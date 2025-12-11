ทะเบียนราษฎร์ หลุดว่อนเน็ต แม่ รมว.ดีอี โพสต์โชว์หรา ไชยชนก ยัน ไม่ผิด PDPA
เพจ ท่านเปา ตั้งคำถามหนัก ข้อมูลส่วนตัว-ทะเบียนราษฎร์หลุดง่ายขนาดนี้เลยหรือ? หลังแม่ รมว.ดีอี โพสต์โชว์หราหน้าเฟซบุ๊ก ด้าน ไชยชนก รุดแจง สอบถาม PDPC แล้ว ยันได้ข้อมูลมาโดยชอบจากการแจ้งความ ไม่ผิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เพจ ท่านเปา ได้เปิดเผยกรณีวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียล หลัง เจ๊ต่าย (อ้างอิงชื่อจาก เพจ ท่านเปา) หรือ นางกรุณา ชิดชอบ รองประธานสโมสรฟุตบอลชื่อดัง และมารดาของ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้นำภาพเอกสารราชการสำคัญอย่าง ทะเบียนราษฎร์ ของคู่กรณีรายหนึ่ง มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยไม่มีการเซ็นเซอร์หรือเบลอข้อมูลสำคัญ
การกระทำดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลราชการ โดยเพจท่านเปาได้สรุปข้อสงสัยของสังคมที่พุ่งเป้าไปยังเหตุการณ์นี้ว่า ข้อมูลระดับนี้หลุดมาได้อย่างไร เพราะข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นความลับราชการ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องช่วงเวลาการค้นข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารคือ 23.12 น. (ห้าทุ่มกว่า) ซึ่งเป็นเวลานอกราชการ ลายน้ำบนเอกสารระบุที่มาว่ามาจาก สภ.นางรอง จริงหรือไม่? การเป็นบุคคลใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าปกติหรือไม่? และหากมีปัญหาขัดแย้ง เหตุใดไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่กลับนำข้อมูลส่วนตัวมาประจาน
ประเด็นนี้สั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนว่า “ข้อมูลส่วนตัวของเรา ปลอดภัยจริงไหม?” หากคนมีอำนาจสามารถดึงข้อมูลออกมาแฉได้ง่าย ๆ
ไชยชนก แจงปมแม่โพสต์ ยันเช็กแล้ว ไม่ผิด PDPA
ต่อมาเมื่อเวลา 12.15 น. ของวันเดียวกัน เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข้อมูลว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาถึงประเด็นร้อนดังกล่าว โดยระบุว่าเพิ่งทราบเรื่องและได้สอบถามกับคุณแม่ (นางกรุณา) แล้ว
นายไชยชนก ชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ยืนยันไม่ผิด PDPA เพราะได้มาโดยชอบ นายไชยชนกเปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) แล้ว พบว่ากรณีนี้ ไม่ผิดกฎหมาย PDPA เนื่องจากมีการมอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับคู่กรณี ดังนั้นฝ่ายโจทก์จึงมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคู่กรณีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีอยู่แล้ว (มีข้อมูลโดยชอบ)
นายไชยชนกมองว่าเป็นการกระทำในรูปแบบส่วนตัวเพื่อปกป้องตนเอง ไม่ใช่การเผยแพร่แบบที่ไม่ได้เป็นส่วนตัว ส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยว่าข้อมูลรั่วไหลจากตำรวจได้อย่างไร นายไชยชนกระบุว่าได้รับรายงานจาก สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ส่งมาให้ PDPC ทราบว่า “มีการลงโทษภายในแล้ว” ในส่วนของเจ้าหน้าที่ แต่ตนไม่อาจก้าวก่ายกิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้
นายไชยชนกเล่าถึงต้นตอของปัญหาว่า เกิดจากการที่มีคนมากล่าวหาครอบครัวชิดชอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจกาสิโนและสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชา ซึ่งนายเนวิน ชิดชอบ (บิดา) ได้ทุ่มเททำงานปราบปรามเรื่องนี้อย่างหนัก เมื่อคุณแม่เห็นการกล่าวหาเช่นนี้จึงรู้สึกเสียใจและออกมาปกป้องครอบครัว
รมว.ดีอี กล่าวทิ้งท้ายว่า คุณแม่โทรมาด้วยความกังวล กลัวว่าจะกระทบหน้าที่การงานของลูกชาย ซึ่งตนได้ให้กำลังใจและยืนยันว่า “ไม่ต้องเป็นห่วง เดินหน้าให้เต็มที่” แต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย หากมีส่วนไหนที่คู่กรณีร้องเรียนเข้ามา ก็พร้อมจะให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้น เพราะครอบครัวสอนมาเสมอว่าห้ามใช้อำนาจในทางที่ผิด
