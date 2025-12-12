ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้มีกีฬาอะไรแข่งบ้าง พร้อมช่องทางถ่ายทอดสดถูกลิขสิทธิ์

โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งนี้จัดแข่งทั้งหมด 50 ชนิดกีฬา มีการชิงชัดเหรียญรางวัลรวม 574 เหรียญทอง กีฬาสาธิต 3 ชนิด ซึ่งจะมีบางชนิดกีฬาเริ่มแข่งขันตั้งแต่ 3 ธันวาคม

โดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ 2025 ผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 , ONE 31 HD , T Sports 7 , ThairathTV HD

ตารางแข่งซีเกมส์ ประจำวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568

ว่ายน้ำ

สนาม : สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย

รอบคัดเลือก เริ่มเวลา 09.00 น.

  • ผีเสื้อ 100 ม. หญิง
  • ผีเสื้อ 100 ม. ชาย
  • กรรเชียง 100 ม. หญิง
  • ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย
  • กบ 100 ม. หญิง
  • เดี่ยวผสม 400 ม. หญิง

รอบชิงชนะเลิศ เริ่มเวลา 18.00 น.

  • ผีเสื้อ 100 ม. หญิง
  • ผีเสื้อ 100 ม. ชาย
  • กรรเชียง 100 ม. หญิง
  • ฟรีสไตล์ 200 ม. ชาย
  • กบ 100 ม. หญิง
  • เดี่ยวผสม 400 ม. หญิง

ระบำใต้น้ำ

สนาม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

  • เวลา 19.30-20.30 ประเภททีม ชิงชนะเลิศ (หญิง)

กรีฑา

สนาม : สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ)

  • เวลา 16.40 น. พุ่งแหลน หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 16.50 น. เขย่งก้าวกระโดด หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 17.00 น. วิ่ง 200 ม. ชาย รอบแรก
  • เวลา 17.20 น. วิ่ง 200 ม. หญิง รอบแรก
  • เวลา 17.30 น. ทุ่มน้ำหนัก ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 17.45 น. วิ่ง 800 ม. ชาย รอบแรก
  • เวลา 18.20 น. วิ่ง 5,000 ม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 18.45 น. วิ่ง 5,000 ม. หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา 19.15 น. วิ่ง 200 ม. ชาย รอบชิงฯ
  • เวลา 19.25 น. วิ่ง 200 ม. หญิง รอบชิงฯ
  • เวลา19.35 น. วิ่งผลัด 4×400 ม. ทีมผสม รอบชิงฯ

แบดมินตัน

สนาม : ยิมเนเซียม 4, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี

  • เวลา 13.00-18.00 น. ประเภทบุคคล (ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม) รอบรองฯ

เบสบอล

สนาม : ลานกีฬาเอนกประสงค์ กกท.

เบสบอล 5 คน (แบบผสม)

แบบพบกันหมด

  • เวลา 10.00 น. อินโดนีเซีย – ไทย
  • เวลา 12.00 น. มาเลเซีย – เวียดนาม

บิลเลียดและสนุกเกอร์

สนาม : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

  • เวลา 10.00 น. สนุกเกอร์ ทีมชาย รอบรองฯ
  • เวลา 14.00 น. สนุกเกอร์ 6 แดง ทีมหญิง รอบชิงฯ / บิลเลียด ประเภททีม รอบรองฯ
  • เวลา 18.00 น. สนุกเกอร์ ทีมชาย รอบชิงฯ / สนุกเกอร์ 6 แดง บุคคลหญิง รอบก่อนรองฯ

มวยสากล

สนาม : อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เวลา 14.00 น. ทุกรุ่น ชายและหญิง (รอบแรก / รอบก่อนรองชนะเลิศ)

หมากรุก

สนาม : โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก

  • รอยืนยันเวลา ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ

คริกเก็ต

สนาม : สนามคริกเก็ตเทิดไท

ประเภท T20i ชาย

  • เวลา 09.00 น. ไทย – ฟิลิปปินส์
  • เวลา 13.30 น. มาเลเซีย – สิงคโปร์

จักรยาน

สนาม : สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี

  • เวลา 18.00-19.00 น. บีเอ็มเอ็กซ์ เรซซิ่ง ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)

ขี่ม้า

สนาม : VS Sports Club จ.สมุทรปราการ

อีเวนท์ติ้ง

เดี่ยวผสม

  • เวลา 17.30 น. รอบชิงชนะเลิศ

ประเภททีม

  • เวลา 17.30 น. รอบชิงชนะเลิศ

โปโล (4-6 โกล) รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 18.00 น. ไทย พบ บรูไน

อีสปอร์ตส์

สนาม : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รอยืนยันเวลา : โมบาย เลเจนท์ : แบงค์ แบงค์ (ทีมผสม) / เอฟซี ออนไลน์ ทีมชาย

เอ็กซ์ตรีม

สนาม : Bangkok Sport Climbing Center การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปีนหน้าผา รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

  • เวลา 09.00-18.00 น. สปีดชาย และหญิง

สนาม : SAT Extreme Sports Park การกีฬาแห่งประเทศไทย

สเก็ตบอร์ด

  • เวลา 17.00-18.00 น. ประเภทหญิง
  • เวลา 19.00-20.00 น.ประเภทชาย

เจ็ตสกี

สนาม : ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

  • เวลา 08.30 -13.30 น. รอบแรก

ฟลอร์บอล

สนาม : มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี

ทีมชาย

  • 18.00 น. ไทย พบ ลาว

กอล์ฟ

สนาม : สยามคันทรีคลับ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

  • เวลา 08.00-14.00 น. ประเภทเดี่ยว ทีม (ชาย/หญิง) วันที่ 3

แฮนด์บอล

สนาม : อินดอร์สเตเดี้ยม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ทีมชาย รอบแรก

  • เวลา 11.00 น. สิงคโปร์ พบ ไทย

ทีมหญิง รอบแรก

  • เวลา 13.00 น. ไทย พบ เวียดนาม

ฮอกกี้

สนาม : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

อินเดอร์ รอบแรก ทีมชาย

  • เวลา 19.00 น ไทย พบ ฟิลิปปินส์

ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

สนาม : Thailand International Ice Hockey Arena กรุงเทพฯ

ทีมชาย แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 19.00 น. ไทย พบ สิงคโปร์

สเกตน้ำแข็ง

สนาม : อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ

ฟิกเกอร์ สเก็ต

  • รอยืนยันเวลา : ประเภทชาย และหญิง รอบชิงชนะเลิศ

ยูโด

สนาม : หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • เวลา 13.00-18.00 น. ชาย-หญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ

ยูยิตสู

สนาม : อาคารรณพภักดิ์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราช จ.นนทบุรี

  • เวลา 09.00-13.00 น. ทีมผสม (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)

คาบัดดี้

สนาม : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แข่งแบบพบกันหมด

  • เวลา 09.90 น. ทีมชาย ไทย พบ ติมอร์-เลสเต
  • เวลา 15.30 น ทีมหญิง ไทย พบ อินโดนีเซีย
  • เวลา 17.10 น. ทีมชาย ไทย พบ สิงคโปร์

คาราเต้

สนาม : สวนสยาม สยามอะเมซิ่งพาร์ค

  • เวลา 09.00 -16.30 น. ชาย-หญิง รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ

คิกบ็อกซิ่ง

สนาม : จอห์น พอล II มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รอบแรก

  • เวลา 15.30-18.30 ชายและหญิง ทุกอีเวนต์

มวย

สนาม : สนามมวยลุมพินี

  • เวลา 4.00 น. รายการคอมแบตทุกอีเวนต์ (รอบคัดเลือก)

เนตบอล

สนาม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมหญิง รอบคัดเลือก

  • เวลา 15.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

ปัญจสีลัต

สนาม : อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

ประเภทชาย (รอบแรก-รอบรองฯ)

  • เวลา 10.00-17.00 น. ประเภทการแสดง

เปตอง

สนาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

  • เวลา 10.30-15.30 น. ทุกประเภท รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ

รักบี้

สนาม : สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ

ทีมหญิง รอบแรก

  • เวลา 13.25 น.อินโดนีเซีย พบ ไทย
  • เวลา 15.05 น. ไทย พบ สิงคโปร์
  • เวลา 16.20 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย

ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 15.55 น. ไทย พบ ลาว
  • เวลา 17.35 น. ไทย พบ มาเลเซีย

เรือใบ

สนาม : กลุ่มศูนย์สมุทรกีฬาสัตหีบ จ.ชลบุรี

(ดิงกี้) เรือใบขนาดเล็ก รอบแรก

  • เวลา 10.00-17.00 น. Boy’s ILCA4 / Girl’s ILCA4 / Boy’s Optimist / Girl’s Optimist / Men’s ILCA7 / Women’s ILCA6 / Mixed 470

สนาม : หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

วินด์เซิร์ฟ

  • เวลา 10.00-17.00 น. รอบแรก ชายและหญิง รุ่น IQFoil open/ U19 IQFoil/ Techno 293 Plus open/ IQFoil open

เซปัคตะกร้อ

สนาม : ยิมเนเซียม จ.นครปฐม

ทีมชาย (รอบแรก)

  • เวลา 09.00 น. อินโดนีเซีย พบ ไทย
  • เวลา 15.00-18.00 น.รอบรองชนะเลิศ

ยิงปืน

สนาม : สนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิง (10m Air Rifle individual)

  • เวลา 09.30-12.30 น. (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)

ปืนยาวอัดลม ประเภททีมหญิง (10m Air Rifle team)

  • เวลา 09.30-12.30 น. (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ)

ลูกซอง สกีต

สนาม : สนามยิงปืนโพธาราม จ.ราชบุรี

ประเภทกีฬายิงปืนลูกซองประเภทบุคคลผสม

  • เวลา 09.00 -16.30 น. รอบแรก

Sporting Clay Team ชาย

  • เวลา 09.00 -12.00 น.

เทเบิลเทนนิส

สนาม : เซ็นทรัล เวสต์เกต จ.นนทบุรี

  • เวลา 10.00 – 22.00 น. ทีมชายและทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม

เทควันโด

สนาม : แฟชั่น ไอส์แลนด์

ต่อสู้ (รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ)

เวลา 10.00 -15.00 น.

  • รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. ไม่เกิน 53 กก.หญิง
  • รุ่นน้ำหนักมากกว่า 53 กก. ไม่เกิน 57 กก.หญิง
  • รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57 กก. ไม่เกิน 62 กก.หญิง
  • รุ่นน้ำหนักมากกว่า 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.หญิง
  • รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก.ไม่เกิน 74 กก.หญิง

เทนนิส

สนาม : ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ จ.นนทบุรี

  • เวลา 09.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ทีมชาย / ทีมหญิง

เทคบอล

สนาม : โรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

  • เวลา 16.00-18.30 น. รอบชิงชนะเลิศ ชายคู่และหญิงคู่ / ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว / คู่ผสม
Credit : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

วอลเลย์บอล

สนาม : อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

ทีมหญิง รอบจัดอันดับ

  • เวลา 10.00 น. จัดอันดับ 7

ทีมชาย รอบแบ่งกลุ่ม

  • เวลา 17.30 น. ไทย พบ สิงคโปร์

วอลเลย์บอลชายหาด

สนาม : หาดจอมเทียน

  • เวลา 08.30-17.00 น. รอบแรก ทีมชาย/หญิง

ยกน้ำหนัก

สนาม : โรงเรียนกีฬาชลบุรี

  • เวลา 13.00-15.00 น. รุ่น 48 กก. หญิง รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
  • เวลา 15.00-17.00 น. รุ่น 60 กก. ชาย รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ
  • เวลา 17.00-19.00 น. รุ่น 60 กก. ชาย รอบแรก-รอบชิงชนะเลิศ

วู้ดบอล

สนาม : สนามกอล์ฟราชนาวี สัตหีบ จ.ชลบุรี

Single Stroke Competition /Team Stroke Competition

  • เวลา 08.00 -13.00 น. ประเภทชาย/ ประเภทหญิง /ประเภททีม

วูซู

สนาม : ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ฉางฉวน (Changquan) หนานฉวน (Nanquan) ไท่จี๋ฉวน (Taijiquan)

  • เวลา 10.00 น.-18.00 น. รอบแรd

ตุ้ยเหลียน (ต่อสู้) ชาย

  • เวลา 10.00 – 12.00 น. ชิงเหรียญทอง

Duilian Bare ศิลปะการต่อสู้จีน

  • เวลา 15.00-18.00 น.ชิงเหรียญทอง

พาราไกลดิ้ง

สนาม : หนองค้อชู๊ตติ้งคลับ

เวลา 09.00-15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ประเภทชาย/ประเภทหญิง / ทีมผสม

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

