โอปอล โพสต์อาลัย พี่จอย แฟนนางงามคนสำคัญ จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 09:47 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 09:47 น.
95
โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 โพสต์อาลัยแฟนนางงามคนสำคัญ จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านม

โอปอล สุชาตา โพสต์อาลัย พี่จอย แฟนนางงามคนสำคัญ จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านม สัญญาจะส่งต่อเรื่องราวและเดินหน้าโครงการ Opal For Her ตลอดไป

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางงามที่คนไทยทั้งประเทศภูมิใจในตัวเธอคนนี้สุด ๆ สำหรับ โอปอล สุชาตา มิสเวิลด์ 2025 ผู้ครองหัวใจแฟนนางงามทั่วโลก ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยสง่าภายนอกที่ประจักษ์สายตาคนดูเท่านั้น แต่ความคิดและจิตใจของโอปอลที่เข้าใจหัวอกผู้หญิงทั่วโลกอย่างดียิ่งทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่คนทั่วโลกให้การยอมรับในตัวของมิสเวิลด์ 2025 และโครงการเพื่อผู้หญิง Opal For HER โครงการที่จะทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมกำลังใจ และระดมทุนเพื่อป้องกันโรคมะเร็งเต้านม

โอปอล สุชาตา

ล่าสุด โอปอล สุชาตา ช่วงศรี ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยต่อการจากไปของ “พี่จอย” แฟนนางงามคนสำคัญของโอปอล เสียชีวิตอย่างสงบหลังเผชิญโรคมะเร็งเต้านม

“ขอให้พี่จอยหลับให้สบาย ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์และขอบคุณที่เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับโครงการ Opal For Her นะคะ

หนูสัญญาว่าจะส่งต่อเรื่องราวของพี่จอยให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไป และพี่จอยจะอยู่ในใจหนูและเป็นแรงผลักดันให้กับโครงการ Opal For Her ตลอดไปค่ะ”

โอปอล โพสต์อาลัย พี่จอย แฟนนางงามคนสำคัญ จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านม-2

ก่อนหน้านี้เพจเฟซบุ๊ก คุณบุญรอด – 𝑴𝒊𝒔𝒔 𝑩𝒐𝒐𝒏𝒓𝒂𝒘𝒅 เคยโพสต์ภาพและข้อความสุดซึ้งที่เกิดขึ้นระหว่างโอปอล กับ พี่จอย ระบุว่า

“โมเม้นซึ้ง ๆ หลังจบการประกวด

คุณจอย หรือ ‘พี่จอย’ แฟนคลับคนสำคัญของโอปอล คือหนึ่งในแรงบันดาลใจที่โอปอลกลับมาประกวด และ ทำโครงการ Opal For HER จากการที่ได้เป็นหนึ่งในกำลังใจ ระหว่างที่พี่จอยต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม จนกระทั่งพี่จอยเอาชนะมันได้ (เมื่อครั้งไปประกวดในปี 2022)

พี่จอยเดินทางมาจากประเทศอังกฤษ และ มาร่วมเป็นกำลังใจเชียร์โอปอลในวันไฟนอล จนกระทั่งโอปอลทำสำเร็จ จึงได้นำช่อดอกไม้สีชมพูมามอบให้กับน้อง เป็นโมเม้นที่ emotional มาก ๆ

พี่จอย เป็นแขกรับเชิญคนแรกของ Brave Heart Podcast ของโอปอล อยากให้ทุกคนได้ฟัง ที่พี่จอยพูดมากๆ เพราะเต็มไปด้วยเมสเสจที่ทรงพลัง และ empowering มาก ๆ มาร่วมกัน celebrate ให้กับผู้หญิงที่เข้มแข็งและกล้าหาญ พิชิตโรคมะเร็งเต้านมกันนะคะ”

โอปอล โพสต์อาลัย พี่จอย แฟนนางงามคนสำคัญ จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านม-3

ภาพที่เพจดังโพสต์นั้นเผยให้เห็นแชตของ โอปอล สุชาตา ที่ติดต่อไปหา พี่จอย หลังจากได้เห็นคอมเมนต์ที่พี่จอยเล่าถึงความประทับใจในตัวโอปอลครั้งประกวดเวที MUT 2024 พร้อมพูดถึงการเริ่มรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งได้ทราบผลหลังจากโอปอลคว้ามงฯ MUT 2024 มาได้ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของโอปอลในทุก ๆ รายละเอียดรอบตัวของเธอ

โอปอล โพสต์อาลัย พี่จอย แฟนนางงามคนสำคัญ จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านม-4 โอปอล โพสต์อาลัย พี่จอย แฟนนางงามคนสำคัญ จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเต้านม-5

อ้างอิงจาก : FB Opal Suchata

