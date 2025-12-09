ข่าว

“อนุทิน” น้ำตาคลอ หลังทหารไทยสละชีวิตกลางสนามรบ ลั่นต้องมีคนชดใช้!

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 16:16 น.
อนุทิน กัมพูชา
นายกฯ อนุทิน น้ำตาคลอ หลังทราบข่าวทหารไทยสละชีพกลางสมรภูมิ ลั่นต้องมีคนชดใช้และรับผิดชอบ ก่อนเอ่ยเชิดชูวีรบุรุษประเทศ ประกาศดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด เมินกระแส “ฮุน เซน” โพสต์ยกระดับตอบโต้

วันที่ 9 ธันวาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีทหารเสียชีวิตจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า เราต้องดูแลเพราะถือว่าเป็นวีรชน วีรบุรุษที่ปกป้องประเทศ เอาชีวิตเข้าปกป้องประเทศ ก็ต้องยกย่องสรรเสริญ ดูแลครอบครัวของเขาให้ดีที่สุด

อ้างอิงข้อมูลจากพีพีทีวี เมื่อถามว่า สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ทำการยกระดับการตอบโต้จนเป็นเหตุทำให้ทหารไทยเริ่มเสียชีวิตนั้น ด้านของนายกฯ ตอบทันทีว่า เราไม่พูดถึงคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเพราะนี่คือประเทศไทย

มีรายงานว่าบางขณะที่สัมภาษณ์ นายอนุทินมีอาการนิ่งไปสักพัก จากนั้นหลุดกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่า “การสูญเสียทหาร สูญเสียคนไทย ในช่วงที่พวกเขาต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศ ก็ถือเป็นต้นทุน ที่ต้องมีการชดใช้ และรับผิดชอบ”



สำหรับ กองทัพบก รายงานยอดกำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทย และทหารกัมพูชา ที่บริเวณชายแดน ตั้งแต่วันที่ 8-9 ธ.ค. 68 ดังนี้

วันที่ 8 ธ.ค. 68 (เสียชีวิต 1 นาย)

  • จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 โดนสะเก็ดระเบิด พื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก

วันที่ 9 ธ.ค. 68 (เสียชีวิต 2 นาย)

  • พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่31 รักษาพระองค์ โดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้ง พื้นที่ฐานปฏิบัติการ225 จ.สุรินทร์
  • ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัด กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ได้รับบาดเจ็บจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน นายอนุทิน นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม. วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 ดังนี้

สถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา

  • รัฐบาลจะดําเนินการตามมติ สมช. โดยปฏิบัติการทางทหารตามเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และปฏิบัติการทางทหารในเรื่องอื่นตามความจําเป็น พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนที่อพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวให้ดีที่สุด ทั้งความเป็นอยู่ ความปลอดภัย อาหารน้ำดื่ม การบริการทางการแพทย์
  • ปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมพร้อมงบประมาณเยียวยาผู้อพยพ ให้สามารถโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว
  • กระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม

  • สั่งเร่งแก้ปัญหาระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนได้โดยเร็วที่สุด

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่)

  • คณะกรรมการบัตรสวัสดิการประชารัฐ อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ก่อนเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ โดย นายกฯ เน้นย้ำให้กำหนดหลักเกณฑ์ที่มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง คัดกรองทั้งรายได้และทรัพย์สินอย่างรัดกุม เพื่อให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด
อนุทินสวมชุดสีกากี เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้าวันนี้ 9 ธ.ค. 2568


Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

