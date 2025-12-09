หัวอกแม่พลทหาร จุกอกเล่าปะทะรอบก่อน ออกรพ. ลูกรีบช่วยชายแดนต่อทันที
สดุดี พลทหารวายุ ขวัญเสือ เด็กหนุ่มวัย 21 ปีจากลพบุรี แนวหน้าที่หัวใจใหญ่กว่ายศ แม่วีรบุรุษผู้สละชีพที่ปราสาทตาควาย เผยลูกทหารกล้า สู้แนวหน้าไม่ถอย ! รบรอบที่แล้วบาดเจ็บ ออกรพ.รีบไปช่วยชายแดนต่อทันที พูดทั้งจุกอกเสียใจมาก แต่ก็ต้องภูมิใจที่ลูกช่วยรักษาประเทศ
วันนี้ (9 ธ.ค.68) กองทัพบก เปิดเผยตัวเลขกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบิตัการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพุชา ล่าสุด โดยกองทัพบก รายงานยอดกำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทย และทหารกัมพูชา ที่บริเวณชายแดน ตั้งแต่วันที่ 8-9 ธ.ค. 68 ดังนี้
วันที่ 8 ธ.ค. 68 (เสียชีวิต 1 นาย)
- จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 โดนสะเก็ดระเบิด พื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก
วันที่ 9 ธ.ค. 68 (เสียชีวิต 2 นาย)
- พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่31 รักษาพระองค์ โดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ225 จ.สุรินทร์
- ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัด กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร
ทั้งนี้ในส่วนของพลฯ วายุ ขวัญเสือ ผลัด 1/68 สังกัด ร.31 พัน.3 รอ. จากรายงานระบุ ได้ถูกสะเก็ดระเบิดแขนขวาและขาขวา จากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควาย ก่อนส่งรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พนมดงรัก แต่ต่อมาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ (9 ธ.ค.) โดยสำนักข่าว “ข่าวสด” เปิดเผยบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของนางสาวยุพิน ทับทอง มารดาพลของพลทหารวายุ ขวัญเสือ ได้กล่าวถึลงลูกชายหลังทราบข่าวการสูญเสีย
โดยระบุว่า “รอบที่แล้วเขาบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลก็ไปชายแดนต่อเลย ลูกบอกว่าหลังปีใหม่น่าจะได้กลับบ้าน แม่รู้สึกเสียใจที่ลูกจากไป แต่ก็ภูมิใจที่ลูกทำเพื่อชาติ รักษาประเทศของเราไว้”
ทั้งนี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้เขียนข้อความแสดงความอาลัยพร้อมกับสดุดีทหารกล้า พลฯ วายุ ขวัญเสือ ผลัด 1/68 สังกัด ร.31 พัน.3 รอ. วันที่ 9 ธันวาคม 2568 โดยระบุเนื้อหาดังนี้
“น้องเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งจากปทุมธานี สมัครทหารออนไลน์มาด้วยใจที่รักความเป็นทหารอาชีพ เพื่อปกป้องแผ่นดิน
วันนี้ น้องได้ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยจนลมหายใจสุดท้าย ในเช้าตรู่บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา มีการปะทะอย่างรุนแรง
จนเมื่อเวลา 07.00 น. ฝ่ายตรงข้ามได้ใช้อาวุธยิงวิถีโค้งทุกชนิดโจมตีพื้นที่ปฏิบัติการฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ฝ่ายเราตั้งรับในพื้นที่อย่างสุดความสามารถ จนสามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้ แต่ด้วยฝ่ายตรงข้ามโจมตีอย่างหนัก ทำให้น้อง พลฯ วายุ ขวัญเสือ ถูกสะเก็ดระเบิด อาการสาหัส ถูกพานำส่งโรงพยาบาล แต่น้องทนพิษบาดแผลไม่ไหว จึงได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
วันนี้น้องได้ทำหน้าที่ทหาร อย่างเต็มความสามารถ จนวินาทีสุดท้าย
ด้วยความเสียสละของน้อง แม้ตัวจะจากไป แต่ความกล้าหาญ จะถูกจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล พักอย่างสงบใต้ธงไตรรงค์ ขอให้ดวงวิญญานของน้อง พลฯ วายุ ขวัญเสือ ไปสู่สุขติอย่างสมเกียรติ การจากไปของน้อง จะเปิดประตูสู่ความสงบสุขของประเทศไทยต่อไป.
