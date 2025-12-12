นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 12 ธ.ค. 2568 22:17 น.| อัปเดต: 12 ธ.ค. 2568 13:12 น.
‘ฮิลารี สแวงค์’ ขอโทษด่วน หลังเผลอเหวี่ยงแม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน เหตุเข้าใจผิดนึกว่าแอบถ่ายลูกแฝด

ฮิลารี สแวงค์ (Hilary Swank) นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ วัย 51 ปี ต้องรีบส่งข้อความขอโทษเป็นการส่วนตัว หลังเกิดเหตุการณ์เข้าใจผิดที่สนามบินลอสแอนเจลิส (LAX) หลังแสดงอารมณ์หงุดหงิดใส่คุณแม่ท่านหนึ่ง เพราะเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายกำลังแอบถ่ายรูปลูกฝาแฝดของเธอ หารู้ไม่ว่าคุณแม่ท่านนั้นกำลังพาลูกชายที่ป่วยหนักระยะสุดท้ายเดินทางไปสานฝันครั้งสำคัญ

จุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิด จาดา บาฟัส คุณแม่คู่กรณี โพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมว่า ตอนนั้นพวกตนอยู่บริเวณจุดรับกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน LAX จังหวะยืนอยู่ใกล้กับฮิลารี สแวงค์ ด้วยความที่เป็นแฟนคลับภาพยนตร์ เธอจึงหันไปมองนักแสดงดังซ้ำ 2 ครั้ง

ฮิลารี สแวงค์ ขอโทษแม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายที่สนามบิน LAX หลังเข้าใจผิด

แต่จังหวะปัญหาเกิดขึ้นเมื่อจาดาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อจะโทรหาไบรอัน สามีของเธอ เนื่องจากเธอกำลังมองหาลูกชายทั้ง 2 คนกับสามีท่ามกลางความวุ่นวายในสนามบิน แต่ฮิลารีกลับเข้าใจผิดคิดว่าจาดากำลังยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูป “อายา” กับ “โอม” ลูกฝาแฝดวัย 2 ขวบของเธอ

จาดาเล่าว่า ฮิลารีพูดเหน็บแนมขึ้นมาทันทีว่า “หวังว่าคุณจะมีความสุขกับรูปนั้นนะ” (I hope you enjoy that picture) ก่อนจะเดินกระแทกเท้าหนีไปอย่างอารมณ์เสีย

พ่อของเด็กๆ ชี้แจงว่าครอบครัวไม่ได้โกรธฮิลารี สแวงค์

ความจริงที่น่าเศร้า สิ่งที่ฮิลารีไม่รู้ในตอนนั้นคือ จาดากำลังอยู่ในภาวะเครียดและวุ่นวายใจอย่างมาก เพราะทริปนี้ไม่ใช่การท่องเที่ยวปกติ แต่เป็นทริปจาก “มูลนิธิ Make-A-Wish” (มูลนิธิสานฝันให้น้อง) ที่จัดขึ้นเพื่อ เมสัน ลูกชายวัย 7 ขวบ กับ แจ็ค ลูกชายวัย 4 ขวบ

ลูกชายทั้ง 2 คนของจาดาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงดูเชน ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รักษาไม่หาย กล้ามเนื้อหัวใจกับโครงร่างจะอ่อนแรงลงอย่างรวดเร็ว และเด็กส่วนใหญ่จะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุครบ 12 ปี ทริปพาลูกไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ครั้งนี้จึงมีความหมายต่อครอบครัวนี้มาก

“ฉันแค่หยิบโทรศัพท์ออกมาผิดจังหวะ เธอคงคิดว่าฉันถ่ายรูปเธอ… มันทำร้ายความรู้สึกฉันมาก เพราะฉันกำลังเริ่มต้นทริปสานฝันให้ลูกชาย ซึ่งเธอคงไม่รู้หรอก” จาดากล่าว

คุณแม่ลูกป่วยเผยความเครียดขณะเดินทางไปสานฝันให้ลูกชาย

หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ล่าสุดจาดาเปิดเผยว่า ฮิลารี สแวงค์ ได้ส่งข้อความมาขอโทษเธอโดยตรงผ่านทางอินสตาแกรม นักแสดงสาวอธิบายว่าเธอมีความกังวลและหวงความเป็นส่วนตัวของลูกฝาแฝดมาก จึงเกิดปฏิกิริยาเช่นนั้น ซึ่งจาดายอมรับคำขอโทษและรู้สึกตกใจที่ดาราดังติดต่อมาหาเธอด้วยตัวเอง

ทางด้านไบรอัน พ่อของเด็กๆ กล่าวเสริมว่า แม้พวกเขาจะเข้าใจว่าดาราต้องการความเป็นส่วนตัว แต่ภรรยาของเขาไม่ได้ถ่ายรูปจริงๆ และมองว่าการเป็นบุคคลสาธารณะ การถูกถ่ายรูปเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยาก แต่ครอบครัวของเขาก็ไม่ได้ติดใจโกรธเคืองฮิลารีแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ฮิลารี สแวงค์ เพิ่งให้กำเนิดลูกฝาแฝดชายหญิงเมื่อเดือนเมษายน 2023 กับฟิลิป ชไนเดอร์ สามีของเธอ และเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าการมีลูกเป็นสิ่งที่เธอรอคอยมานานแสนนาน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อฮิลารีเข้าใจผิดว่าคุณแม่กำลังถ่ายรูปลูกฝาแฝดของเธอ

