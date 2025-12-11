สาวเขมรแค้นไทย สูญเสียพ่อ เสียชีวิตกลางสมรภูมิ เหตุปะทะชายแดนเดือด
สาวกัมพูชา โพสต์คลิปทั้งน้ำตา สูญเสียพ่อทหารแนวหน้า จากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ตัดพ้อไม่ได้กลับไปดูใจครั้งสุดท้าย
ผู้ใช้เฟซบุ๊กหญิงชาวกัมพูชารายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความ หลังจากได้รับข่าวร้ายว่าบิดาซึ่งเป็นทหารประจำการอยู่แนวหน้า ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา จากเหตุการณ์ปะทะกันอย่างรุนแรงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยเธอระบุว่า
“มีแค่คนที่อาศัยอยู่ชายแดนเท่านั้นถึงจะเข้าใจ ที่มีพ่อเป็นทหาร ต้องจากบ้านมาทำงานไกล พอได้ยินข่าวว่าพ่อได้รับบาดเจ็บ จะให้ฉันทำใจยังไงไหว ฉันพยายามเข้มแข็งมากแล้วนะ ทำไมถึงต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า” หลังจากนั้นเธอได้โพสต์คลิปอีกครั้งโดยโพสต์แคปชั่นว่า “แกเข้ามาทำลายบ้านเมืองฉัน คนอย่างแกสมควรแล้วที่จะต้องพินาศย่อยยับ”
ในเวลาต่อมาจะได้รับข่าวร้ายดว่าบิดาได้เสียชีวิตลงแล้ว สเธอได้โพสต์ข้อความอาลัยรักถึงพ่อว่า “หวังว่าคงไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าเป็นจริงลูกจะพึ่งพาใครได้อีก ขอให้วิญญาณพ่อไปสู่สุขคติ พ่อลาลูกไปตลอดกาลแล้ว”
จากนั้นเธอได้ลงภาพของบิดาพร้อมข้อความว่า “พ่อของหนูได้ลาจากโลกนี้ไปแล้ว ลาไปตลอดกาล พ่อไม่ต้องลำบากขึ้นเขาลงเขาอีกแล้วนะ ตลอด 7 ปีที่หนูมาทำงานไกล พ่อคอยเรียกให้กลับบ้านเสมอ บอกว่าคิดถึงลูกสาว เพราะพ่อมีลูกสาวคนเดียว โทรมาทีไรก็ร้องไห้ตลอด ในเมื่อพ่อไปสบายแล้ว หนูขอโทษนะพ่อ ที่หนูไม่ได้ไปดูใจ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดคำทำนาย “หลวงปู่ศิลา” ชี้ชะตาจุดจบ ผู้นำกัมพูชา สุดท้ายกรรมตามทัน
- ยูเนสโก ออกแถลง จี้ไทย-กัมพูชา ปกป้องมรดกโลกทางวัฒนธรรม ห้ามใช้เป็นเป้าโจมตี
- ญี่ปุ่นไม่ปลื้ม ทหารเขมร ใช้ชุดปฐมพยาบาลติดธงชาติ ขณะยิงถล่มไทยในสมรภูมิ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: