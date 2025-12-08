ข่าว

เปิดประวัติ “จ่าเพียว” สดุดีคุณพ่อทหารกล้า ยอมสละชีวิต-พลีชีพปกป้องอธิปไตยชาติ

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 16:42 น.
178
จ่าเพียว ศตวรรษ สุจริต
แฟ้มภาพ

สดุดี “จ่าเพียว” จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต ทหารกล้าพลีชีพ ยอมสละชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เปิดประวัติอาลัยวีรชนแนวหน้าผู้สละชีพเพื่อแผ่นดิน ศิษย์เก่าโรงเรีนนหนองพอกวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (8 ธ.ค.) เวลาประมาณ 07.15 น. ที่ผ่านมา ฐานปฏิบัติการป้อมไทยพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี รายงานเหตุถูกโจมตีจากอาวุธยิงสนับสนุนของทหารกัมพูชา เป็นเหตุให้ จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต หรือ “จ่าเพียว” ร้อยทหารม้า ลว.6 เสียชีวิต

ขณะที่ พลทหาร ยุทธภูมิ ปริปุรณะ บาดเจ็บสาหัส พลทหาร พีรวัส ตะเพียนทอง บาดเจ็บสาหัส และ จ.ส.อ.นภา เถื่อนไพร ได้รับบาดเจ็บ โดยหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งเสริมกำลังเข้าควบคุมพื้นที่และประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันการปะทะซ้ำ ขณะที่ชุดแพทย์ทหารได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บ ส่งรักษาเป็นการเร่งด่วน

ต่อมา เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา ชุมชนตลาดเทศบาลตำบลหนองพอก ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งบ้านพักของ จ.ส.อ.ศตวรรษ หรือ จ่าเพียว สังกัด ร้อย.ม.(ลว.) 6 ตำแหน่งปกติ พลขับรถถัง ตอน ถ.มว.ลว.ร้อย.ม.(ลว.) 6 ตำแหน่งในสนาม พลขับรถสายพาน มว.ม.(ลว.) ซึ่งได้พลีชีพจากเหตุความไม่สงบแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ปรากฏว่า บรรยากาศที่บ้านพักนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ บรรดาญาติพี่น้องต่างพากันเดินทางมาช่วยจัดเตรียมการเพื่อรอรับร่างวีรบุรุษมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

สำหรับ จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต หรือ “จ่าเพียว” เป็นชาวอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ศิษย์เก่า รร.หนองพอกวิทยาลัย สังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 พลีชีพกลางสนามรบ ที่ช่องอานม้า ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราขธานี ศิษย์เก่า รร.หนองพอกวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานของช่อง 7 ซึ่งเผยบมสัมภาษณ์ของนางอรพรรณ มารดาของจ่าเพียว เปิดเผยว่า จ่าเพียว ลูกชายของเธอ ปัจจุบันมีลูกสาว 1 คน ซึ่งนางอรพรรณในฐานะคนเป็นแม่ยอมรับ ไม่คาดคิดว่าการที่ลูกชายทหารกล้าโทรศัพท์มาหาลูกสาว เมื่อคืนวันที่ 7 ธ.คที่ผ่านมา บอกว่า “พ่อยังไม่ได้กลับบ้านนะ เขากำลังยิงกัน” จะเป็นการสั่งเสียกับลูกสาววัย 5 ขวบ ที่กำลังจะเข้าเรียนชั้นอนุบาลเป็นครั้งสุดท้าย

มารดาของจ่าเพียวกล่าวทั้งที่เพิ่งสูญเสียลูกชาย โดยเธอขอร่วมส่งกำลังใจให้ทหารในแนวหน้าปลอดภัย ส่วนลูกชายที่สละชีพเพื่อชาติถึงตนจะเสียใจมากแต่ก็ยังภาคภูมิใจว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตชายชาติทหารได้สละชีพเพื่อรักษาอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทย.

ศตวรรษ สุจริต
ภาพ X @nnthotnews
จ่าเพียว ทหารพลีชีพ
แฟ้มภาพ Facebook 2Uthai Ardnongwar
จ่าเพียวทหารพลีชีพ วันที่ 8 ธันวาคม 2568
แฟ้มภาพ Facebook @Uthai Ardnongwar
อาลัยจ่าเพียว
แฟ้มภาพ Facebook @Uthai Ardnongwar

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

