แฉคลิป ทหารเขมรเอาเด็ก-ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ หวังใช้เป็นโล่ห์ ร้องเรียนนานาชาติ
ว่อนโซเชียล คลิปภรรยาและเด็กเล็กนั่งบรรจุกระสุนปืน ค.81 ในบังเกอร์ช่วยสามีสู้รบกับไทย อ้างติดภารกิจสำคัญ
9 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชาวกัมพูชารายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ภายในบังเกอร์ของทหารกัมพูชา ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยังคงตึงเครียด โดยในคลิปปรากฏภาพหญิงสาวพลเรือนซึ่งเป็นภรรยาของทหาร พร้อมด้วยเด็กเล็กกำลังหลบภัยอาศัยอยู่ภายในบังเกอร์ดังกล่าว ขณะที่ด้านนอกบังเกอร์ ทหารกัมพูชายังคงปฏิบัติการใช้อาวุธหนักยิงต่อสู้กับทหารฝ่ายไทย
ภาพในคลิปเผยให้เห็นหญิงสาวคนดังกล่าวกำลังนั่งบรรจุลูกปืน ค.81 จำนวนหลายลูก เพื่อส่งต่อให้ทหารกัมพูชานำไปใช้ยิงโต้ตอบ โดยมีเด็กเล็กนั่งดูอยู่ข้าง ๆ อย่างใกล้ชิด
เจ้าของโพสต์ดังกล่าวได้ระบุข้อความว่า “ขอโทษนะพ่อ ที่หนูไม่สามารถไปเยี่ยมพ่อได้ เพราะตัวหนูติดภารกิจอยู่บนภูเขาแล้ว ทางหนึ่งก็สามี ทางหนึ่งก็พ่อ มันยากสำหรับหนูเหลือเกินที่จะทำใจรับได้
พอได้รู้ข่าวนี้ หนูตกใจจนสั่นไปหมด ทำอะไรไม่ถูกเลย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 06:10 น. ฝ่ายไทยได้เปิดฉากยิงถล่มเข้ามาใส่กัมพูชา สิ่งที่หนูพอจะทำได้ในเวลานี้ คือต้องช่วยลำเลียงกระสุนให้สามีก่อน ตอนนี้พ่อถึงมือหมอแล้ว ขอให้พ่อหายไวๆ นะ”
