ข่าว

เปิดคำทำนาย “หลวงปู่ศิลา” ชี้ชะตาจุดจบ ผู้นำกัมพูชา สุดท้ายกรรมตามทัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 11:38 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 11:40 น.
704
หลวงปู่ศิลา ทำนายอนาคตผู้นำกัมพูชา สุดท้ายต้องหลบหนี
ภาพจาก : FB/หลวงปู่ศิลา สิริจันโท

หลวงปู่ศิลา ทำนายผ่าวิกฤตชายแดน ชี้ชะตาผู้นำกัมพูชา “สุดท้ายต้องหลบหนี” พร้อมย้อนคำเตือนกรุงเทพฯ จมบาดาลปี 2573

ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่ปะทุรุนแรงจนสร้างความสูญเสียให้กับทหารไทยและสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ โหนกระแส ได้เปิดเผยคำทำนายของ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่ได้กล่าวถึงคำทำนายของ สมเด็จฯ ฮุนเซน พ่อใหญ่ผู้นำกัมพูชาไว้อย่างน่าสนใจว่า

“พ่อใหญ่ฮุนเซนยกย่องประชาชนตัวเองไม่เป็น สุดท้ายก็จะต้องหลบหนี…ออกนอกประเทศ”

ย้อนรอยคำเตือน “กรุงเทพฯ จมบาดาล 2573”

นอกจากคำทำนายล่าสุดแล้ว สื่อยังได้ย้อนกลับไปถึงคำเตือนครั้งสำคัญของหลวงปู่ศิลาที่เคยเป็นกระแสไวรัลเมื่อปี 2567 อ้างอิงจากเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ซึ่งระบุว่า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2573 (ค.ศ. 2030) จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ครั้งใหญ่

คำทำนายหลวงปู่ศิลา ชี้กรุงเทพฯ จะจมบาดาลในปี 2573
FB/คุยทุกเรื่องกับสน

หลวงปู่เคยเตือนให้ระวังอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะทำให้ผู้คนต้องอพยพไปตั้งหลักที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้ที่ดินแถบโคราชมีราคาแพงขึ้นเป็นเท่าตัว ถึงขั้นขายกันวาละเป็นล้านบาท

สิ่งที่น่าตกใจคือคำทำนายของพระเกจิดัง สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการและการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่าน

หลวงปู่ศิลาเตือนภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ
FB/คุยทุกเรื่องกับสน

เพจ เฟซบุ๊ก คุยทุกเรื่องกับสนธิ ได้ให้ข้อมูลว่า รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต เคยระบุว่า กทม. และปริมณฑลมีความเสี่ยงสูงมากที่จะจมใต้น้ำ 100% จากน้ำเหนือ น้ำฝน และน้ำทะเลหนุนที่จะสูงขึ้นอีก 30-40 ซม. ใน 30 ปีข้างหน้า โดยระบุว่ากรุงเทพฯ ติดอันดับ 7 ของโลกที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่ง

ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน อาจารย์จากธรรมศาสตร์ ชี้ว่ากรุงเทพฯ เสี่ยงจมบาดาลใน 50 ปี จาก 3 ปัจจัยหลักคือ ดินทรุด (2-3 ซม./ปี), น้ำทะเลหนุน และการสูญเสียน้ำบาดาล และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ดร.เอ้) เคยแสดงทรรศนะว่ากรุงเทพฯ อาจกลายเป็นเมืองจมบาดาลภายใน 15 ปีนับจากนี้ หากไม่มีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำหรือประตูระบายน้ำแบบเนเธอร์แลนด์อย่างจริงจัง เนื่องจากปัจจุบันน้ำทะเลหนุนได้แผ่ขยายเข้าถึงเขตเมืองแล้ว

ผู้นำกัมพูชาต้องเผชิญกับคำทำนายของหลวงปู่ศิลา
FB/คุยทุกเรื่องกับสน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

23 นาที ที่แล้ว
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข ข่าว

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

48 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

59 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 13/12/68 ดูดวง

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด บันเทิง

นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! นักเสี่ยงโชคจับตา &quot;ปฏิทินคำชะโนด&quot; แชร์ว่อนโซเชียล หวังคว้าโชคใหญ่รับปีใหม่ วิเคราะห์เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดคำชะโนด งวด 16 ธ.ค. 68 แห่เก็งเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวหายตัว 14 ปี พ่อใจสลาย ย้อนสำนึก คำตวาด ในอดีต ต้นเหตุลูกไม่กลับบ้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 12 ธ.ค. 68 จะประกาศในเวลา 20.00 น. หวยลาว

หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน ป.ป.ช. 2568 สอบบรรจุ 200 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 18,150 เช็กคุณสมบัติที่นี่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงมาก! โอซา แวง บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ วันที่ 12 ธ.ค. ไทยคว้า 46 ทองนำโด่ง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เวย์ ไทยเทเนียม ดอดรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” หลังถูกออกหมายเรียก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เบรกหัวทิ่ม ปัดข่าว “เขมรยกธงขาว” เตือน อย่าเพิ่งเฮ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี บันเทิง

ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร บันเทิง

นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารเชิญประชุมเกี่ยวกับประกันสังคม ปฏิทิน 69 ถูกส่งถึงสภาแรงงาน ข่าวการเมือง

สส.สหัสวัต แฉ ประกันสังคม ร่อนเอกสารดัน ปฏิทิน ปี 69 หลังยุบสภา ลั่น “จะเอาให้ได้เลยใช่ไหม?”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย เศรษฐกิจ

เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮดี้ อแมนด้า กังวลความปลอดภัย หลังถูกเตือนเรื่องเสียงดัง หวั่นเข้าข่ายบุกรุก บันเทิง

ไฮดี้ อแมนด้า ผวาโดนคุกคาม เพื่อนบ้านแปะป้ายเตือน น้องชายเล่นเกมเสียงดังกลางดึก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 เช็กวิธีลงทะเบียน-สถานะออนไลน์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 11:38 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 11:40 น.
704
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 13/12/68

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

เผยแพร่: 12 ธันวาคม 2568
Back to top button