พ่อเลี้ยงโหด ใช้หนังยางดีดปากลูกเลี้ยง ฉุนโดนแย่งขนม แม่เด็กเผยไม่ใช่ครั้งแรก
พ่อเลี้ยงโหด ใช้หนังยางดีดปาก-ตบหน้าลูกเลี้ยง เหตุแย่งขนม ต้นสังกัดสั่งไล่ออกทันที ด้านแม่เด็กเปิดใจ ห้ามไม่ได้เพราะอยู่บ้านเขา
โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังเพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว โดยเป็นภาพของชายรายหนึ่งซึ่งเป็นพ่อเลี้ยง กำลังใช้อารมณ์รุนแรงตะคอกใส่ลูกเลี้ยงด้วยถ้อยคำหยาบคาย สาเหตุเพียงเพราะเด็กแอบกินขนม โดยชายคนดังกล่าวได้ใช้หนังยางดีดไปที่ปากของเด็กซ้ำๆ หลายครั้ง พร้อมทั้งตบหน้าเด็กอย่างแรง
จากคลิปหนุ่มซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงพูดกับเด็กว่า “…เข้ มา! ลักแดกหรอ มา ลักแดกดีนัก ชอบลักแดกดีนัก เป็น…อะไร ลักแดกอร่อยหรอ เป็น…อะไรต้องลักแดก อ้าปากทำไม หุบปาก (ตบเด็กอย่างแรง) อ้าปากหา…มึงหรอ ลักแดกไอ...” โดยในระหว่างที่พูดนั้น ชายในคลิปได้ใช้หนังยางดีดปากเด็กอยู่เรื่อย ๆ ขณะที่เด็กไม่ได้แสดงอาการส่งเสียงร้องแต่อย่างใด
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์การกระทำดังกล่าวว่า “ตอนเด็กผมก็โดนอย่างนี้ล่ะครับ จนทุกวันนี้เป็นแพนิค ถ้าโดนใครมาจ้องหน้าจะกลัวขึ้นมาทันทีเลยครับ” , “ทนดูไม่ไหว มีใครช่วยเด็กหรือยัง” , “น่าจะกินไม่อิ่ม เลยโมโหหิว แล้วขี้เกียจลุกไปซื้อแล้ว” , “แต่ละวันจะโดนอะไรบ้างเนี่ย สงสารที่สุด”
ในเวลาต่อมา ด้านคุณแม่ของเด็กที่ถูกพ่อเลี้ยงนำหนังยางดีดปากตามคลิป ระบุว่า “ก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดกับลูก แต่ห้ามไม่ได้ เพราะอาศัยอยู่บ้านฝ่ายชาย ตอนนี้จึงตัดสินใจพาลูกกลับไปอยู่บ้านตัวเองก่อน”
เพจ ท่านเปา ระบุต่อว่า “หลายคนฟังแล้วตั้งคำถามว่า รักลูกแบบไหน? ปกป้องลูกแบบไหน? แต่ที่ทำหลายคนสะเทือนใจคือเด็กบอกว่า “นี่ไม่ใช่ครั้งแรก” ที่อึ้งยิ่งกว่านั้น คือคอมเมนต์ของ “เพื่อนแม่” บอกว่า “ลูกพี่ตั้ง 6 คน” น่าจะคิดได้แล้ว หลายคนพอรู้เรื่องถึงกับร้อง “ห๊ะ” แถมที่พีคไปกว่านั้น คือแม่เด็กบอกว่ายังอยากจะมีลูกอีกคน”
หลังจากนั้น ด้านบริษัทต้นสังกัดของชายในคลิป ได้ออกมาโพสต์ว่า “สวัสดีครับ บริษัทได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งมีคลิปดังกล่าวพนักงานท่านนี้ได้มีการทำร้ายร่างกายเด็ก ทางบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีบทลงโทษ … ให้พ้นจากสภาพพนักงานทันทีและทางบริษัทจะมีเอกสารออกมายื่นยันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับ ขอบคุณครับ”
