ตำรวจโคราช วอน ปชช. ช่วยสังเกต รัสเซีย-แขกขาว หวั่นเป็นทหารรับจ้าง
ตำรวจโคราช วอน ปชช. ช่วยสังเกต รัสเซีย-แขกขาว ที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ หวั่นเป็นทหารรับจ้าง เข้ามาโจมตีจุดยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย
เพจเฟสบุ๊กสถานีตำรวจภูธรพลกรัง จังหวัดนครราชสีมา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กขอความร่วมมือจากประชาชน ขอให้เฝ้าระวังชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่ใน จ.นครราชสีมา หลังได้รับรายงานว่าอาจจะเป็นทหารรับจ้างเข้ามาก่อนวินาศกรรมกับจุดยุทธศาสตร์ของกองทัพไทย
โดยระบุว่า “สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “จากสถานการณ์การปะทะไทย-กัมพูชา ขอให้ช่วยตรวจสอบว่าในพื้นที่ (รีสอร์ท / เกสท์เฮาส์ / โรงแรม / บ้านพัก ในหมู่บ้าน / ตำบล เทศบาล ที่รับผิดชอบ) มีชาวรัสเซีย / แขกขาว ชาวต่างชาติที่ผิดสังเกต ไปพักอาศัยอยู่หรือไม่ เนื่องจากมีรายงานข่าวว่ามีทหารรับจ้างชาวรัสเซีย (กัมพูชาจ้าง) อาจเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญๆ
สภ.พลกรัง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับทราบสถานะการณ์ หากพบบุคคลที่มีลักษณะและพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ สภ.พลกรัง ทราบเพื่อจะได้ตรวจสอบ 044-918600”
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวถูกลบออกไปแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กลาโหมเขมร ปัดจ้างทหารรับจ้างขับโดรนพลีชีพ วอนไทยหยุดปล่อยข่าวลวง
- กองทัพ เชื่อมีคนนอกสนับสนุน ใช้โดรนพลีชีพ คล้ายสงครามรัสเซีย-ยูเครน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: