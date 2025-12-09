ข่าวกีฬาฟุตบอล

บาร์เซโลนา พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

9 ธันวาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 6 ระหว่าง บาร์เซโลนา พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ที่สนาม สปอติฟาย คัมป์ นู เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาร์เซโลนา VS แฟร้งค์เฟิร์ต ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 6
  • แมตช์การแข่งขัน : บาร์เซโลนา พบ แฟร้งค์เฟิร์ต
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : สปอติฟาย คัมป์ นู
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ของกุนซือ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ เฟร์มิน โลเปซ, มาร์ค-อันเดร แทร์ สเตเก้น, ดานี่ โอลโม่ และ กาบี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โรนัลด์ อเราโฮ่ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โจน การ์เซีย พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, เปา คูบาร์ซี่, เคราร์ด มาร์ติน, อเล็กซ์ บัลเด้ แดนกลางเป็น มาร์ค คาซาโด้, เอริค การ์เซีย แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ลามีน ยามาล, เปดรี้, ราฟินญ่า ส่วนกองห้นาตัวเป้าเป็น โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

Credit : FC Barcelona

แฟร้งค์เฟิร์ต

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพอินทรีแดงดำ ภายใต้การคุมทัพของ ดิโน่ ท็อปป์โมลเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ โจนาธาน เบอการ์ดต์ กับ ฮูโก้ ลาร์สสัน ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ไมเคิล เซตเตเรอร์ พร้อมแนวรับ 3 คน เอ็นนัมดี คอลลินส์, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เธอัต แดนกลางเป็น ริตสึ โดอัน, มาห์มุด ดาห์ฮูด, ฟาเรส ชาอิบี้, นาเธเนี่ยล บราวน์ แนวรุกนำทัพมาโดย อันสการ์ คเนาฟ์, มาริโอ เกิตเซ่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มิตชี่ บาตชัวยี่

Credit : Eintracht Frankfurt

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาร์เซโลนา – แฟร้งค์เฟิร์ต

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 14/04/22 บาร์เซโลนา 2-3 แฟร้งค์เฟิร์ต (ยูโรป้า ลีก)
  • 07/04/22 แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 บาร์เซโลนา (ยูโรป้า ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา

  • 06/12/25 ชนะ เรอัล เบติส 5-3 (ลาลีกา)
  • 02/12/25 ชนะ แอต.มาดริด 3-1 (ลาลีกา)
  • 29/11/25 ชนะ อลาเบส 3-1 (ลาลีกา)
  • 25/11/25 แพ้ เชลซี 0-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ แอธ.บิลเบา 4-0 (ลาลีกา)

แฟร้งค์เฟิร์ต

  • 06/12/25 แพ้ ไลป์ซิก 0-6 (บุนเดสลีกา)
  • 30/11/25 เสมอ โวล์ฟสบวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 26/11/25 แพ้ อตาลันต้า 0-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ โคโลญจน์ 4-3 (บุนเดสลีกา)
  • 09/11/25 ชนะ ไมนซ์ 1-0 (บุนเดสลีกา)
Credit : FC Barcelona

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : โจน การ์เซีย (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, เปา คูบาร์ซี่, เคราร์ด มาร์ติน, อเล็กซ์ บัลเด้ – มาร์ค คาซาโด้, เอริค การ์เซีย – ลามีน ยามาล, เปดรี้, ราฟินญ่า – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้

แฟร้งค์เฟิร์ต (3-4-2-1) : ไมเคิล เซตเตเรอร์ (GK) – เอ็นนัมดี คอลลินส์, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เธอัต – ริตสึ โดอัน, มาห์มุด ดาห์ฮูด, ฟาเรส ชาอิบี้, นาเธเนี่ยล บราวน์ – อันสการ์ คเนาฟ์, มาริโอ เกิตเซ่ – มิตชี่ บาตชัวยี่

Credit : Eintracht Frankfurt

Thaiger ทายผลบอล บาร์เซโลนา 3-1 แฟร้งค์เฟิร์ต

 

