คริสติน่า มิสคอสโมลาว ไลฟ์สดกัมพูชา อ้าง พระแก้วมรกต มาจาก เขมร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ธ.ค. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 11 ธ.ค. 2568 09:46 น.
คริสติน่า มิสคอสโมลาว ไลฟ์สดพูดถึงพระแก้วมรกตที่มาจากเขมร
ภาพจาก : FB/ASEAN Beauty Pageant, FB/Christina Lasasimma

สงครามนางงามระอุ คริสติน่า มิสคอสโมลาว 2025 ไลฟ์สดอ้าง “พระแก้วมรกต” มีต้นกำเนิดจากเขมร ส่งต่อให้ลาว ก่อนไปอยู่ประเทศอื่น ด้าน “แม่ปุ้ย” ND ไทย เผยคุยกับ ND ลาวแล้ว เจ้าตัวถึงกับช็อก ยันรักคนไทยมาก

เมื่อวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2568 วงการนางงามอาเซียนต้องสะเทือนอีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ASEAN Beauty Pageant ได้รายงานประเด็นดราม่าร้อนฉ่าหลังเวทีการประกวด Miss Cosmo 2025 หลังจากที่ คริสติน่า ลาซาสิมมา (Christina Lasasimma) เจ้าของตำแหน่ง Miss Cosmo Laos 2025 ได้ทำการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับฝั่งเขมร แล้วมีช่วงหนึ่งที่เธอได้กล่าวพาดพิงถึงประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนอย่าง “พระแก้วมรกต” (The Emerald Buddha) โดยระบุว่า

“The Emerald comes from Khmer, then went to Laos, and now goes to another country (meaning Thailand). Laos has a very similar culture to Khmer, because the Khmer princess married the Lao king, so it has the same cultural heritage.”

(พระแก้วมรกตมาจากเขมร แล้วก็ไปที่ลาว และตอนนี้ก็ไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง (คาดว่าหมายถึงประเทศไทย) ลาวมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับเขมรมาก เพราะเจ้าหญิงเขมรแต่งงานกับกษัตริย์ลาว ดังนั้นจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมเหมือนกัน)

คำพูดดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนนางงามไทยและชาวเน็ตจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของไทย และกระทบต่อความรู้สึกในเรื่องกรรมสิทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

แฟนนางงามไทยไม่พอใจคำพูดของคริสติน่าเกี่ยวกับพระแก้วมรกต
ASEAN Beauty Pageant

ทันทีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ แม่ปุ้ย – ปิยาภรณ์ แสนโกศิก National Director (ND) ของ Miss Cosmo Thailand ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อลดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยโดยตรงกับทาง ND ของฝั่งลาวแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่าทางผู้บริหารกองประกวดลาวเองก็ตกใจกับคำพูดของนางงามตัวเองเช่นกัน

“I just talked to the National Director of Miss Cosmo Laos. He was very shocked that his Queen would make such a statement, which is contrary to historical facts. He himself loves Thai people very much and has always been a very charming neighbor.”

(ฉันเพิ่งคุยกับ National Director ของ Miss Cosmo Laos เขาช็อกมากที่นางงามของเขาพูดแบบนั้น ซึ่งมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ตัวเขาเองรักคนไทยมากและเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักเสมอมา)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แม่ปุ้ย ND ไทยเผยได้คุยกับ ND ลาวหลังเกิดดราม่า
FB/Christina Lasasimma
คำพูดของคริสติน่าสร้างความไม่พอใจในวงการนางงาม
FB/Christina Lasasimma
พระแก้วมรกตถูกกล่าวถึงในไลฟ์สดของคริสติน่า
FB/Christina Lasasimma
คริสติน่าอ้างว่าพระแก้วมรกตมีต้นกำเนิดจากเขมร
FB/Christina Lasasimma
ดราม่านางงามอาเซียนเกิดขึ้นจากคำพูดของคริสติน่า
FB/Christina Lasasimma

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

