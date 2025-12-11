ญี่ปุ่นไม่ปลื้ม ทหารเขมร ใช้ชุดปฐมพยาบาลติดธงชาติ ขณะยิงถล่มไทยในสมรภูมิ
ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น โพสต์เศร้า เจอธงชาติญี่ปุ่นติดบนชุดปฐมพยาบาลของทหารกัมพูชา ขณะปะทะทหารไทย ชี้ไทยคือมหามิตร แต่กัมพูชาเอาของบริจาคมาใช้ทำสงคราม
คาโต้ เคน (Kato Ken) ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศและนักเขียนชื่อดังชาวญี่ปุ่น ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X หลังปรากฏคลิปวิดีโอเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยในคลิปเผยให้เห็นภาพทหารกัมพูชากำลังปฏิบัติการโจมตีทหารไทย โดยมีชุดปฐมพยาบาลที่มีธงชาติญี่ปุ่นติดอยู่
คาโต้ เคน ระบุว่า “ทหารกัมพูชาที่กำลังโจมตีกองทัพไทย ปรากฏชุดปฐมพยาบาลที่ดูเหมือนจะได้รับมอบจากโครงการ ODA ของญี่ปุ่น น่าเสียดายเหลือเกิน ไทยถือเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับญี่ปุ่น ราชวงศ์ญี่ปุ่นและราชวงศ์ไทยก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ในขณะที่กัมพูชาเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับจีน อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ และมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย”
ด้านชาวเน็ตญี่ปุ่นได้มีการแสดงความคิดเห็นสอบถามว่า “ขอโทษนะ คือเราดูไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าเป็นทหารกัมพูชา คุณดูออกได้ยังไงหรือ” คาโต้ เคน ตอบกลับว่า “ดูจากเครื่องแบบครับ”
สำหรับโครงการ ODA (Official Development Assistance) คือความช่วยเหลือที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้กับประเทศกำลังพัฒนา ทั้งในรูปแบบเงินกู้ เงินให้เปล่า และความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยญี่ปุ่นเริ่มให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูประเทศหลังสงครามตั้งแต่ปี 1992 จนกลายเป็นหนึ่งในผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กัมพูชาเพิ่งได้รับอนุมัติเงินกู้จากญี่ปุ่นภายใต้โครงการ ODA นี้ เป็นวงเงินสูงกว่า 4.44 หมื่นล้านเยน (ประมาณ 9 พันล้านบาท) เพื่อนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบน้ำประปาและไฟฟ้าในกรุงพนมเปญ
ที่มา: The Better Cambodia , Embassy of Japan in Cambodia
