เตือนไม่ฟัง! คลิปทหารไทยไลฟ์สดตอนรบ โดนกระสุนปืนค. 60 ถล่มคาบังเกอร์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ธ.ค. 2568 17:55 น.| อัปเดต: 14 ธ.ค. 2568 18:25 น.
339
ทหารไทยแอบถ่านคลิป
แฟ้มภาพ

เพจ Army Military Force เปิดคลิปนาทีทหารไทยเตือนแล้วไม่ฟังโดนกระสุนปืน ค. 60 ของฝ่ายเขมร ถล่มคาบังเกอร์ในแนวหน้า

วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Army Military Force ลงคลิปอุทาหรณ์พร้อมกับระบุข้อความว่า “เตือนแล้วไม่ฟัง! ทหารไทยโดนกระสุนปืน ค. 60 ของฝ่ายเขมร ถล่มคาบังเกอร์ในแนวหน้า ขณะถ่ายคลิปไลฟ์สดสู้รบผ่านโซเชียล / เตือนกันแล้วไม่รู้กี่รอบ แต่ไม่ยอมฟัง แถมพาเพื่อนซวยไปด้วย เห็นแค่เศษเงินเล็กๆ น้อยๆ ผมลงคลิปเพื่อให้ดูเป็นอุทาหรณ์ ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว ต่อไปก็อย่าหาทำ คลิปปิดไม่อยู่แล้ว หลุดว่อนทั่วทั้งฝั่งไทยและฝั่งเขมร”

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันโดยสถานการณ์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ 14 ธันวาคม 68 เวลา 09.00 น. สถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง มีการปะตลอดทั้งคืน ฝ่ายกัมพูชาได้เพิ่มระดับการใช้กำลัง โดยเสริมปืนใหญ่ และจรวด BM-21 หลายพื้นที่ พร้อมตรวจพบ UAV และโดรน FPV อย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายเราตอบโต้เชิงรุกตามแผนอย่างเหมาะสม มุ่งทำลายขีดความสามารถทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในจุดสำคัญ โดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และกำลังพลฝ่ายเราส่วนใหญ่ปลอดภัย โดยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้

พื้นที่ช่องคานม้า พระวิหาร และตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ : ตรวจพบการเสริมกำลังของฝ่ายกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชาโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ค.,ปืนใหญ่ และ BM-21 ฝ่ายเราทำการยิงปืนใหญ่ทำลายเป้าหมาย รวมทั้งสามารถยิงทำลายรถบรรทุกของฝ่ายกัมพูชาได้ 1 คัน

พื้นที่ช่องคนา อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ : ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ค.,ปืนใหญ่, BM-21 และอากาศยานไร้คนขับทั้งแบบทิ้งระเบิด และFPV ฝ่ายเราเสริมความมั่นคงในพื้นที่ และปฏิบัติตามแผนต่อไป
พื้นที่ปราสาทตาควาย อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ : ฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วย ค. ใส่ฝ่ายเรา ฝ่ายเรายิงตอบโต้ตามสถานการณ์ พร้อมทั้งใช้อาวุธเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ AGL ยิงทำลาย บก.ร้อย.1 พัน.ร.444 ของฝ่ายกัมพูชา ส่งผลให้ คลังกระสุนของฝ่ายกัมพูชาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ฝ่ายเราไม่ได้รับความเสียหาย กำลังพลปลอดภัย

พื้นที่ปราสาทตาเมือน อ.พนมดงรัก จว.สุรินทร์ : ฝ่ายกัมพูชามีการใช้พลซุ่มยิง, ปืนใหญ่ และจรวด BM-21 ยิงเข้าพื้นที่ฝ่ายเรา ฝ่ายเราทำการตรึงตลอดพื้นที่การวางกำลัง และตอบโต้ตามเหตุการณ์

กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการปกป้องอธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการ และเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่อไป (ดูคลิป).

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชา วันที่ 14 ธันวาคม 2568
ภาพ @กองทัพภาคที่ 2

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

