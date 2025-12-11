ข่าวดาราบันเทิง

วี วิโอเลต โพสต์คลิปร้องสด กลบดราม่าพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ลั่น “แข็งแกร่งกว่าที่คิด”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 15:43 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 15:44 น.
157
หูเคลือบทอง! วี วิโอเลต โพสต์คลิปร้องสด กลบดราม่าพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ลั่น "แข็งแกร่งกว่าที่คิด"

หูเคลือบทอง! วี วิโอเลต โพสต์คลิปเสียงร้องสด กลบดราม่าร้องเพี้ยนพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ลั่น “วีแข็งแกร่งกว่าที่คิด” ขอบคุณทุกำลังใจที่ส่งมา

ก้าวข้ามดราม่าร้องเพี้ยนในพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ไปได้อย่างแข็งแกร่ง สำหรับนักร้องสาวร่างเล็ก วี วิโอเลต จากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งโดนวิจารณ์อย่างรุนแรง หลังเกิดความผิดพลาดบางประการจนทำให้เสียงร้องฟังดูเพี้ยน ทำให้นักร้องสาวรู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการประสานงานทีมงาน แต่ตัวเองกลับโดนสังคมทำลายศักดิ์ศรีในอาชีพไป

วี วิโอเลต แจงดราม่าร้องเพลงเพี้ยน พิธีเปิดซีเกมส์ พ้อเหมือนถูกทำลายศักดิ์ศรี

ล่าสุด 11 ธันวาคม 2568 วี วิโอเลต กลับมามีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้ง หลังเกิดเรื่องดราท่าร้องเพี้ยนในพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปรวมมิตรเสียงร้องเพลงแบบสด ๆ บอกเลยว่าเพราะมาก หูเคลือบทองของจริง พร้อมระบุแคปชั่นว่า

“ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและกำลังใจนะคะ อยากบอกว่าวีแข็งแกร่งกว่าที่วีคิดเยอะเลย เซอร์ไพรซ์ตัวเอง วีรู้ทุกอย่างจะผ่านไป ตอนนี้เริ่มเล่นมุขเรื่องนี้ละ และสำหรับใครที่ยังสงสัย หวังว่าคลิปพวกนี้พิสูจน์ได้นะคะ ร้องสด ๆ วันนั้นไม่นับจริง ๆ เพราะไม่ได้พยายามร้อง กะเอาแค่ตรงปาก

Thank you for all the love and supports na ka. I’m actually surprised at how strong I am. I know I will be okay. I start to make jokes about it already. And for the ones who still has doubt, I hope this prove it. Live and raw singing. — That day is not fair, I wasn’t even trying to sing. It was trying to lip-syncing.”

วี วิโอเลต โพสต์คลิปร้องสด กลบดราม่าพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ลั่น แข็งแกร่งกว่าที่คิด-9

ท่ามกลางคอมเมนต์ของทั้งแฟนคลับ และเพื่อนพี่น้องร่วมวงการเข้ามาส่งกำลังใจ รวมถึงชื่นชม วี วิโอเลต กับเสียงร้องอันทรงพลังของเธอ ไม่ว่าจะคีย์ไหนก็เอาอยู่ทั้งหมด

คอมเมนต์แฟนคลับและคนบันเทิง คอมเมนต์แฟนคลับและคนบันเทิง-1

วี วิโอเลต โพสต์คลิปร้องสด กลบดราม่าพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ลั่น แข็งแกร่งกว่าที่คิด-5

วี วิโอเลต โพสต์คลิปร้องสด กลบดราม่าพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ลั่น แข็งแกร่งกว่าที่คิด-6

วี วิโอเลต โพสต์คลิปร้องสด กลบดราม่าพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ลั่น แข็งแกร่งกว่าที่คิด-7

วี วิโอเลต โพสต์คลิปร้องสด กลบดราม่าพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ลั่น แข็งแกร่งกว่าที่คิด-8

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย Violette Wautier (@violettewautier)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG violettewautier

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

38 นาที ที่แล้ว
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข ข่าว

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 13/12/68 ดูดวง

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด บันเทิง

นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! นักเสี่ยงโชคจับตา &quot;ปฏิทินคำชะโนด&quot; แชร์ว่อนโซเชียล หวังคว้าโชคใหญ่รับปีใหม่ วิเคราะห์เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดคำชะโนด งวด 16 ธ.ค. 68 แห่เก็งเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวหายตัว 14 ปี พ่อใจสลาย ย้อนสำนึก คำตวาด ในอดีต ต้นเหตุลูกไม่กลับบ้าน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 12 ธ.ค. 68 จะประกาศในเวลา 20.00 น. หวยลาว

หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน ป.ป.ช. 2568 สอบบรรจุ 200 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 18,150 เช็กคุณสมบัติที่นี่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงมาก! โอซา แวง บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ วันที่ 12 ธ.ค. ไทยคว้า 46 ทองนำโด่ง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เวย์ ไทยเทเนียม ดอดรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” หลังถูกออกหมายเรียก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เบรกหัวทิ่ม ปัดข่าว “เขมรยกธงขาว” เตือน อย่าเพิ่งเฮ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี บันเทิง

ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร บันเทิง

นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารเชิญประชุมเกี่ยวกับประกันสังคม ปฏิทิน 69 ถูกส่งถึงสภาแรงงาน ข่าวการเมือง

สส.สหัสวัต แฉ ประกันสังคม ร่อนเอกสารดัน ปฏิทิน ปี 69 หลังยุบสภา ลั่น “จะเอาให้ได้เลยใช่ไหม?”

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย เศรษฐกิจ

เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮดี้ อแมนด้า กังวลความปลอดภัย หลังถูกเตือนเรื่องเสียงดัง หวั่นเข้าข่ายบุกรุก บันเทิง

ไฮดี้ อแมนด้า ผวาโดนคุกคาม เพื่อนบ้านแปะป้ายเตือน น้องชายเล่นเกมเสียงดังกลางดึก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 เช็กวิธีลงทะเบียน-สถานะออนไลน์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 15:43 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 15:44 น.
157
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 13/12/68

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
Back to top button