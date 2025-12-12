ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม
โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD
ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568
ว่ายน้ำ
สนาม : สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย
รอบคัดเลือก เริ่มเวลา 09.00 น.
- ผีเสื้อ 100 ม. หญิง
- ผีเสื้อ 100 ม. ชาย
- กรรเชียง 100 ม. หญิง
- ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย
- กบ 100 ม. หญิง
- เดี่ยวผสม 400 ม. หญิง
รอบชิงชนะเลิศ เริ่มเวลา 18.00 น.
- ผีเสื้อ 100 ม. หญิง
- ผีเสื้อ 100 ม. ชาย
- กรรเชียง 100 ม. หญิง
- ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย
- กบ 100 ม. หญิง
- เดี่ยวผสม 400 ม. หญิง
ระบำใต้น้ำ
สนาม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
- เวลา 19.30-20.30 ประเภททีม ชิงชนะเลิศ (หญิง)
กรีฑา
สนาม : สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ)
- เวลา 16.40 น. พุ่งแหลน หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 16.50 น. เขย่งก้าวกระโดด หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 17.00 น. วิ่ง 200 ม. ชาย รอบแรก
- เวลา 17.20 น. วิ่ง 200 ม. หญิง รอบแรก
- เวลา 17.30 น. ทุ่มน้ำหนัก ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 17.45 น. วิ่ง 800 ม. ชาย รอบแรก
- เวลา 18.20 น. วิ่ง 5,000 ม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 18.45 น. วิ่ง 5,000 ม. หญิง รอบชิงฯ
- เวลา 19.15 น. วิ่ง 200 ม. ชาย รอบชิงฯ
- เวลา 19.25 น. วิ่ง 200 ม. หญิง รอบชิงฯ
- เวลา19.35 น. วิ่งผลัด 4×400 ม. ทีมผสม รอบชิงฯ
แบดมินตัน
สนาม : ยิมเนเซียม 4, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี
- เวลา 13.00-18.00 น. ประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม) รอบรองฯ
เบสบอล
สนาม : ลานกีฬาเอนกประสงค์ กกท.
เบสบอล 5 คน (แบบผสม)
แบบพบกันหมด
- เวลา 10.00 น. อินโดนีเซีย – ไทย
- เวลา 12.00 น. มาเลเซีย – เวียดนาม
บิลเลียดและสนุกเกอร์
สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
- เวลา 10.00 น. สนุกเกอร์ ทีมชาย รอบรองฯ
- เวลา 14.00 น. สนุกเกอร์ 6 แดง ทีมหญิง รอบชิงฯ / บิลเลียด ประเภททีม รอบรองฯ
- เวลา 18.00 น. สนุกเกอร์ ทีมชาย รอบชิงฯ / สนุกเกอร์ 6 แดง บุคคลหญิง รอบก่อนรองฯ
มวยสากล
สนาม : อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เวลา 14.00 น. ทุกรุ่น ชายและหญิง (รอบแรก / รอบก่อนรองชนะเลิศ)
หมากรุก
สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก
- รอยืนยันเวลา ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
คริกเก็ต
สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท
ประเภท T20i ชาย
- เวลา 09.00 น. ไทย – ฟิลิปปินส์
- เวลา 13.30 น. มาเลเซีย – สิงคโปร์
จักรยาน
สนาม : สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี
- เวลา 18.00-19.00 น. บีเอ็มเอ็กซ์ เรซซิ่ง ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
ขี่ม้า
สนาม : VS Sports Club จ.สมุทรปราการ
อีเวนท์ติ้ง
เดี่ยวผสม
- เวลา 17.30 น. รอบชิงชนะเลิศ
ประเภททีม
- เวลา 17.30 น. รอบชิงชนะเลิศ
โปโล (4-6 โกล) รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 18.00 น. ไทย พบ บรูไน
อีสปอร์ตส์
สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รอยืนยันเวลา : โมบาย เลเจนท์ : แบงค์ แบงค์ (ทีมผสม) / เอฟซี ออนไลน์ ทีมชาย
เอ็กซ์ตรีม
สนาม : Bangkok Sport Climbing Center การกีฬาแห่งประเทศไทย
ปีนหน้าผา รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 09.00-18.00 น. สปีดชาย และหญิง
สนาม : SAT Extreme Sports Park การกีฬาแห่งประเทศไทย
สเก็ตบอร์ด
- เวลา 17.00-18.00 น. ประเภทหญิง
- เวลา 19.00-20.00 น.ประเภทชาย
เจ็ตสกี
สนาม : ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
- เวลา 08.30 -13.30 น. รอบแรก
ฟลอร์บอล
สนาม : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี
ทีมชาย
- 18.00 น. ไทย พบ ลาว
กอล์ฟ
สนาม : สยามคันทรีคลับ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
- เวลา 08.00-14.00 น. ประเภทเดี่ยว ทีม (ชาย/หญิง) วันที่ 3
แฮนด์บอล
สนาม : อินดอร์สเตเดี้ยม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ทีมชาย รอบแรก
- เวลา 11.00 น. สิงคโปร์ พบ ไทย
ทีมหญิง รอบแรก
- เวลา 13.00 น. ไทย พบ เวียดนาม
ฮอกกี้
สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อินเดอร์ รอบแรก ทีมชาย
- เวลา 19.00 น ไทย พบ ฟิลิปปินส์
ฮ็อกกี้น้ำแข็ง
สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ
ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 19.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์
สเกตน้ำแข็ง
สนาม : อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ
ฟิกเกอร์ สเก็ต
- รอยืนยันเวลา : ประเภทชาย และหญิง รอบชิงชนะเลิศ
ยูโด
สนาม : หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- เวลา 13.00-18.00 น. ชาย-หญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
ยูยิตสู
สนาม : อาคารรณพภักดิ์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราช จ.นนทบุรี
- เวลา 09.00-13.00 น. ทีมผสม (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)
คาบัดดี้
สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
แข่งแบบพบกันหมด
- เวลา 09.90 น. ทีมชาย ไทย พบ ติมอร์-เลสเต
- เวลา 15.30 น ทีมหญิง ไทย พบ อินโดนีเซีย
- เวลา 17.10 น. ทีมชาย ไทย พบ สิงคโปร์
คาราเต้
สนาม : สวนสยาม สยามอะเมซิ่งพาร์ค
- เวลา 09.00 -16.30 น. ชาย-หญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
คิกบ็อกซิ่ง
สนาม : จอห์น พอล II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รอบแรก
- เวลา 15.30-18.30 ชายและหญิง ทุกอีเวนต์
มวย
สนาม : สนามมวยลุมพินี
- เวลา 4.00 น. รายการคอมแบตทุกอีเวนต์ (รอบคัดเลือก)
เนตบอล
สนาม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีมหญิง รอบคัดเลือก
- เวลา 15.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์
ปัญจสีลัต
สนาม : อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
ประเภทชาย (รอบแรก-รอบรองฯ)
- เวลา 10.00-17.00 น. ประเภทการแสดง
เปตอง
สนาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- เวลา 10.30-15.30 น. ทุกประเภท รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
รักบี้
สนาม : สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ
ทีมหญิง รอบแรก
- เวลา 13.25 น.อินโดนีเซีย พบ ไทย
- เวลา 15.05 น. ไทย พบ สิงคโปร์
- เวลา 16.20 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 15.55 น. ไทย พบ ลาว
- เวลา 17.35 น. ไทย พบ มาเลเซีย
เรือใบ
สนาม : กลุ่มศูนย์สมุทรกีฬาสัตหีบ จ.ชลบุรี
(ดิงกี้) เรือใบขนาดเล็ก รอบแรก
- เวลา 10.00-17.00 น. Boy’s ILCA4 / Girl’s ILCA4 / Boy’s Optimist / Girl’s Optimist / Men’s ILCA7 / Women’s ILCA6 / Mixed 470
สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
วินด์เซิร์ฟ
- เวลา 10.00-17.00 น. รอบแรก ชายและหญิง รุ่น IQFoil open/ U19 IQFoil/ Techno 293 Plus open/ IQFoil open
เซปัคตะกร้อ
สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม
ทีมชาย (รอบแรก)
- เวลา 09.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
- เวลา 15.00-18.00 น.รอบรองชนะเลิศ
ยิงปืน
สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิง (10m Air Rifle individual)
- เวลา 09.30-12.30 น. (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)
ปืนยาวอัดลม ประเภททีมหญิง (10m Air Rifle team)
- เวลา 09.30-12.30 น. (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)
ลูกซอง สกีต
สนาม : สนามยิงปืนโพธาราม จ.ราชบุรี
ประเภทกีฬายิงปืนลูกซองประเภทบุคคลผสม
- เวลา 09.00 -16.30 น. รอบแรก
Sporting Clay Team ชาย
- เวลา 09.00 -12.00 น.
เทเบิลเทนนิส
สนาม : เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี
- เวลา 10.00 – 22.00 น. ทีมชายและทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม
เทควันโด
สนาม : แฟชั่น ไอส์แลนด์
ต่อสู้ (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)
เวลา 10.00 -15.00 น.
- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. ไม่เกิน 53 กก.หญิง
- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 53 กก. ไม่เกิน 57 กก.หญิง
- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57 กก. ไม่เกิน 62 กก.หญิง
- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.หญิง
- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก.ไม่เกิน 74 กก.หญิง
เทนนิส
สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี
- เวลา 09.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาย / ทีมหญิง
เทคบอล
สนาม : โรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
- เวลา 16.00-18.30 น. รอบชิงชนะเลิศ ชายคู่และหญิงคู่ / ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว / คู่ผสม
สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก
ทีมหญิง รอบจัดอันดับ
- เวลา 10.00 น. จัดอันดับ 7
ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม
- เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์
วอลเลย์บอลชายหาด
สนาม : หาดจอมเทียน
- เวลา 08.30-17.00 น. รอบแรก ทีมชาย/หญิง
ยกน้ำหนัก
สนาม : โรงเรียนกีฬาชลบุรี
- เวลา 13.00-15.00 น. รุ่น 48 กก. หญิง รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 15.00-17.00 น. รุ่น 60 กก. ชาย รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
- เวลา 17.00-19.00 น. รุ่น 60 กก. ชาย รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
วู้ดบอล
สนาม : สนามกอล์ฟราชนาวี สัตหีบ จ.ชลบุรี
Single Stroke Competition /Team Stroke Competition
- เวลา 08.00 -13.00 น. ประเภทชาย/ ประเภทหญิง /ประเภททีม
วูซู
สนาม : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ฉางฉวน (Changquan) หนานฉวน (Nanquan) ไท่จี๋ฉวน (Taijiquan)
- เวลา 10.00 น.-18.00 น. รอบแรd
ตุ้ยเหลียน (ต่อสู้) ชาย
- เวลา 10.00 – 12.00 น. ชิงเหรียญทอง
Duilian Bare ศิลปะการต่อสู้จีน
- เวลา 15.00-18.00 น.ชิงเหรียญทอง
พาราไกลดิ้ง
สนาม : หนองค้อชู๊ตติ้งคลับ
เวลา 09.00-15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทชาย/ประเภทหญิง / ทีมผสม
**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
