2 ราศี เทวดาเปิดทาง! ทำอะไรก็สำเร็จ การค้าเฮงสุดๆ

เผยแพร่: 10 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 16:01 น.
51
ดูดวงวันนี้ 10 ธันวาคม 2568

หมอดูฟันธง 2 ราศี (สิงห์, กุมภ์) ดวงชะตาฟ้าเปิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ค้าขายกำไรพุ่ง

คำว่า “แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้” ดูจะเป็นความจริงที่สุดสำหรับช่วงเวลานี้ เพราะดวงดาวแห่งความสำเร็จกำลังโคจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุจจ์ ส่งผลให้บางราศีที่เคยติดขัด กลับราบรื่นราวกับมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยปัดเป่าอุปสรรค

สำหรับ 2 ราศี ที่ดวงเฮงสุดๆ ทำอะไรก็สำเร็จ ได้แก่

1. ราศีสิงห์

ชาวราศีสิงห์เป็นคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ช่วงนี้ผลบุญที่เคยทำมาจะส่งผลให้เห็นทันตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะประทานพรให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะ “คนค้าขาย” หรือ “เจ้าของกิจการ” จะเป็นนาทีทองในการโกยกำไร ยอดขายจะทะลุเป้าที่ตั้งไว้ ใครที่กำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ หรือขยายสาขา ให้รีบลงมือทำทันที เพราะจังหวะนี้ฟ้าเปิดทางให้แล้ว ไม่มีอะไรมาขวางกั้นความรวยของคุณได้

2. ราศีกุมภ์

ชาวราศีกุมภ์มักมีโชคแบบฟลุคๆ หรือได้ลาภลอยเสมอ ช่วงนี้ “เทวดาประจำตัว” ทำงานหนักเป็นพิเศษ คอยผลักดันโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิต อุปสรรคปัญหาที่เคยแก้ไม่ตก จู่ๆ ก็จะมีทางออก หรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแบบงงๆ การเจรจาธุรกิจจะราบรื่นอย่างเหลือเชื่อ ใครที่เป็นนายหน้า ตัวแทนจำหน่าย หรือค้าขายออนไลน์ เตรียมรับออเดอร์รัวๆ จนแพ็กของไม่ทัน

คำแนะนำส่งท้าย

เมื่อเทวดาเปิดทางแล้ว ตัวเราก็ต้องเปิดใจและลงมือทำ อย่างเต็มที่ด้วย สำหรับ 2 ราศีนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณและต่อยอดความเฮง แนะนำให้แบ่งกำไรส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทาน หรือช่วยเหลือผู้ยากไร้ จะยิ่งเสริมให้ดวงชะตารุ่งโรจน์ มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

เลขทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ พิธีเปิดซีเกมส์ 2025

บอนนี่ บลู ถูกจับพร้อมของกลางคาบาหลี ฐานทำคลิปโป๊ จ่อโดนคุก 15 ปี

ตารางแข่ง ซีเกมส์ 2025 วันที่ 10 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด

นทท.ต่างชาติมาผิดสนามบิน ก่อนได้ “ลุงแท็กซี่ไทยในตำนาน” ช่วยชีวิต พาไปส่งขึ้นเครื่องทัน

มาแล้ว เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/12/68 ปล่อยเลขเด็ดงวดสุดท้ายก่อนสิ้นปี

สเปอร์ส พบ สลาเวีย ปราก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

อตาลันต้า พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

คลิปปลดธงกัมพูชา ก่อนร้องเพลงชาติไทย-ชักธงไตรรงค์ ขึ้นสู่ยอดเสา! บ้านหนองจาน

พีเอสวี พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

ภาพช็อก กาสิโนเขมรถูกกระสุนปืนใหญ่ไทยถล่ม อาคารพรุน-กระจกแตก เสียหายมหาศาล

บาร์เซโลนา พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

หัวอกแม่พลทหาร จุกอกเล่าปะทะรอบก่อน ออกรพ. ลูกรีบช่วยชายแดนต่อทันที

ปภ. เตือน 9 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก 11-16 ธ.ค.นี้

อนุทิน โพสต์สดุดี 3 ทหารกล้า สละชีพป้องชาติ ลั่นการเสียสละจะไม่สูญเปล่า

อินเตอร์ มิลาน พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

ทัวร์ลงยับ VannDa แร็ปเปอร์เขมร ซัดไทยยิงถล่มชายแดน เด็ก-คนแก่หนีตาย เอาชีวิตรอด

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” ต้องพกอะไรไปบ้าง

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

“อนุทิน” น้ำตาคลอ หลังทหารไทยสละชีวิตกลางสนามรบ ลั่นต้องมีคนชดใช้!

น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

แจ็ค เดอะโกสต์ แจงดราม่า จ่ายโบนัสนักเล่าล้านวิว ยันไม่ใช่เรื่องแปลก ให้เป็นสินน้ำใจ

คลิปกองทัพภาค 2 เผย “ในหลวง” ทรงรับผู้เสียชีวิตวัย 55 ปี ขณะอพยพ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

