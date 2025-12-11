เปิดคำทำนาย “หลวงปู่ศิลา” ชี้ชะตาจุดจบ ผู้นำกัมพูชา สุดท้ายกรรมตามทัน
หลวงปู่ศิลา ทำนายผ่าวิกฤตชายแดน ชี้ชะตาผู้นำกัมพูชา “สุดท้ายต้องหลบหนี” พร้อมย้อนคำเตือนกรุงเทพฯ จมบาดาลปี 2573
ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่ปะทุรุนแรงจนสร้างความสูญเสียให้กับทหารไทยและสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ โหนกระแส ได้เปิดเผยคำทำนายของ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่ได้กล่าวถึงคำทำนายของ สมเด็จฯ ฮุนเซน พ่อใหญ่ผู้นำกัมพูชาไว้อย่างน่าสนใจว่า
“พ่อใหญ่ฮุนเซนยกย่องประชาชนตัวเองไม่เป็น สุดท้ายก็จะต้องหลบหนี…ออกนอกประเทศ”
ย้อนรอยคำเตือน “กรุงเทพฯ จมบาดาล 2573”
นอกจากคำทำนายล่าสุดแล้ว สื่อยังได้ย้อนกลับไปถึงคำเตือนครั้งสำคัญของหลวงปู่ศิลาที่เคยเป็นกระแสไวรัลเมื่อปี 2567 อ้างอิงจากเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ซึ่งระบุว่า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2573 (ค.ศ. 2030) จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ครั้งใหญ่
หลวงปู่เคยเตือนให้ระวังอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะทำให้ผู้คนต้องอพยพไปตั้งหลักที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้ที่ดินแถบโคราชมีราคาแพงขึ้นเป็นเท่าตัว ถึงขั้นขายกันวาละเป็นล้านบาท
สิ่งที่น่าตกใจคือคำทำนายของพระเกจิดัง สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการและการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่าน
เพจ เฟซบุ๊ก คุยทุกเรื่องกับสนธิ ได้ให้ข้อมูลว่า รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต เคยระบุว่า กทม. และปริมณฑลมีความเสี่ยงสูงมากที่จะจมใต้น้ำ 100% จากน้ำเหนือ น้ำฝน และน้ำทะเลหนุนที่จะสูงขึ้นอีก 30-40 ซม. ใน 30 ปีข้างหน้า โดยระบุว่ากรุงเทพฯ ติดอันดับ 7 ของโลกที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่ง
ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน อาจารย์จากธรรมศาสตร์ ชี้ว่ากรุงเทพฯ เสี่ยงจมบาดาลใน 50 ปี จาก 3 ปัจจัยหลักคือ ดินทรุด (2-3 ซม./ปี), น้ำทะเลหนุน และการสูญเสียน้ำบาดาล และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) เคยแสดงทรรศนะว่ากรุงเทพฯ อาจกลายเป็นเมืองจมบาดาลภายใน 15 ปีนับจากนี้ หากไม่มีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำหรือประตูระบายน้ำแบบเนเธอร์แลนด์อย่างจริงจัง เนื่องจากปัจจุบันน้ำทะเลหนุนได้แผ่ขยายเข้าถึงเขตเมืองแล้ว
