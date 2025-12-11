ยูเนสโก ออกแถลง จี้ไทย-กัมพูชา ปกป้องมรดกโลกทางวัฒนธรรม ห้ามใช้เป็นเป้าโจมตี
ยูเนสโก แสดงความกังวล เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เรียกร้องทั้งสองฝ่ายปกป้องเขาพระวิหาร และมรดกโลกตามกฎหมายระหว่างประเทศ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและการปะทะด้วยอาวุธระลอกใหม่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับปราสาทพระวิหาร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก พร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเร่งปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างเร่งด่วนที่สุด
ในแถลงการณ์ ยูเนสโกได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ทั้งไทยและกัมพูชาตระหนักถึงพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด ได้แก่ อนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในภาวะสงคราม และ อนุสัญญา ค.ศ. 1972 ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมีสาระสำคัญห้ามมิให้คู่ขัดแย้งทำลายหรือใช้พื้นที่มรดกโลกเป็นเป้าหมายทางทหาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้
เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการสู้รบ ยูเนสโกได้ดำเนินการส่งข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่มรดกโลกและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ขัดแย้ง ให้แก่กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการโจมตีทางทหารที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานเหล่านี้
ทั้งนี้ ยูเนสโกยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสนอตัวให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและมาตรการป้องกันที่จำเป็นทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย เพื่อให้มั่นใจว่าสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติจะได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากภัยสงคราม
ที่มา: UNESCO
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดคำทำนาย “หลวงปู่ศิลา” ชี้ชะตา จุดจบผู้นำกัมพูชา สุดท้ายจบไม่สวย
- เขมรหน้ามืด! ระดมยิง BM-21 ใส่ปราสาทคนา ไม่สนพวกเดียวกัน
- ชาวเน็ตเซ็ง จะสอบถามยูเนสโก ปมเขมรใช้เขาพระวิหารเป็นฐาน แต่เด้งเข้าเว็บพนันเฉยเลย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: