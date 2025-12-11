โอปอล โพสต์อาลัย พี่จอย แฟนนางงามคนสำคัญ จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านม

โอปอล สุชาตา โพสต์อาลัย พี่จอย แฟนนางงามคนสำคัญ จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านม สัญญาจะส่งต่อเรื่องราวและเดินหน้าโครงการ Opal For Her ตลอดไป
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่คนไทยทั้งประเทศภูมิใจในตัวเธอคนนี้สุด ๆ สำหรับ โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 ผู้ครองหัวใจแฟนนางงามทั่วโลก ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยสง่าภายนอกที่ประจักษ์สายตาคนดูเท่านั้น แต่ความคิดและจิตใจของโอปอลที่เข้าใจหัวอกผู้หญิงทั่วโลกอย่างดียิ่งทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่คนทั่วโลกให้การยอมรับในตัวของมิสเวิลด์ 2025 และโครงการเพื่อผู้หญิง Opal For HER โครงการที่จะทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมกำลังใจ และระดมทุนเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม
ล่าสุด โอปอล สุชาตา ช่วงศรี ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยต่อการจากไปของ “พี่จอย” แฟนนางงามคนสำคัญของโอปอล เสียชีวิตอย่างสงบหลังเผชิญโรคมะเร็งเต้านม
“ขอให้พี่จอยหลับให้สบาย ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์และขอบคุณที่เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับโครงการ Opal For Her นะคะ
หนูสัญญาว่าจะส่งต่อเรื่องราวของพี่จอยให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไป และพี่จอยจะอยู่ในใจหนูและเป็นแรงผลักดันให้กับโครงการ Opal For Her ตลอดไปค่ะ”
ก่อนหน้านี้เพจเฟซบุ๊ก คุณบุญรอด – 𝑴𝒊𝒔𝒔 𝑩𝒐𝒐𝒏𝒓𝒂𝒘𝒅 เคยโพสต์ภาพและข้อความสุดซึ้งที่เกิดขึ้นระหว่างโอปอล กับ พี่จอย ระบุว่า
“โมเม้นซึ้ง ๆ หลังจบการประกวด
คุณจอย หรือ ‘พี่จอย’ แฟนคลับคนสำคัญของโอปอล คือหนึ่งในแรงบันดาลใจที่โอปอลกลับมาประกวด และ ทำโครงการ Opal For HER จากการที่ได้เป็นหนึ่งในกำลังใจ ระหว่างที่พี่จอยต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม จนกระทั่งพี่จอยเอาชนะมันได้ (เมื่อครั้งไปประกวดในปี 2022)
พี่จอยเดินทางมาจากประเทศอังกฤษ และ มาร่วมเป็นกำลังใจเชียร์โอปอลในวันไฟนอล จนกระทั่งโอปอลทำสำเร็จ จึงได้นำช่อดอกไม้สีชมพูมามอบให้กับน้อง เป็นโมเม้นที่ emotional มาก ๆ
พี่จอย เป็นแขกรับเชิญคนแรกของ Brave Heart Podcast ของโอปอล อยากให้ทุกคนได้ฟัง ที่พี่จอยพูดมากๆ เพราะเต็มไปด้วยเมสเสจที่ทรงพลัง และ empowering มาก ๆ มาร่วมกัน celebrate ให้กับผู้หญิงที่เข้มแข็งและกล้าหาญ พิชิตโรคมะเร็งเต้านมกันนะคะ”
ภาพที่เพจดังโพสต์นั้นเผยให้เห็นแชตของ โอปอล สุชาตา ที่ติดต่อไปหา พี่จอย หลังจากได้เห็นคอมเมนต์ที่พี่จอยเล่าถึงความประทับใจในตัวโอปอลครั้งประกวดเวที MUT 2024 พร้อมพูดถึงการเริ่มรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งได้ทราบผลหลังจากโอปอลคว้ามงฯ MUT 2024 มาได้ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของโอปอลในทุก ๆ รายละเอียดรอบตัวของเธอ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โอปอล สวมชุดไทยดุสิตเปิดซีเกมส์ 2025 มูลค่า 30 ล้าน อัญมณีล้ำค่า-ทองคำ 70 บาท
- โอปอล กระทบไหล่ เจมส์ คาเมรอน ตำนานฮอลลีวูด บนพรมแดง Avatar: Fire and Ash
- เปิดตัวนางงาม ถือป้ายพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 นำโดย โอปอล-แอนโทเนีย ดูผ่านช่องไหน?
อ้างอิงจาก : FB Opal Suchata
ติดตาม The Thaiger บน Google News: