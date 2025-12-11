ข่าวการเมือง

ทะเบียนราษฎร์ หลุดว่อนเน็ต แม่ รมว.ดีอี โพสต์โชว์หรา ไชยชนก ยัน ไม่ผิด PDPA

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 15:28 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 15:28 น.
229
ทะเบียนราษฎร์หลุดเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียโดยไม่มีการเซ็นเซอร์
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เพจ ท่านเปา ตั้งคำถามหนัก ข้อมูลส่วนตัว-ทะเบียนราษฎร์หลุดง่ายขนาดนี้เลยหรือ? หลังแม่ รมว.ดีอี โพสต์โชว์หราหน้าเฟซบุ๊ก ด้าน ไชยชนก รุดแจง สอบถาม PDPC แล้ว ยันได้ข้อมูลมาโดยชอบจากการแจ้งความ ไม่ผิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เพจ ท่านเปา ได้เปิดเผยกรณีวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียล หลัง เจ๊ต่าย (อ้างอิงชื่อจาก เพจ ท่านเปา) หรือ นางกรุณา ชิดชอบ รองประธานสโมสรฟุตบอลชื่อดัง และมารดาของ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้นำภาพเอกสารราชการสำคัญอย่าง ทะเบียนราษฎร์ ของคู่กรณีรายหนึ่ง มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยไม่มีการเซ็นเซอร์หรือเบลอข้อมูลสำคัญ

การกระทำดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลราชการ โดยเพจท่านเปาได้สรุปข้อสงสัยของสังคมที่พุ่งเป้าไปยังเหตุการณ์นี้ว่า ข้อมูลระดับนี้หลุดมาได้อย่างไร เพราะข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นความลับราชการ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องช่วงเวลาการค้นข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารคือ 23.12 น. (ห้าทุ่มกว่า) ซึ่งเป็นเวลานอกราชการ ลายน้ำบนเอกสารระบุที่มาว่ามาจาก สภ.นางรอง จริงหรือไม่? การเป็นบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าปกติหรือไม่? และหากมีปัญหาขัดแย้ง เหตุใดไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่กลับนำข้อมูลส่วนตัวมาประจาน

ประเด็นนี้สั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนว่า “ข้อมูลส่วนตัวของเรา ปลอดภัยจริงไหม?” หากคนมีอำนาจสามารถดึงข้อมูลออกมาแฉได้ง่าย ๆ

แม่รัฐมนตรีโพสต์ทะเบียนราษฎร์หลุด ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

ไชยชนก แจงปมแม่โพสต์ ยันเช็กแล้ว ไม่ผิด PDPA

ต่อมาเมื่อเวลา 12.15 น. ของวันเดียวกัน เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข้อมูลว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาถึงประเด็นร้อนดังกล่าว โดยระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องและได้สอบถามกับคุณแม่ (นางกรุณา) แล้ว

นายไชยชนก ชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ยืนยันไม่ผิด PDPA เพราะได้มาโดยชอบ นายไชยชนกเปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) แล้ว พบว่ากรณีนี้ ไม่ผิดกฎหมาย PDPA เนื่องจากมีการมอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับคู่กรณี ดังนั้นฝ่ายโจทก์จึงมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคู่กรณีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีอยู่แล้ว (มีข้อมูลโดยชอบ)

นายไชยชนกมองว่าเป็นการกระทำในรูปแบบส่วนตัวเพื่อปกป้องตนเอง ไม่ใช่การเผยแพร่แบบที่ไม่ได้เป็นส่วนตัว ส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยว่าข้อมูลรั่วไหลจากตำรวจได้อย่างไร นายไชยชนกระบุว่าได้รับรายงานจาก สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ส่งมาให้ PDPC ทราบว่า “มีการลงโทษภายในแล้ว” ในส่วนของเจ้าหน้าที่ แต่ตนไม่อาจก้าวก่ายกิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้

นายไชยชนกเล่าถึงต้นตอของปัญหาว่า เกิดจากการที่มีคนมากล่าวหาครอบครัวชิดชอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจกาสิโนและสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชา ซึ่งนายเนวิน ชิดชอบ (บิดา) ได้ทุ่มเททำงานปราบปรามเรื่องนี้อย่างหนัก เมื่อคุณแม่เห็นการกล่าวหาเช่นนี้จึงรู้สึกเสียใจและออกมาปกป้องครอบครัว

รมว.ดีอี กล่าวทิ้งท้ายว่า คุณแม่โทรมาด้วยความกังวล กลัวว่าจะกระทบหน้าที่การงานของลูกชาย ซึ่งตนได้ให้กำลังใจและยืนยันว่า “ไม่ต้องเป็นห่วง เดินหน้าให้เต็มที่” แต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย หากมีส่วนไหนที่คู่กรณีร้องเรียนเข้ามา ก็พร้อมจะให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้น เพราะครอบครัวสอนมาเสมอว่าห้ามใช้อำนาจในทางที่ผิด

ข่าวทะเบียนราษฎร์หลุดทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

23 นาที ที่แล้ว
อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข ข่าว

อนุทิน แถลงหลังคุย ทรัมป์ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลง-รุกราน ย้ำ ผู้ละเมิดต้องเป็นผู้แก้ไข

48 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568 เลขเด็ด

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

60 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 13/12/68 ดูดวง

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโปงแก๊งวิปริต วัยรุ่นชาย 38 ราย ฆ่าตัวตาย โดนหลอกส่งรูปโป๊ ขู่ประจานแลกเงิน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด บันเทิง

นางเอกดัง เหวี่ยงใส่แม่ลูกป่วยระยะสุดท้ายกลางสนามบิน สุดท้ายต้องขอโทษสำนึกผิด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 13 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก! นักเสี่ยงโชคจับตา &quot;ปฏิทินคำชะโนด&quot; แชร์ว่อนโซเชียล หวังคว้าโชคใหญ่รับปีใหม่ วิเคราะห์เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ดคำชะโนด งวด 16 ธ.ค. 68 แห่เก็งเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวหายตัว 14 ปี พ่อใจสลาย ย้อนสำนึก คำตวาด ในอดีต ต้นเหตุลูกไม่กลับบ้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 12 ธ.ค. 68 จะประกาศในเวลา 20.00 น. หวยลาว

หวยลาว 12 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัล 6 ตัว เช็กสถิติย้อนหลังวันศุกร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สมัครงาน ป.ป.ช. 2568 สอบบรรจุ 200 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 18,150 เช็กคุณสมบัติที่นี่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แรงมาก! โอซา แวง บอกใคร? หยุดเล่นบทเหยื่อ พร้อมแฉปมหุ้นปลอม-กุเรื่องเท็จรักผัวเพื่อน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหรียญซีเกมส์ วันที่ 12 ธ.ค. ไทยคว้า 46 ทองนำโด่ง ข่าวกีฬา

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 รอบเย็น 12 ธ.ค. ไทยฟอร์มดุ กวาดม้วนเดียว 46 ทอง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เวย์ ไทยเทเนียม ดอดรับทราบข้อกล่าวหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์” หลังถูกออกหมายเรียก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เบรกหัวทิ่ม ปัดข่าว “เขมรยกธงขาว” เตือน อย่าเพิ่งเฮ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี บันเทิง

ชวนดู ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13-14 ธ.ค. 2568 กี่โมง ทิศไหน งดงามส่งท้ายปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร บันเทิง

นานา โต้กลับ โอซา แวง ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร? ยันไม่มีปัญหาหรือติดค้างอะไร

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารเชิญประชุมเกี่ยวกับประกันสังคม ปฏิทิน 69 ถูกส่งถึงสภาแรงงาน ข่าวการเมือง

สส.สหัสวัต แฉ ประกันสังคม ร่อนเอกสารดัน ปฏิทิน ปี 69 หลังยุบสภา ลั่น “จะเอาให้ได้เลยใช่ไหม?”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” แจ้งลาออกพรรค ขอโทษประชาชน หลัง “อนุทิน” ยื่นยุบสภา

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย เศรษฐกิจ

เพิ่มค่าจ้าง พนง.ราชการ รวดเดียว 3,500 บาท กางระเบียบ ใครเข้าเกณฑ์บ้างเช็กเลย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮดี้ อแมนด้า กังวลความปลอดภัย หลังถูกเตือนเรื่องเสียงดัง หวั่นเข้าข่ายบุกรุก บันเทิง

ไฮดี้ อแมนด้า ผวาโดนคุกคาม เพื่อนบ้านแปะป้ายเตือน น้องชายเล่นเกมเสียงดังกลางดึก

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมปี 68 ผ่านเว็บ flood68.disaster เงิน 9000 เข้าวันไหน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
การตรวจสอบสถานะการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบพร้อมเพย์ ข่าว

ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 เช็กวิธีลงทะเบียน-สถานะออนไลน์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 15:28 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 15:28 น.
229
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นานา-เวย์ ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land Of Music

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568

ทรัมป์ เผยผลคุย ไทย-กัมพูชา ผู้นำสองประเทศตกลง “หยุดยิง” คืนสู่ปฏิญญาร่วมฯ

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 ธันวาคม 2568

แห่ส่อง! เลขเด็ด ‘ปิงปองน้องเพชรกล้า’ งวด 16/12/68 แนวทางโค้งสุดท้าย ก่อนสิ้นปี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
ดูดวงวันนี้ 13/12/68

6 ราศี งานหนัก แต่ “รวย” อดทนหน่อย ปลายทางคือเศรษฐี

เผยแพร่: 13 ธันวาคม 2568
Back to top button