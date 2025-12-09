บาร์เซโลนา พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

9 ธันวาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 6 ระหว่าง บาร์เซโลนา พบ แฟร้งค์เฟิร์ต ที่สนาม สปอติฟาย คัมป์ นู เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาร์เซโลนา VS แฟร้งค์เฟิร์ต ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 6
- แมตช์การแข่งขัน : บาร์เซโลนา พบ แฟร้งค์เฟิร์ต
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : สปอติฟาย คัมป์ นู
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ของกุนซือ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ เฟร์มิน โลเปซ, มาร์ค-อันเดร แทร์ สเตเก้น, ดานี่ โอลโม่ และ กาบี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง โรนัลด์ อเราโฮ่ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โจน การ์เซีย พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, เปา คูบาร์ซี่, เคราร์ด มาร์ติน, อเล็กซ์ บัลเด้ แดนกลางเป็น มาร์ค คาซาโด้, เอริค การ์เซีย แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ลามีน ยามาล, เปดรี้, ราฟินญ่า ส่วนกองห้นาตัวเป้าเป็น โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
แฟร้งค์เฟิร์ต
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพอินทรีแดงดำ ภายใต้การคุมทัพของ ดิโน่ ท็อปป์โมลเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ โจนาธาน เบอการ์ดต์ กับ ฮูโก้ ลาร์สสัน ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ไมเคิล เซตเตเรอร์ พร้อมแนวรับ 3 คน เอ็นนัมดี คอลลินส์, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เธอัต แดนกลางเป็น ริตสึ โดอัน, มาห์มุด ดาห์ฮูด, ฟาเรส ชาอิบี้, นาเธเนี่ยล บราวน์ แนวรุกนำทัพมาโดย อันสการ์ คเนาฟ์, มาริโอ เกิตเซ่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มิตชี่ บาตชัวยี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาร์เซโลนา – แฟร้งค์เฟิร์ต
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 14/04/22 บาร์เซโลนา 2-3 แฟร้งค์เฟิร์ต (ยูโรป้า ลีก)
- 07/04/22 แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 บาร์เซโลนา (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา
- 06/12/25 ชนะ เรอัล เบติส 5-3 (ลาลีกา)
- 02/12/25 ชนะ แอต.มาดริด 3-1 (ลาลีกา)
- 29/11/25 ชนะ อลาเบส 3-1 (ลาลีกา)
- 25/11/25 แพ้ เชลซี 0-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ แอธ.บิลเบา 4-0 (ลาลีกา)
แฟร้งค์เฟิร์ต
- 06/12/25 แพ้ ไลป์ซิก 0-6 (บุนเดสลีกา)
- 30/11/25 เสมอ โวล์ฟสบวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 26/11/25 แพ้ อตาลันต้า 0-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ โคโลญจน์ 4-3 (บุนเดสลีกา)
- 09/11/25 ชนะ ไมนซ์ 1-0 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : โจน การ์เซีย (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, เปา คูบาร์ซี่, เคราร์ด มาร์ติน, อเล็กซ์ บัลเด้ – มาร์ค คาซาโด้, เอริค การ์เซีย – ลามีน ยามาล, เปดรี้, ราฟินญ่า – โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้
แฟร้งค์เฟิร์ต (3-4-2-1) : ไมเคิล เซตเตเรอร์ (GK) – เอ็นนัมดี คอลลินส์, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เธอัต – ริตสึ โดอัน, มาห์มุด ดาห์ฮูด, ฟาเรส ชาอิบี้, นาเธเนี่ยล บราวน์ – อันสการ์ คเนาฟ์, มาริโอ เกิตเซ่ – มิตชี่ บาตชัวยี่
Thaiger ทายผลบอล บาร์เซโลนา 3-1 แฟร้งค์เฟิร์ต
