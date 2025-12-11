วี วิโอเลต โพสต์คลิปร้องสด กลบดราม่าพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ลั่น “แข็งแกร่งกว่าที่คิด”

หูเคลือบทอง! วี วิโอเลต โพสต์คลิปเสียงร้องสด กลบดราม่าร้องเพี้ยนพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ลั่น “วีแข็งแกร่งกว่าที่คิด” ขอบคุณทุกำลังใจที่ส่งมา
ก้าวข้ามดราม่าร้องเพี้ยนในพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 ไปได้อย่างแข็งแกร่ง สำหรับนักร้องสาวร่างเล็ก วี วิโอเลต จากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งโดนวิจารณ์อย่างรุนแรง หลังเกิดความผิดพลาดบางประการจนทำให้เสียงร้องฟังดูเพี้ยน ทำให้นักร้องสาวรู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการประสานงานทีมงาน แต่ตัวเองกลับโดนสังคมทำลายศักดิ์ศรีในอาชีพไป
วี วิโอเลต แจงดราม่าร้องเพลงเพี้ยน พิธีเปิดซีเกมส์ พ้อเหมือนถูกทำลายศักดิ์ศรี
ล่าสุด 11 ธันวาคม 2568 วี วิโอเลต กลับมามีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้ง หลังเกิดเรื่องดราท่าร้องเพี้ยนในพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปรวมมิตรเสียงร้องเพลงแบบสด ๆ บอกเลยว่าเพราะมาก หูเคลือบทองของจริง พร้อมระบุแคปชั่นว่า
“ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและกำลังใจนะคะ อยากบอกว่าวีแข็งแกร่งกว่าที่วีคิดเยอะเลย เซอร์ไพรซ์ตัวเอง วีรู้ทุกอย่างจะผ่านไป ตอนนี้เริ่มเล่นมุขเรื่องนี้ละ และสำหรับใครที่ยังสงสัย หวังว่าคลิปพวกนี้พิสูจน์ได้นะคะ ร้องสด ๆ วันนั้นไม่นับจริง ๆ เพราะไม่ได้พยายามร้อง กะเอาแค่ตรงปาก
Thank you for all the love and supports na ka. I’m actually surprised at how strong I am. I know I will be okay. I start to make jokes about it already. And for the ones who still has doubt, I hope this prove it. Live and raw singing. — That day is not fair, I wasn’t even trying to sing. It was trying to lip-syncing.”
ท่ามกลางคอมเมนต์ของทั้งแฟนคลับ และเพื่อนพี่น้องร่วมวงการเข้ามาส่งกำลังใจ รวมถึงชื่นชม วี วิโอเลต กับเสียงร้องอันทรงพลังของเธอ ไม่ว่าจะคีย์ไหนก็เอาอยู่ทั้งหมด
- วี วิโอเลต แจงดราม่าร้องเพลงเพี้ยน พิธีเปิดซีเกมส์ พ้อเหมือนถูกทำลายศักดิ์ศรี
- ดัง พันกร เห็นใจ วี วิโอเลต ร้องเพี้ยนเปิดซีเกมส์ 2025 ชี้จากเกียรติยศกลายเป็นแผลในอาชีพ
อ้างอิงจาก : IG violettewautier
