีเชิญธงซีเกมส์และการกล่าวคำปฏิญาณตนโดย “บิว” ภูริพล บุญสอน (กรีฑา), “หยู” บัลลังก์ ทับทิมแดง (เทควันโด) และ “ธันย่า” ธันยพร พฤกษากร (ยิงปืน)
‘พาณิภัค’ จุดคบเพลิงด้วยลำแสงเลเซอร์

พิธีปิดท้ายด้วยไฮไลต์การจุดไฟพระฤกษ์ โดยมีนักกีฬาวิ่งคบเพลิง 3 ไม้ ได้แก่ “เอสที” วารีรยา สุขเกษม (สเก็ตบอร์ด), พันโทสมจิตร จงจอหอ (มวยสากล) และไม้สุดท้าย เรืออากาศโทหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ตำนานเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย เป็นผู้จุดไฟผ่านเอฟเฟกต์เลเซอร์พุ่งสู่กระถางคบเพลิงใหญ่ พร้อมการแสดงโดรนปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปิดฉากซีเกมส์ 2025 อย่างสมบูรณ์แบบ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ มาพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ด้วยรถยนต์พระที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 1ด-0003

