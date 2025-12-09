ปภ. เตือน 9 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก 11-16 ธ.ค.นี้

ข่าว

ปภ. แจ้งเตือน 9 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย 11-16 ธ.ค. นี้ สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2568 หน้าเพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM หรือ ปภ. ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลงแรง ในช่วงวันที่ 11 – 16 ธ.ค. 68

“กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้ง 8 จังหวัดภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภาคกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ในช่วงวันที่ 11 – 16 ธ.ค. 68

สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้ระวังคลื่นลมแรงด้วย โดยให้พื้นที่เฝ้าระะวังสถานการณ์จัดทีมปฏิบัติการ และนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง ให้แจ้งเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนการเดินเรือ และเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างเคร่งครัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (374/2568) แจ้งว่า

ช่วงวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2568 ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา เนื่องจากจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้

ช่วงวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2568 ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร จึงขอแจ้งพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง

  • ภาคกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคใต้ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส

พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้

  • จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมืองนครศรีธรรมราช ขนอม สิชล ท่าศาลา ปากพนัง และ อ.หัวไทร)
  • จ.สงขลา (อ.เมืองสงขลา ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร จะนะ และ อ.เทพา)
  • จ.ปัตตานี (อ.เมืองปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง ปะนาเระ สายบุรี และ อ.ไม้แก่น)
  • จ.นราธิวาส (อ.เมืองนราธิวาส และ อ.ตากใบ)

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา ให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้น ตลอด 24 ชั่วโมง สนับสนุนจังหวัดจัดให้มีศูนย์พักพิงชั่วคราว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ในระยะนี้ขอให้ติดตามสภาพอากาศ ประกาศการแจ้งเตือนภัย สถานการณ์น้ำในพื้นที่ และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” สามารถดาวน์โหลดได้ ทั้งระบบ IOS และ Android และหากความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784″ โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป”

อ้างอิงจาก : FB กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

