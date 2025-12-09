2 ราศี เทวดาเปิดทาง! ทำอะไรก็สำเร็จ การค้าเฮงสุดๆ
หมอดูฟันธง 2 ราศี (สิงห์, กุมภ์) ดวงชะตาฟ้าเปิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ค้าขายกำไรพุ่ง
คำว่า “แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้” ดูจะเป็นความจริงที่สุดสำหรับช่วงเวลานี้ เพราะดวงดาวแห่งความสำเร็จกำลังโคจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุจจ์ ส่งผลให้บางราศีที่เคยติดขัด กลับราบรื่นราวกับมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยปัดเป่าอุปสรรค
สำหรับ 2 ราศี ที่ดวงเฮงสุดๆ ทำอะไรก็สำเร็จ ได้แก่
1. ราศีสิงห์
ชาวราศีสิงห์เป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ช่วงนี้ผลบุญที่เคยทำมาจะส่งผลให้เห็นทันตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะประทานพรให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะ “คนค้าขาย” หรือ “เจ้าของกิจการ” จะเป็นนาทีทองในการโกยกำไร ยอดขายจะทะลุเป้าที่ตั้งไว้ ใครที่กำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ หรือขยายสาขา ให้รีบลงมือทำทันที เพราะจังหวะนี้ฟ้าเปิดทางให้แล้ว ไม่มีอะไรมาขวางกั้นความรวยของคุณได้
2. ราศีกุมภ์
ชาวราศีกุมภ์มักมีโชคแบบฟลุคๆ หรือได้ลาภลอยเสมอ ช่วงนี้ “เทวดาประจำตัว” ทำงานหนักเป็นพิเศษ คอยผลักดันโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิต อุปสรรคปัญหาที่เคยแก้ไม่ตก จู่ๆ ก็จะมีทางออก หรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแบบงงๆ การเจรจาธุรกิจจะราบรื่นอย่างเหลือเชื่อ ใครที่เป็นนายหน้า ตัวแทนจำหน่าย หรือค้าขายออนไลน์ เตรียมรับออเดอร์รัวๆ จนแพ็กของไม่ทัน
คำแนะนำส่งท้าย
เมื่อเทวดาเปิดทางแล้ว ตัวเราก็ต้องเปิดใจและลงมือทำ อย่างเต็มที่ด้วย สำหรับ 2 ราศีนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณและต่อยอดความเฮง แนะนำให้แบ่งกำไรส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทาน หรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ จะยิ่งเสริมให้ดวงชะตารุ่งโรจน์ มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป
อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
- 4 ราศี ถึงเวลาลงจากคาน ดวงเจอรักแท้ไม่ทันตั้งตัว
- 5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว
- ระวังปากเสียง! 6 ราศี มีเกณฑ์ทะเลาะกับคนในครอบครัวเรื่องเงิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: