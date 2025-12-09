ข่าว

หัวอกแม่พลทหาร จุกอกเล่าปะทะรอบก่อน ออกรพ. ลูกรีบช่วยชายแดนต่อทันที

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 17:10 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 18:10 น.
95
แฟ้มภาพ

สดุดี พลทหารวายุ ขวัญเสือ เด็กหนุ่มวัย 21 ปีจากลพบุรี แนวหน้าที่หัวใจใหญ่กว่ายศ แม่วีรบุรุษผู้สละชีพที่ปราสาทตาควาย เผยลูกทหารกล้า สู้แนวหน้าไม่ถอย ! รบรอบที่แล้วบาดเจ็บ ออกรพ.รีบไปช่วยชายแดนต่อทันที พูดทั้งจุกอกเสียใจมาก แต่ก็ต้องภูมิใจที่ลูกช่วยรักษาประเทศ

วันนี้ (9 ธ.ค.68) กองทัพบก เปิดเผยตัวเลขกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากปฏิบิตัการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพุชา ล่าสุด โดยกองทัพบก รายงานยอดกำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทย และทหารกัมพูชา ที่บริเวณชายแดน ตั้งแต่วันที่ 8-9 ธ.ค. 68 ดังนี้

วันที่ 8 ธ.ค. 68 (เสียชีวิต 1 นาย)

  • จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 โดนสะเก็ดระเบิด พื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก

วันที่ 9 ธ.ค. 68 (เสียชีวิต 2 นาย)

  • พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่31 รักษาพระองค์ โดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ225 จ.สุรินทร์
  • ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัด กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร

ทั้งนี้ในส่วนของพลฯ วายุ ขวัญเสือ ผลัด 1/68 สังกัด ร.31 พัน.3 รอ. จากรายงานระบุ ได้ถูกสะเก็ดระเบิดแขนขวาและขาขวา จากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควาย ก่อนส่งรักษาตัวอยู่ที่ รพ.พนมดงรัก แต่ต่อมาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ (9 ธ.ค.) โดยสำนักข่าว “ข่าวสด” เปิดเผยบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของนางสาวยุพิน ทับทอง มารดาพลของพลทหารวายุ ขวัญเสือ ได้กล่าวถึลงลูกชายหลังทราบข่าวการสูญเสีย

โดยระบุว่า “รอบที่แล้วเขาบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลก็ไปชายแดนต่อเลย ลูกบอกว่าหลังปีใหม่น่าจะได้กลับบ้าน แม่รู้สึกเสียใจที่ลูกจากไป แต่ก็ภูมิใจที่ลูกทำเพื่อชาติ รักษาประเทศของเราไว้”

ทั้งนี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้เขียนข้อความแสดงความอาลัยพร้อมกับสดุดีทหารกล้า พลฯ วายุ ขวัญเสือ ผลัด 1/68 สังกัด ร.31 พัน.3 รอ. วันที่ 9 ธันวาคม 2568 โดยระบุเนื้อหาดังนี้

“น้องเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งจากปทุมธานี สมัครทหารออนไลน์มาด้วยใจที่รักความเป็นทหารอาชีพ เพื่อปกป้องแผ่นดิน
วันนี้ น้องได้ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยจนลมหายใจสุดท้าย ในเช้าตรู่บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา มีการปะทะอย่างรุนแรง
จนเมื่อเวลา 07.00 น. ฝ่ายตรงข้ามได้ใช้อาวุธยิงวิถีโค้งทุกชนิดโจมตีพื้นที่ปฏิบัติการฝ่ายเราอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ฝ่ายเราตั้งรับในพื้นที่อย่างสุดความสามารถ จนสามารถรักษาพื้นที่ไว้ได้ แต่ด้วยฝ่ายตรงข้ามโจมตีอย่างหนัก ทำให้น้อง พลฯ วายุ ขวัญเสือ ถูกสะเก็ดระเบิด อาการสาหัส ถูกพานำส่งโรงพยาบาล แต่น้องทนพิษบาดแผลไม่ไหว จึงได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
วันนี้น้องได้ทำหน้าที่ทหาร อย่างเต็มความสามารถ จนวินาทีสุดท้าย

ด้วยความเสียสละของน้อง แม้ตัวจะจากไป แต่ความกล้าหาญ จะถูกจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล พักอย่างสงบใต้ธงไตรรงค์ ขอให้ดวงวิญญานของน้อง พลฯ วายุ ขวัญเสือ ไปสู่สุขติอย่างสมเกียรติ การจากไปของน้อง จะเปิดประตูสู่ความสงบสุขของประเทศไทยต่อไป.

พลทหาร วายุ ขวัญเสือ ผลัด 1ทับ 68 สังกัด ร.31 พัน.3 รอ.
ภาพ @ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
แม่ของพลทหารวายุ ทหารทีเสียชีวิตจากฏิบัติการปราสาทตาควาย สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ภาพ @Thairath

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ สลาเวีย ปราก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

52 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อตาลันต้า พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปปลดธงกัมพูชา ก่อนร้องเพลงชาติไทย-ชักธงไตรรงค์ ขึ้นสู่ยอดเสา! บ้านหนองจาน

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พีเอสวี พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชาเผยทัพไทยใช้กระสุนปืนใหญ่ถล่มกาสิโน ข่าวต่างประเทศ

ภาพช็อก กาสิโนเขมรถูกกระสุนปืนใหญ่ไทยถล่ม อาคารพรุน-กระจกแตก เสียหายมหาศาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หัวอกแม่พลทหาร จุกอกเล่าปะทะรอบก่อน ออกรพ. ลูกรีบช่วยชายแดนต่อทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปภ. เตือน 9 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก 11-16 ธ.ค.นี้ ข่าว

ปภ. เตือน 9 จังหวัด ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก 11-16 ธ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน โพสต์สดุดี 3 วีรชนชายแดน สัญญาดูแลครอบครัวดีที่สุด การเสียสละจะไม่สูญเปล่า ข่าว

อนุทิน โพสต์สดุดี 3 ทหารกล้า สละชีพป้องชาติ ลั่นการเสียสละจะไม่สูญเปล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
VannDa แร็ปเปอร์กัมพูชา ซัดไทยเปิดฉากยิงก่อน ข่าว

ทัวร์ลงยับ VannDa แร็ปเปอร์เขมร ซัดไทยยิงถล่มชายแดน เด็ก-คนแก่หนีตาย เอาชีวิตรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด ซีเกมส์ ต้องพกอะไรไปบ้าง ข่าว

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” ต้องพกอะไรไปบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ตกเวที รอบพรีลิม ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้ บันเทิง

อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน กัมพูชา ข่าว

“อนุทิน” น้ำตาคลอ หลังทหารไทยสละชีวิตกลางสนามรบ ลั่นต้องมีคนชดใช้!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก บันเทิง

น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แจ็ค เดอะโกสต์ แจงดราม่า จ่ายโบนัสนักเล่าล้านวิว ยันไม่ใช่เรื่องแปลก ให้เป็นสินน้ำใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกราย ข่าว

คลิปกองทัพภาค 2 เผย “ในหลวง” ทรงรับผู้เสียชีวิตวัย 55 ปี ขณะอพยพ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง ข่าว

เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักกล้ามดัง ไหว้ขอโทษ แม่เด็ก 9 ขวบ ปมตบหัว หวั่นหมดอนาคตอาชีพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำยาฆ่าเชื้อร้อยล้านเลขาปาล์มเลขาอบจสงขลา ข่าวการเมือง

“เลขาปาล์ม” โต้ปมน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้าน ยันเลขจริงแค่ 21 อยู่ในแผนฟื้นฟู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นตอนนี้หยุดไม่ได้แล้ว เดินหน้าหนุนทหาร จนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทำความรู้จัก จินเสวียนอวี่ พระเอกซีรีส์จีนแนวตั้ง ว่าที่เขยไทยคนใหม่ของวงการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN GLOBAL เปิดตัว 8 นางงาม ถือป้ายพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 บันเทิง

เปิดตัวนางงาม ถือป้ายพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 นำโดย โอปอล-แอนโทเนีย ดูผ่านช่องไหน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 17:10 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 18:10 น.
95
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สเปอร์ส พบ สลาเวีย ปราก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

อตาลันต้า พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
เอกสารจำนำเล่มรถยนต์

จํานําเล่มรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องเตรียมรถไปด้วยไหม?

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

พีเอสวี พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
Back to top button