เปิดจองที่นั่ง พิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” 10,000 คน ลงทะเบียนเข้าชมฟรี
ฝ่ายจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 เปิดให้จองที่นั่งสำหรับเข้าชมพิธีเปิด ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน 10,000 ที่นั่ง โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ความเคลื่อนไหวสำหรับการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพจเฟซบุ๊ก SEA GAMES Thailand 2025 ได้ประกาศสำคัญถึงประชาชนที่ต้องการเข้าชมพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 ในวันที่ 9 ธันวาคมที่จะถึงนี้ โดยระบุว่า
“ประกาศสำคัญ! เปิดจองที่นั่งเพิ่ม 10,000 ที่นั่ง สำหรับพิธีเปิด SEA Games 2025 พร้อมขั้นตอนการจองที่ง่ายนิดเดียว!”
“ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทย! ใครที่พลาดรอบแรก โอกาสมาถึงแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดให้จองที่นั่งโซน W เพิ่มเติม 10,000 ที่นั่ง สำหรับร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่”
“เริ่มลงทะเบียน: 3 ธันวาคม 2025 เวลา: 14:00 น. เป็นต้นไป ช่องทาง: เว็บไซต์ https://seagames2025.org หรือ Line @SEAGAMES”
“พิเศษ! สิทธิ์ลงทะเบียนหน้างาน 1,000 ที่นั่ง (ให้สิทธิ์ผู้สูงอายุและผู้พิการก่อน) ณ จุดลงทะเบียน อัฒจันทร์ บริเวณสนามฟุตบอล 1”
“ส่งเสียงส่งใจ เชียร์ไทยในบ้านเรา”
