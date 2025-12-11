ข่าวต่างประเทศ

ยูเนสโก ออกแถลง จี้ไทย-กัมพูชา ปกป้องมรดกโลกทางวัฒนธรรม ห้ามใช้เป็นเป้าโจมตี

เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 11:34 น.
ยูเนสโก ออกแถลง จี้ไทย-กัมพูชา ปกป้องมรดกโลกทางวัฒนธรรม ห้ามใช้เป็นเป้าโจมตี

ยูเนสโก แสดงความกังวล เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เรียกร้องทั้งสองฝ่ายปกป้องเขาพระวิหาร และมรดกโลกตามกฎหมายระหว่างประเทศ

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและการปะทะด้วยอาวุธระลอกใหม่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับปราสาทพระวิหาร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเร่งปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างเร่งด่วนที่สุด

ในแถลงการณ์ ยูเนสโกได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ทั้งไทยและกัมพูชาตระหนักถึงพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด ได้แก่ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในภาวะสงคราม และ อนุสัญญา ค.ศ. 1972 ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมีสาระสำคัญห้ามมิให้คู่ขัดแย้งทำลายหรือใช้พื้นที่มรดกโลกเป็นเป้าหมายทางทหาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้

แฟ้มภาพ – โลโก้ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ปรากฏให้เห็นในระหว่างการประชุมใหญ่ครั้งที่ 39 ณ สำนักงานใหญ่ UNESCO ในกรุงปารีส เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2017 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Christophe Ena, ไฟล์)

เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการสู้รบ ยูเนสโกได้ดำเนินการส่งข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่มรดกโลกและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ขัดแย้ง ให้แก่กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการโจมตีทางทหารที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานเหล่านี้

ทั้งนี้ ยูเนสโกยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสนอตัวให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและมาตรการป้องกันที่จำเป็นทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย เพื่อให้มั่นใจว่าสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติจะได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากภัยสงคราม

ที่มา: UNESCO

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

