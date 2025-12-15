ข่าวต่างประเทศ

“จอห์น ซีน่า” อำลาสังเวียน ปิดฉากอาชีพนักมวยปล้ำ นาน 24 ปี

จอห์น ซีน่า ตำนานนักมวยปล้ำ อำลาสังเวียน ปิดฉากอาชีพนักมวยปล้ำ นาน 24 ปี หลังขึ้นปล้ำแมทช์สุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

จอห์น ซีน่า (John Cena) ตำนานนักมวยปล้ำ และ นักแสดง วัย 48 ปี ได้ประกาศอำลาสังเวียนอย่างเป็นทางการ หลังขึ้นปล้ำใน Saturday Night’s Main Event ของสมาคม WWE ซึ่งในแมทช์สุดท้ายนั้น ซีน่า เจอกับ กุนเธอร์ (Gunther) นักมวยปล้ำชาวออสเตรีย ดีกรีอดีตแชมป์โลก โดย ซีน่า ตบพื้นยอมแพ้ หลังถูกรัดด้วยท่า Sleeper Hold ก่อนจะก้มโค้งและเคารพคนดูเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะนักมวยปล้ำ

สำหรับ จอห์น ซีน่า นั้นเป็นแชมป์โลก 17 สมัย และถือว่าเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในวงการมวยปล้ำสมัยใหม่ เจ้าของวลี “You can’t see me” และ “The champ is here” และใช้ชีวิตกับสังเวียนมวยปล้ำมานานถึง 24 ปี และเคยต่อสู้กับนักมวยปล้ำชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Rock, Kurt Angle, Batista, Brock Lesnar, Edge, Randy Orton และอื่นๆอีกมาก

โดยก่อนจะรีไทร์เขาได้กล่าวว่าร่างกายของเขาไม่ไหวแล้ว หลังจากที่เขาปล้ำมวยปล้ำมานาน และต้องเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้ง และจากบทสัมภาษณ์เขาได้กล่าวว่า “ร่างกายกรีดร้องให้ผมพอซักที”

นอกจากนี้ ซีน่า ยังถือเป็นฮีโร่นอกเวที โดยเป็นนักมวยปล้ำที่ร่วมกิจกรรม Make-A-Wish สานฝันให้เด็กที่ป่วย มากกว่า 650 ครั้ง ถือเป็นเซเลปที่ทำกิจกรรมดังกล่าวมากที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้ Paul Heyman ผู้จัดการมวยปล้ำเคยเล่าว่า เขาไม่ได้อยากสานฝันให้เด็กๆ เพราะเขาอยากได้ชื่อเสียงหรือถูกยอมรับ เขาทำไปเพราะว่าเขาอยากทำ ซึ่งหลายครั้งเขาไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่ได้ออกกล้อง

หลังจากนี้ ซีน่า จะยังคงอยู่กับสมาคมในฐานะแอมบาสเดอร์ โดยเขาได้เซ็นสัญญาทูตเป็นระยะเวลา 5 ปี เขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและช่วยเหลือนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ต่อๆไป

